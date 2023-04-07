Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции
Французский политик Филиппо: Макрона унижают все подряд, но он этого не понимает
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
В своем микроблоге политик с иронией отметил, что французского лидера во время его визита в Китай посадили на большом расстоянии от Си Цзиньпина. Он добавил, что то же с президентом Франции произошло во время поездки в Россию.
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"После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?" — прокомментировал политик.
Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР Си Цзиньпин после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце высказывали мнение, что "Китай — единственное государство в мире, которое в состоянии оказать немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.
Филиппо постоянно критикует западные страны за антироссийскую политику и поставки оружия на Украину. Так, он обвинял президента Эммануэля Макрона в стремлении развязать третью мировую войну и в создании угрозы для безопасности Франции.