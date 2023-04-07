Россия не вмешивается в выборы Турции, заявил Лавров
Лавров: Россия никогда не вмешивается в выборы, не делает этого и в случае с Турцией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время переговоров в Анкаре. 7 апреля 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время переговоров в Анкаре. 7 апреля 2023
АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Россия не вмешивается в президентские и парламентские выборы в Турции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"РФ никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний. Мы всегда уважаем законодательство тех стран, которые осуществляют демократические процедуры... Это суверенное дело каждой страны, в том числе такой развитой демократической страны, как Турецкая республика", - заявил Лавров. США, в свою очередь, "громко, отчетливо и в связи с выборами, и без всяких выборов говорят" разным странам, что им нужно делать, отметил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал в среду посла США Джеффри Флейка за встречу с кандидатом в президенты от семи оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу, назвав ее неприемлемой во время избирательной кампании. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре. Эрдоган отметил, что собеседником посла должен быть только действующий президент.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.