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Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 07.04.2023
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14:23 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/tatarskiy-1863763515.html
Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище
Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 07.04.2023
Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище
Прощание с погибшим 2 апреля Владленом Татарским начнется в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:23
2023-04-07T14:23
общество
москва
россия
владлен татарский
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Прощание с погибшим 2 апреля Владленом Татарским начнется в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале военкора. "Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище... в 12 часов. Город Москва, Троекуровское кладбище, похоронный зал", - говорится в публикации. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
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общество, москва, россия, владлен татарский, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге
Общество, Москва, Россия, Владлен Татарский, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге
Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище

Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище с 12:00

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБилборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Прощание с погибшим 2 апреля Владленом Татарским начнется в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале военкора.
"Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище... в 12 часов. Город Москва, Троекуровское кладбище, похоронный зал", - говорится в публикации.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
ОбществоМоскваРоссияВладлен ТатарскийСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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