https://ria.ru/20230407/ukraina-1863802330.html

Китай и Франция заявили о поддержке усилий по урегулированию на Украине

Китай и Франция заявили о поддержке усилий по урегулированию на Украине - РИА Новости, 07.04.2023

Китай и Франция заявили о поддержке усилий по урегулированию на Украине

Китай и Франция поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права и принципов Устава ООН, говорится в тексте совместного... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:18

2023-04-07T16:18

2023-04-07T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

китай

франция

украина

оон

эммануэль макрон

си цзиньпин

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и Франция поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права и принципов Устава ООН, говорится в тексте совместного заявления КНР и Франции."Обе стороны поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - указывается в заявлении, распространенном агентством Синьхуа.Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230406/rossiya-1863463895.html

китай

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, франция, украина, оон, эммануэль макрон, си цзиньпин, ситуация в днр и лнр