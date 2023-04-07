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Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 07.04.2023 (обновлено: 19:06 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863836865.html
Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, заявил Си Цзиньпин
Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.04.2023
Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, заявил Си Цзиньпин
Причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону во... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:38
2023-04-07T19:06
специальная военная операция на украине
украина
си цзиньпин
в мире
китай
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости. Причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону во время неформальной встречи в Гуанчжоу, его слова приводит Центральное телевидение Китая.По словам китайского лидера, скорейшее прекращение конфликта отвечает интересам всего мира. Он подчеркнул, что именно политическое урегулирование является единственным правильным в сложившейся ситуации.Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html
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украина, си цзиньпин, в мире, китай, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Си Цзиньпин, В мире, Китай, Ситуация в ДНР и ЛНР
Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин: затягивание кризиса на Украине наносит ущерб всем сторонам

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости. Причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону во время неформальной встречи в Гуанчжоу, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
По словам китайского лидера, скорейшее прекращение конфликта отвечает интересам всего мира. Он подчеркнул, что именно политическое урегулирование является единственным правильным в сложившейся ситуации.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Китай жестко ответил Западу на указания в вопросе Украины
Вчера, 06:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСи ЦзиньпинВ миреКитайСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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