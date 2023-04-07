Ульянов объяснил, почему не удается договориться о безопасности на ЗАЭС
Постпред в Вене Ульянов: инициатива по безопасности на ЗАЭС упирается в позицию Украины
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Рассчитывать на реализацию инициативы МАГАТЭ по безопасности на Запорожской АЭС в ближайшее время не приходится, все упирается в негативную позицию Киева, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Как представляется, рассчитывать на реализацию инициативы (гендиректора МАГАТЭ Рафаэля – ред.) Гросси в ближайшее время не приходится. Вот уже восьмой месяц дело упирается в негативную позицию Киева, который все еще не готов подтвердить отказ от обстрелов станции", - добавил он.
"Россия ведет диалог с МАГАТЭ по защите ядерной безопасности на ЗАЭС с сентября прошлого года. Все наши соображения на этот счет давно уже лежат на столе переговоров. Они тщательно проработаны у нас в межведомственном формате и в каких-либо новациях, на мой взгляд, не нуждаются", - сказал дипломат.
Он добавил, что в ходе визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининград в среду у российской стороны была возможность высказать свое отношение к ряду новых идей, "которыми Гросси пытается насытить свою инициативу в интересах ее дальнейшего продвижения".
Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" заявил, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.