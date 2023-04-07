https://ria.ru/20230407/trepova-1863836274.html
В ОНК Москвы опровергли сообщения о нахождении Треповой в СИЗО "Лефортово"
В ОНК Москвы опровергли сообщения о нахождении Треповой в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 07.04.2023
В ОНК Москвы опровергли сообщения о нахождении Треповой в СИЗО "Лефортово"
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг информацию о нахождении в СИЗО "Лефортово" Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:36
2023-04-07T17:36
2023-04-07T17:36
происшествия
санкт-петербург
россия
алексей мельников
сизо лефортово
взрыв в кафе в петербурге
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг информацию о нахождении в СИЗО "Лефортово" Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что Трепова помещена в "Лефортово". При этом первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев в сообщал РИА Новости, что обвиняемую могут поместить в один из трех изоляторов: женский СИЗО-6 или находящиеся в федеральном подчинении СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". "Сообщения о местонахождении Дарьи Треповой (якобы она находится в СИЗО "Лефортово") не соответствуют действительности. Как только мы её посетим - расскажу. На данный момент у нас достаточно много обращений от граждан, которые нуждаются в скором реагировании комиссии", - написал Мельников в телеграм-канале. Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Треповой грозит вплоть до 25 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал ее на два месяца.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20230406/trepova-1863367140.html
https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863262129.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Алексей Мельников, СИЗО Лефортово, Взрыв в кафе в Петербурге, Москва
В ОНК Москвы опровергли сообщения о нахождении Треповой в СИЗО "Лефортово"
Секретарь ОНК Москвы Мельников опроверг сообщения о нахождении Треповой в СИЗО "Лефортово"