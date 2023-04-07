https://ria.ru/20230407/makron-1863787714.html
"Жуткое унижение": Макрон опозорился на фотографировании с Си Цзиньпином
"Жуткое унижение": Макрон опозорился на фотографировании с Си Цзиньпином - РИА Новости, 07.04.2023
"Жуткое унижение": Макрон опозорился на фотографировании с Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания во время визита в Китай после того, как убрал руку в карман во время официального фотографирования РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:33
2023-04-07T15:33
2023-04-07T16:45
в мире
китай
франция
эммануэль макрон
си цзиньпин
twitter
европарламент
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания во время визита в Китай после того, как убрал руку в карман во время официального фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином. Французский лидер также поделился снимком именно с этим моментом в своем Twitter.Также французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо разместил ролик, где виден момент, как французский президент пытается положить руку в карман, а затем, после просьбы, вытаскивает ладонь."Новое жуткое унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съемке с прямого эфира видно, что он убирает руку в свой карман! Этот визит все больше и больше напоминает катастрофу!" — написал Филиппо.Комментаторы также заметили, что поведение французского президента, особенно в условиях такого важного визита, оставляет желать лучшего."Негодяя снова подловили", — написал jamespaslescons."Почему вы специально выбираете фотографию с рукой в кармане, когда весь мир видел, как вас исправили по протоколу (который любой ребенок обычно усваивает в знак уважения). Вам важно провоцировать, как ребенку?" — спрашивает as_chazaud.Ранее французский лидер вызвал негодование соотечественников тем, что прямо во время беседы с журналистами убрал руки под стол и снял с запястья часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату. При этом в аппарате президента Франции заметили, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость: президент активно жестикулировал во время интервью, а часы часто ударялись об стол, создавая звуковые помехи.
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html
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https://ria.ru/20230406/makron-1863615310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин, twitter, европарламент
В мире, Китай, Франция, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Twitter, Европарламент
"Жуткое унижение": Макрон опозорился на фотографировании с Си Цзиньпином
Макрона осудили за неприличный жест во время фотографирования с Си Цзиньпином
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания во время визита в Китай после того, как убрал руку в карман во время официального фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином. Французский лидер также поделился снимком именно с этим моментом в своем Twitter
.
Также французский политик, бывший депутат Европарламента
и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо разместил ролик
, где виден момент, как французский президент пытается положить руку в карман, а затем, после просьбы, вытаскивает ладонь.
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"Новое жуткое унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съемке с прямого эфира видно, что он убирает руку в свой карман! Этот визит все больше и больше напоминает катастрофу!" — написал Филиппо.
Комментаторы также заметили, что поведение французского президента, особенно в условиях такого важного визита, оставляет желать лучшего.
«
"Макрон не знает, как вести себя даже за границей... Бесстыжий!" — возмутился Jean-Claude Colette.
"Негодяя снова подловили", — написал jamespaslescons.
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"Почему вы специально выбираете фотографию с рукой в кармане, когда весь мир видел, как вас исправили по протоколу (который любой ребенок обычно усваивает в знак уважения). Вам важно провоцировать, как ребенку?" — спрашивает as_chazaud.
Ранее французский лидер вызвал негодование соотечественников тем, что прямо во время беседы с журналистами убрал руки под стол и снял с запястья часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату. При этом в аппарате президента Франции заметили, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость: президент активно жестикулировал во время интервью, а часы часто ударялись об стол, создавая звуковые помехи.
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