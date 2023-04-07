Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин: затягивание кризиса на Украине наносит ущерб всем сторонам
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости. Причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону во время неформальной встречи в Гуанчжоу, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
По словам китайского лидера, скорейшее прекращение конфликта отвечает интересам всего мира. Он подчеркнул, что именно политическое урегулирование является единственным правильным в сложившейся ситуации.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.