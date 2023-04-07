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Китай и Франция заявили о поддержке усилий по урегулированию на Украине - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 07.04.2023 (обновлено: 16:46 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863802330.html
Китай и Франция заявили о поддержке усилий по урегулированию на Украине
Китай и Франция заявили о поддержке усилий по урегулированию на Украине - РИА Новости, 07.04.2023
Китай и Франция заявили о поддержке усилий по урегулированию на Украине
Китай и Франция поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права и принципов Устава ООН, говорится в тексте совместного... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:18
2023-04-07T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
китай
франция
украина
оон
эммануэль макрон
си цзиньпин
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права и принципов Устава ООН, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции."Обе стороны поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230406/rossiya-1863463895.html
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в мире, китай, франция, украина, оон, эммануэль макрон, си цзиньпин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Франция, Украина, ООН, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Китай и Франция заявили о поддержке усилий по урегулированию на Украине

Китай и Франция заявили, что поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине

© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права и принципов Устава ООН, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции.
"Обе стороны поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Макрон призвал Си Цзиньпина "образумить Россию"
6 апреля, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайФранцияУкраинаООНЭммануэль МакронСи ЦзиньпинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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