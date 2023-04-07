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Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО - РИА Новости, 07.04.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:17 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/proekt-1863802082.html
Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО
Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО - РИА Новости, 07.04.2023
Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО
Власти Ленинградской области презентовали проект "Создание медицинского реабилитационного комплекса для участников боевых действий Ленинградской области" в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:17
2023-04-07T16:17
ленинградская область
сво
спецоперация
военнослужащие
ленинградская область
москва
агентство стратегических инициатив (аси)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области презентовали проект "Создание медицинского реабилитационного комплекса для участников боевых действий Ленинградской области" в московском едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей при содействии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и столичного правительства Москвы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, Ленинградский проект вошел в число успешных региональных моделей сервиса Смартека АСИ. Для реабилитации в рамках проекта подготовлены две площадки на базе Сертоловской и Волховской больниц. В них предусмотрено стационарное лечение на протяжении 15 дней в случае, если районный доктор видит основания для его прохождения."Ленинградская область разработала и внедряет модель комплексной психологической помощи для вернувшихся участников СВО. Основная цель – снять напряженность и бережно вернуть наших ребят в мирные условия. Мы используем принцип "близкой" помощи – в каждом районе в поликлинике будут открыты специализированные психологические кабинеты. Уже определены и подготовлены медицинские специалисты, сейчас проходит лицензирование кабинетов. К 1 июля эта система будет запущена в регионе", ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
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сво, спецоперация, военнослужащие, ленинградская область, москва, агентство стратегических инициатив (аси)
Ленинградская область , СВО, Спецоперация, Военнослужащие, Ленинградская область, Москва, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО

© Фото : администрация Ленинградской областиЛенобласть представила проект медподдержки участников СВО
Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : администрация Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области презентовали проект "Создание медицинского реабилитационного комплекса для участников боевых действий Ленинградской области" в московском едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей при содействии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и столичного правительства Москвы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, Ленинградский проект вошел в число успешных региональных моделей сервиса Смартека АСИ. Для реабилитации в рамках проекта подготовлены две площадки на базе Сертоловской и Волховской больниц. В них предусмотрено стационарное лечение на протяжении 15 дней в случае, если районный доктор видит основания для его прохождения.
"Ленинградская область разработала и внедряет модель комплексной психологической помощи для вернувшихся участников СВО. Основная цель – снять напряженность и бережно вернуть наших ребят в мирные условия. Мы используем принцип "близкой" помощи – в каждом районе в поликлинике будут открыты специализированные психологические кабинеты. Уже определены и подготовлены медицинские специалисты, сейчас проходит лицензирование кабинетов. К 1 июля эта система будет запущена в регионе", ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Дрозденко: в приоритете властей Ленобласти – всесторонняя поддержка СВО
27 марта, 18:49
 
Ленинградская областьСВОСпецоперацияВоеннослужащиеЛенинградская областьМоскваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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