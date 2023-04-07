https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html

"Жуткое унижение": Макрон опозорился на фотографировании с Си Цзиньпином

"Жуткое унижение": Макрон опозорился на фотографировании с Си Цзиньпином - РИА Новости, 07.04.2023

"Жуткое унижение": Макрон опозорился на фотографировании с Си Цзиньпином

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания во время визита в Китай после того, как убрал руку в карман во время официального фотографирования РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:33

2023-04-07T15:33

2023-04-07T16:45

в мире

китай

франция

эммануэль макрон

си цзиньпин

twitter

европарламент

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания во время визита в Китай после того, как убрал руку в карман во время официального фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином. Французский лидер также поделился снимком именно с этим моментом в своем Twitter.Также французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо разместил ролик, где виден момент, как французский президент пытается положить руку в карман, а затем, после просьбы, вытаскивает ладонь."Новое жуткое унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съемке с прямого эфира видно, что он убирает руку в свой карман! Этот визит все больше и больше напоминает катастрофу!" — написал Филиппо.Комментаторы также заметили, что поведение французского президента, особенно в условиях такого важного визита, оставляет желать лучшего."Негодяя снова подловили", — написал jamespaslescons."Почему вы специально выбираете фотографию с рукой в кармане, когда весь мир видел, как вас исправили по протоколу (который любой ребенок обычно усваивает в знак уважения). Вам важно провоцировать, как ребенку?" — спрашивает as_chazaud.Ранее французский лидер вызвал негодование соотечественников тем, что прямо во время беседы с журналистами убрал руки под стол и снял с запястья часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату. При этом в аппарате президента Франции заметили, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость: президент активно жестикулировал во время интервью, а часы часто ударялись об стол, создавая звуковые помехи.

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html

https://ria.ru/20230407/kontakty-1863726660.html

https://ria.ru/20230406/makron-1863615310.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, китай, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин, twitter, европарламент