https://ria.ru/20230407/voennye-1863807112.html

Китай и Франция договорились углублять обмены между военными

Китай и Франция договорились углублять обмены между военными - РИА Новости, 07.04.2023

Китай и Франция договорились углублять обмены между военными

Китай и Франция договорились углублять диалог между вооруженными силами двух стран, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:26

2023-04-07T16:26

2023-04-07T16:56

в мире

китай

франция

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция договорились углублять диалог между вооруженными силами двух стран, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции."Китай и Франция договорились углублять взаимодействие по стратегическим вопросам, особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии, а также укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.В документе также отмечается, что Китай и Франция считают, что любые споры надо решать мирным путем."Китай и Франция, как постоянные члены СБ ООН совместно прилагают усилия над поиском конструктивных решений, основанных на международном праве, в том, что касается вызовов и угроз международной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.Отмечается, что стороны считают, что разногласия и споры между странами должны разрешаться мирным путем, путем диалога и консультаций."Стороны стремятся укреплять многостороннюю международную систему с ООН в качестве ядра в многополярном мире", - говорится в документе.Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863643488.html

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китай

франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, франция