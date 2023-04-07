https://ria.ru/20230407/voennye-1863807112.html
Китай и Франция договорились углублять обмены между военными
Китай и Франция договорились углублять обмены между военными - РИА Новости, 07.04.2023
Китай и Франция договорились углублять обмены между военными
Китай и Франция договорились углублять диалог между вооруженными силами двух стран, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:26
2023-04-07T16:26
2023-04-07T16:56
в мире
китай
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813487177_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_6bfac194bcdd18216819288255456b33.jpg
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция договорились углублять диалог между вооруженными силами двух стран, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции."Китай и Франция договорились углублять взаимодействие по стратегическим вопросам, особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии, а также укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.В документе также отмечается, что Китай и Франция считают, что любые споры надо решать мирным путем."Китай и Франция, как постоянные члены СБ ООН совместно прилагают усилия над поиском конструктивных решений, основанных на международном праве, в том, что касается вызовов и угроз международной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.Отмечается, что стороны считают, что разногласия и споры между странами должны разрешаться мирным путем, путем диалога и консультаций."Стороны стремятся укреплять многостороннюю международную систему с ООН в качестве ядра в многополярном мире", - говорится в документе.Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863643488.html
https://ria.ru/20230407/dialog-1863819772.html
китай
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813487177_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b48b3ac688a447d0dd91a44f7e69b85b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, франция
Китай и Франция договорились углублять обмены между военными
Китай и Франция в совместном заявлении рассказали о планах углублять обмены между военными
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости.
Китай и Франция договорились углублять диалог между вооруженными силами двух стран, говорится в тексте
совместного заявления КНР и Франции.
"Китай и Франция договорились углублять взаимодействие по стратегическим вопросам, особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии, а также укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.
В документе также отмечается, что Китай и Франция считают, что любые споры надо решать мирным путем.
"Китай и Франция, как постоянные члены СБ ООН совместно прилагают усилия над поиском конструктивных решений, основанных на международном праве, в том, что касается вызовов и угроз международной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.
Франции предрекли социальный взрыв в ближайшее время
Отмечается, что стороны считают, что разногласия и споры между странами должны разрешаться мирным путем, путем диалога и консультаций.
"Стороны стремятся укреплять многостороннюю международную систему с ООН в качестве ядра в многополярном мире", - говорится в документе.
Президент Франции Эммануэль Макрон
прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
для встречи с главой КНР Си Цзиньпином
. Ситуация на Украине
стала одной из главных тем переговоров между политиками.
Китай и Франция подчеркнули важность обменов и стратегического диалога