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Си Цзиньпин в последний день визита Макрона пригласил его на чаепитие - РИА Новости, 07.04.2023
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17:36 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/vizit-1863836134.html
Си Цзиньпин в последний день визита Макрона пригласил его на чаепитие
Си Цзиньпин в последний день визита Макрона пригласил его на чаепитие - РИА Новости, 07.04.2023
Си Цзиньпин в последний день визита Макрона пригласил его на чаепитие
Председатель КНР Си Цзиньпин в последний день визита президента Франции Эммануэля Макрона угостил его чаем в неформальной обстановке в городе Гуанчжоу на юге... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:36
2023-04-07T17:36
в мире
китай
франция
гуанчжоу
си цзиньпин
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в последний день визита президента Франции Эммануэля Макрона угостил его чаем в неформальной обстановке в городе Гуанчжоу на юге Китая. На видео агентства AFP видно, что местом чаепития был избран традиционный китайский сад в городе Гуанчжоу, где отец председателя КНР Си Чжунсюнь возглавлял провинцию Гуандун. Стол для чаепития, украшенный цветами, был расположен на платформе рядом с небольшим прудом, по обе стороны были установлены просторные кресла, которые позже заняли лидеры двух стран. Чай приносили девушки в голубых платьях с защитными масками. Примечательно, что во время беседы китайский лидер вел себя намного раскрепощеннее, чем президент Франции, который сел на край кресла и время от времени поправлял устройство для перевода на левом ухе. Судя по репликам Си Цзиньпина, лидеры обсуждали необходимость развития высоких технологий и товарооборота между странами, а также говорили о французском красном вине и говядине. Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html
китай
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в мире, китай, франция, гуанчжоу, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Китай, Франция, Гуанчжоу, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Си Цзиньпин в последний день визита Макрона пригласил его на чаепитие

Си Цзиньпин в последний день визита Макрона угостил его чаем в неформальной обстановке

© AP Photo / Jacques WittПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Jacques Witt
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в последний день визита президента Франции Эммануэля Макрона угостил его чаем в неформальной обстановке в городе Гуанчжоу на юге Китая.
На видео агентства AFP видно, что местом чаепития был избран традиционный китайский сад в городе Гуанчжоу, где отец председателя КНР Си Чжунсюнь возглавлял провинцию Гуандун. Стол для чаепития, украшенный цветами, был расположен на платформе рядом с небольшим прудом, по обе стороны были установлены просторные кресла, которые позже заняли лидеры двух стран. Чай приносили девушки в голубых платьях с защитными масками.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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Вчера, 15:33
Примечательно, что во время беседы китайский лидер вел себя намного раскрепощеннее, чем президент Франции, который сел на край кресла и время от времени поправлял устройство для перевода на левом ухе.
Судя по репликам Си Цзиньпина, лидеры обсуждали необходимость развития высоких технологий и товарооборота между странами, а также говорили о французском красном вине и говядине.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
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В миреКитайФранцияГуанчжоуСи ЦзиньпинЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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