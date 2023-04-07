https://ria.ru/20230407/vzaimodeystvie-1863857962.html

Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС

Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС - РИА Новости, 07.04.2023

Россия и МАГАТЭ наметили меры по совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС

Россия и МАГАТЭ в ходе переговоров в Калининграде наметили меры по совершенствованию взаимодействия на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:23

2023-04-07T18:23

2023-04-07T18:50

специальная военная операция на украине

россия

вена

магатэ

калининград

энергодар

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Россия и МАГАТЭ в ходе переговоров в Калининграде наметили меры по совершенствованию взаимодействия на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Состоявшиеся 5 апреля в Калининграде консультации гендиректора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси) и российской межведомственной делегации во главе с гендиректором ГК "Росатом" Алексеем Лихачевым прошли весьма конструктивно и по-деловому. Намечены для дальнейшей проработки меры по возможному совершенствованию взаимодействия на ЗАЭС, где на постоянной основе находятся три эксперта агентства", - сказал постпред РФ.Также Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси услышал позицию российской стороны по установлению безопасности на Запорожской АЭС и будет ее учитывать."У российских ведомств, участвовавших в консультациях (Минобороны, Росгвардия, "Росатом", Ростехнадзор и МИД) была возможность дополнительно изложить наши подходы к обеспечению защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Как я понимаю, гендиректор агентства нас услышал и будет учитывать российскую точку зрения в ходе своих дальнейших усилий по реализации инициативы", - сказал РИА Новости постпред РФ.Он добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили и другие направления сотрудничества МАГАТЭ и России.Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, диалог по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС развивается непросто, Россия продолжает работать над параметрами площади зоны безопасности вокруг станции, консультации с МАГАТЭ продолжаются. По ее словам, главная цель - "сделать все возможное, чтобы предотвратить украинские обстрелы ЗАЭС, не допустить какой-либо аварийной ситуации, а тем более - техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями".Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. "Росатом" заявил, что Россия готова и далее работать над реализацией инициативы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, а глава агентства Гросси на встрече с Лихачевым сообщил, что смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

https://ria.ru/20230326/zaes-1860727033.html

https://ria.ru/20230401/zaes-1862324045.html

https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html

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