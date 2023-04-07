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Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции

Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции - РИА Новости, 07.04.2023

Макрон не понимает, что его все унижают, заявили во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T04:20

2023-04-07T04:20

2023-04-07T04:20

в мире

франция

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эммануэль макрон

китай

си цзиньпин

европарламент

twitter

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.В своем микроблоге политик с иронией отметил, что французского лидера во время его визита в Китай посадили на большом расстоянии от Си Цзиньпина. Он добавил, что то же с президентом Франции произошло во время поездки в Россию.Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР Си Цзиньпин после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце высказывали мнение, что "Китай — единственное государство в мире, которое в состоянии оказать немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.Филиппо постоянно критикует западные страны за антироссийскую политику и поставки оружия на Украину. Так, он обвинял президента Эммануэля Макрона в стремлении развязать третью мировую войну и в создании угрозы для безопасности Франции.

https://ria.ru/20230406/makron-1863615310.html

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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, китай, си цзиньпин, европарламент, twitter