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Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 07.04.2023 (обновлено: 18:50 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/vzaimodeystvie-1863857962.html
Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС
Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2023
Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС
Россия и МАГАТЭ в ходе переговоров в Калининграде наметили меры по совершенствованию взаимодействия на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:23
2023-04-07T18:50
специальная военная операция на украине
россия
вена
магатэ
калининград
энергодар
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Россия и МАГАТЭ в ходе переговоров в Калининграде наметили меры по совершенствованию взаимодействия на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Состоявшиеся 5 апреля в Калининграде консультации гендиректора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси) и российской межведомственной делегации во главе с гендиректором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым прошли весьма конструктивно и по-деловому. Намечены для дальнейшей проработки меры по возможному совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС, где на постоянной основе находятся три эксперта агентства", - сказал постпред РФ.Также Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси услышал позицию российской стороны по установлению безопасности на Запорожской АЭС и будет ее учитывать."У российских ведомств, участвовавших в консультациях (Минобороны, Росгвардия, "Росатом", Ростехнадзор и МИД) была возможность дополнительно изложить наши подходы к обеспечению защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Как я понимаю, гендиректор агентства нас услышал и будет учитывать российскую точку зрения в ходе своих дальнейших усилий по реализации инициативы", - сказал РИА Новости постпред РФ.Он добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили и другие направления сотрудничества МАГАТЭ и России.Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, диалог по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС развивается непросто, Россия продолжает работать над параметрами площади зоны безопасности вокруг станции, консультации с МАГАТЭ продолжаются. По ее словам, главная цель - "сделать все возможное, чтобы предотвратить украинские обстрелы ЗАЭС, не допустить какой-либо аварийной ситуации, а тем более - техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями".Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" заявил, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси на встрече с Лихачевым сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
https://ria.ru/20230326/zaes-1860727033.html
https://ria.ru/20230401/zaes-1862324045.html
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россия
вена
калининград
энергодар
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россия, вена, магатэ, калининград, энергодар, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вена, МАГАТЭ, Калининград, Энергодар, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС

Ульянов: Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Россия и МАГАТЭ в ходе переговоров в Калининграде наметили меры по совершенствованию взаимодействия на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Состоявшиеся 5 апреля в Калининграде консультации гендиректора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси) и российской межведомственной делегации во главе с гендиректором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым прошли весьма конструктивно и по-деловому. Намечены для дальнейшей проработки меры по возможному совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС, где на постоянной основе находятся три эксперта агентства", - сказал постпред РФ.
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Также Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси услышал позицию российской стороны по установлению безопасности на Запорожской АЭС и будет ее учитывать.
"У российских ведомств, участвовавших в консультациях (Минобороны, Росгвардия, "Росатом", Ростехнадзор и МИД) была возможность дополнительно изложить наши подходы к обеспечению защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Как я понимаю, гендиректор агентства нас услышал и будет учитывать российскую точку зрения в ходе своих дальнейших усилий по реализации инициативы", - сказал РИА Новости постпред РФ.
Он добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили и другие направления сотрудничества МАГАТЭ и России.
Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, диалог по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС развивается непросто, Россия продолжает работать над параметрами площади зоны безопасности вокруг станции, консультации с МАГАТЭ продолжаются. По ее словам, главная цель - "сделать все возможное, чтобы предотвратить украинские обстрелы ЗАЭС, не допустить какой-либо аварийной ситуации, а тем более - техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями".
Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" заявил, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси на встрече с Лихачевым сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВенаМАГАТЭКалининградЭнергодарРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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