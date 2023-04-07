Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище
Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище с 12:00
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБилборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Прощание с погибшим 2 апреля Владленом Татарским начнется в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале военкора.
"Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище... в 12 часов. Город Москва, Троекуровское кладбище, похоронный зал", - говорится в публикации.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом