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Китай и Франция договорились углублять обмены между военными - РИА Новости, 07.04.2023
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16:26 07.04.2023 (обновлено: 16:56 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/voennye-1863807112.html
Китай и Франция договорились углублять обмены между военными
Китай и Франция договорились углублять обмены между военными - РИА Новости, 07.04.2023
Китай и Франция договорились углублять обмены между военными
Китай и Франция договорились углублять диалог между вооруженными силами двух стран, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:26
2023-04-07T16:56
в мире
китай
франция
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция договорились углублять диалог между вооруженными силами двух стран, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции."Китай и Франция договорились углублять взаимодействие по стратегическим вопросам, особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии, а также укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.В документе также отмечается, что Китай и Франция считают, что любые споры надо решать мирным путем."Китай и Франция, как постоянные члены СБ ООН совместно прилагают усилия над поиском конструктивных решений, основанных на международном праве, в том, что касается вызовов и угроз международной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.Отмечается, что стороны считают, что разногласия и споры между странами должны разрешаться мирным путем, путем диалога и консультаций."Стороны стремятся укреплять многостороннюю международную систему с ООН в качестве ядра в многополярном мире", - говорится в документе.Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863643488.html
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в мире, китай, франция
В мире, Китай, Франция
Китай и Франция договорились углублять обмены между военными

Китай и Франция в совместном заявлении рассказали о планах углублять обмены между военными

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие КНР
Военнослужащие КНР - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция договорились углублять диалог между вооруженными силами двух стран, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции.
"Китай и Франция договорились углублять взаимодействие по стратегическим вопросам, особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии, а также укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.
В документе также отмечается, что Китай и Франция считают, что любые споры надо решать мирным путем.
"Китай и Франция, как постоянные члены СБ ООН совместно прилагают усилия над поиском конструктивных решений, основанных на международном праве, в том, что касается вызовов и угроз международной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что стороны считают, что разногласия и споры между странами должны разрешаться мирным путем, путем диалога и консультаций.
"Стороны стремятся укреплять многостороннюю международную систему с ООН в качестве ядра в многополярном мире", - говорится в документе.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
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