https://ria.ru/20230407/tatarskiy-1863763515.html

Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище

Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 07.04.2023

Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище

Прощание с погибшим 2 апреля Владленом Татарским начнется в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:23

2023-04-07T14:23

2023-04-07T14:23

общество

москва

россия

владлен татарский

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Прощание с погибшим 2 апреля Владленом Татарским начнется в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале военкора. "Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище... в 12 часов. Город Москва, Троекуровское кладбище, похоронный зал", - говорится в публикации. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, россия, владлен татарский, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге