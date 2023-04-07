https://ria.ru/20230407/zaes-1863858060.html

Ульянов объяснил, почему не удается договориться о безопасности на ЗАЭС

Ульянов объяснил, почему не удается договориться о безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2023

Ульянов объяснил, почему не удается договориться о безопасности на ЗАЭС

Рассчитывать на реализацию инициативы МАГАТЭ по безопасности на Запорожской АЭС в ближайшее время не приходится, все упирается в негативную позицию Киева,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:24

2023-04-07T18:24

2023-04-07T18:56

россия

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46ea6d3755aa9680a089c48a2f423889.jpg

ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Рассчитывать на реализацию инициативы МАГАТЭ по безопасности на Запорожской АЭС в ближайшее время не приходится, все упирается в негативную позицию Киева, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Россия ведет диалог с МАГАТЭ по защите ядерной безопасности на ЗАЭС с сентября прошлого года. Все наши соображения на этот счет давно уже лежат на столе переговоров. Они тщательно проработаны у нас в межведомственном формате и в каких-либо новациях, на мой взгляд, не нуждаются", - сказал дипломат.Он добавил, что в ходе визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининград в среду у российской стороны была возможность высказать свое отношение к ряду новых идей, "которыми Гросси пытается насытить свою инициативу в интересах ее дальнейшего продвижения".Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" заявил, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863839974.html

россия

калининград

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининград, украина, михаил ульянов (дипломат)