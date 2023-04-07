https://ria.ru/20230407/vizit-1863836134.html

Си Цзиньпин в последний день визита Макрона пригласил его на чаепитие

Си Цзиньпин в последний день визита Макрона пригласил его на чаепитие - РИА Новости, 07.04.2023

Си Цзиньпин в последний день визита Макрона пригласил его на чаепитие

Председатель КНР Си Цзиньпин в последний день визита президента Франции Эммануэля Макрона угостил его чаем в неформальной обстановке в городе Гуанчжоу на юге... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:36

2023-04-07T17:36

2023-04-07T17:36

в мире

китай

франция

гуанчжоу

си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в последний день визита президента Франции Эммануэля Макрона угостил его чаем в неформальной обстановке в городе Гуанчжоу на юге Китая. На видео агентства AFP видно, что местом чаепития был избран традиционный китайский сад в городе Гуанчжоу, где отец председателя КНР Си Чжунсюнь возглавлял провинцию Гуандун. Стол для чаепития, украшенный цветами, был расположен на платформе рядом с небольшим прудом, по обе стороны были установлены просторные кресла, которые позже заняли лидеры двух стран. Чай приносили девушки в голубых платьях с защитными масками. Примечательно, что во время беседы китайский лидер вел себя намного раскрепощеннее, чем президент Франции, который сел на край кресла и время от времени поправлял устройство для перевода на левом ухе. Судя по репликам Си Цзиньпина, лидеры обсуждали необходимость развития высоких технологий и товарооборота между странами, а также говорили о французском красном вине и говядине. Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.

https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html

китай

франция

гуанчжоу

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, франция, гуанчжоу, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия