Си Цзиньпин в последний день визита Макрона пригласил его на чаепитие
Си Цзиньпин в последний день визита Макрона угостил его чаем в неформальной обстановке
© AP Photo / Jacques WittПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу
© AP Photo / Jacques Witt
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в последний день визита президента Франции Эммануэля Макрона угостил его чаем в неформальной обстановке в городе Гуанчжоу на юге Китая.
На видео агентства AFP видно, что местом чаепития был избран традиционный китайский сад в городе Гуанчжоу, где отец председателя КНР Си Чжунсюнь возглавлял провинцию Гуандун. Стол для чаепития, украшенный цветами, был расположен на платформе рядом с небольшим прудом, по обе стороны были установлены просторные кресла, которые позже заняли лидеры двух стран. Чай приносили девушки в голубых платьях с защитными масками.
Примечательно, что во время беседы китайский лидер вел себя намного раскрепощеннее, чем президент Франции, который сел на край кресла и время от времени поправлял устройство для перевода на левом ухе.
Судя по репликам Си Цзиньпина, лидеры обсуждали необходимость развития высоких технологий и товарооборота между странами, а также говорили о французском красном вине и говядине.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.