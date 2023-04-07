https://ria.ru/20230407/ukraina-1863836865.html

Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, заявил Си Цзиньпин

Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.04.2023

Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, заявил Си Цзиньпин

Причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону во... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:38

2023-04-07T17:38

2023-04-07T19:06

специальная военная операция на украине

украина

си цзиньпин

в мире

китай

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости. Причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону во время неформальной встречи в Гуанчжоу, его слова приводит Центральное телевидение Китая.По словам китайского лидера, скорейшее прекращение конфликта отвечает интересам всего мира. Он подчеркнул, что именно политическое урегулирование является единственным правильным в сложившейся ситуации.Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html

украина

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, си цзиньпин, в мире, китай, ситуация в днр и лнр