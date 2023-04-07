Си Цзиньпин заявил об отсутствии личных интересов по украинскому кризису
Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Китая личных интересов по украинскому кризису
© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай никогда не будет рассматривать украинский кризис с точки зрения личных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе неформальной встречи в Гуанчжоу.
"Китай никогда не будет рассматривать украинский вопрос с точки зрения личных интересов, но всегда будет придерживаться справедливой позиции", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам. "Как можно скорее прекратить войну в интересах заинтересованных сторон и всего мира, политическое урегулирование - единственный правильный путь", - сказал он.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.