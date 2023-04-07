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Ульянов объяснил, почему не удается договориться о безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2023
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18:24 07.04.2023 (обновлено: 18:56 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/zaes-1863858060.html
Ульянов объяснил, почему не удается договориться о безопасности на ЗАЭС
Ульянов объяснил, почему не удается договориться о безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2023
Ульянов объяснил, почему не удается договориться о безопасности на ЗАЭС
Рассчитывать на реализацию инициативы МАГАТЭ по безопасности на Запорожской АЭС в ближайшее время не приходится, все упирается в негативную позицию Киева,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:24
2023-04-07T18:56
россия
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
калининград
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Рассчитывать на реализацию инициативы МАГАТЭ по безопасности на Запорожской АЭС в ближайшее время не приходится, все упирается в негативную позицию Киева, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Россия ведет диалог с МАГАТЭ по защите ядерной безопасности на ЗАЭС с сентября прошлого года. Все наши соображения на этот счет давно уже лежат на столе переговоров. Они тщательно проработаны у нас в межведомственном формате и в каких-либо новациях, на мой взгляд, не нуждаются", - сказал дипломат.Он добавил, что в ходе визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининград в среду у российской стороны была возможность высказать свое отношение к ряду новых идей, "которыми Гросси пытается насытить свою инициативу в интересах ее дальнейшего продвижения".Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" заявил, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863839974.html
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россия, в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининград, украина, михаил ульянов (дипломат)
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Калининград, Украина, Михаил Ульянов (дипломат)
Ульянов объяснил, почему не удается договориться о безопасности на ЗАЭС

Постпред в Вене Ульянов: инициатива по безопасности на ЗАЭС упирается в позицию Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Рассчитывать на реализацию инициативы МАГАТЭ по безопасности на Запорожской АЭС в ближайшее время не приходится, все упирается в негативную позицию Киева, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Как представляется, рассчитывать на реализацию инициативы (гендиректора МАГАТЭ Рафаэля – ред.) Гросси в ближайшее время не приходится. Вот уже восьмой месяц дело упирается в негативную позицию Киева, который все еще не готов подтвердить отказ от обстрелов станции", - добавил он.
"Россия ведет диалог с МАГАТЭ по защите ядерной безопасности на ЗАЭС с сентября прошлого года. Все наши соображения на этот счет давно уже лежат на столе переговоров. Они тщательно проработаны у нас в межведомственном формате и в каких-либо новациях, на мой взгляд, не нуждаются", - сказал дипломат.
Он добавил, что в ходе визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининград в среду у российской стороны была возможность высказать свое отношение к ряду новых идей, "которыми Гросси пытается насытить свою инициативу в интересах ее дальнейшего продвижения".
Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" заявил, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря 2022, 09:09
Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭСПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КалининградУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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