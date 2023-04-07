Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО
© Фото : администрация Ленинградской областиЛенобласть представила проект медподдержки участников СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области презентовали проект "Создание медицинского реабилитационного комплекса для участников боевых действий Ленинградской области" в московском едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей при содействии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и столичного правительства Москвы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, Ленинградский проект вошел в число успешных региональных моделей сервиса Смартека АСИ. Для реабилитации в рамках проекта подготовлены две площадки на базе Сертоловской и Волховской больниц. В них предусмотрено стационарное лечение на протяжении 15 дней в случае, если районный доктор видит основания для его прохождения.
"Ленинградская область разработала и внедряет модель комплексной психологической помощи для вернувшихся участников СВО. Основная цель – снять напряженность и бережно вернуть наших ребят в мирные условия. Мы используем принцип "близкой" помощи – в каждом районе в поликлинике будут открыты специализированные психологические кабинеты. Уже определены и подготовлены медицинские специалисты, сейчас проходит лицензирование кабинетов. К 1 июля эта система будет запущена в регионе", ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.