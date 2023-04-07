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Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции - РИА Новости, 07.04.2023
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04:20 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/unizhenie-1863636919.html
Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции
Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции - РИА Новости, 07.04.2023
Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T04:20
2023-04-07T04:20
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си цзиньпин
европарламент
twitter
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.В своем микроблоге политик с иронией отметил, что французского лидера во время его визита в Китай посадили на большом расстоянии от Си Цзиньпина. Он добавил, что то же с президентом Франции произошло во время поездки в Россию.Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР Си Цзиньпин после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце высказывали мнение, что "Китай — единственное государство в мире, которое в состоянии оказать немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.Филиппо постоянно критикует западные страны за антироссийскую политику и поставки оружия на Украину. Так, он обвинял президента Эммануэля Макрона в стремлении развязать третью мировую войну и в создании угрозы для безопасности Франции.
https://ria.ru/20230406/makron-1863615310.html
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, китай, си цзиньпин, европарламент, twitter
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Китай, Си Цзиньпин, Европарламент, Twitter
Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции

Французский политик Филиппо: Макрона унижают все подряд, но он этого не понимает

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
В своем микроблоге политик с иронией отметил, что французского лидера во время его визита в Китай посадили на большом расстоянии от Си Цзиньпина. Он добавил, что то же с президентом Франции произошло во время поездки в Россию.
«
"После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?" — прокомментировал политик.
Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР Си Цзиньпин после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце высказывали мнение, что "Китай — единственное государство в мире, которое в состоянии оказать немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.
Филиппо постоянно критикует западные страны за антироссийскую политику и поставки оружия на Украину. Так, он обвинял президента Эммануэля Макрона в стремлении развязать третью мировую войну и в создании угрозы для безопасности Франции.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети
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В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронКитайСи ЦзиньпинЕвропарламентTwitter
 
 
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