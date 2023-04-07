https://ria.ru/20230407/proekt-1863802082.html

Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО

Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО - РИА Новости, 07.04.2023

Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО

Власти Ленинградской области презентовали проект "Создание медицинского реабилитационного комплекса для участников боевых действий Ленинградской области" в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:17

2023-04-07T16:17

2023-04-07T16:17

ленинградская область

сво

спецоперация

военнослужащие

ленинградская область

москва

агентство стратегических инициатив (аси)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области презентовали проект "Создание медицинского реабилитационного комплекса для участников боевых действий Ленинградской области" в московском едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей при содействии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и столичного правительства Москвы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, Ленинградский проект вошел в число успешных региональных моделей сервиса Смартека АСИ. Для реабилитации в рамках проекта подготовлены две площадки на базе Сертоловской и Волховской больниц. В них предусмотрено стационарное лечение на протяжении 15 дней в случае, если районный доктор видит основания для его прохождения."Ленинградская область разработала и внедряет модель комплексной психологической помощи для вернувшихся участников СВО. Основная цель – снять напряженность и бережно вернуть наших ребят в мирные условия. Мы используем принцип "близкой" помощи – в каждом районе в поликлинике будут открыты специализированные психологические кабинеты. Уже определены и подготовлены медицинские специалисты, сейчас проходит лицензирование кабинетов. К 1 июля эта система будет запущена в регионе", ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

https://ria.ru/20230327/drozdenko-1861041856.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сво, спецоперация, военнослужащие, ленинградская область, москва, агентство стратегических инициатив (аси)