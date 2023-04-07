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Си Цзиньпин заявил об отсутствии личных интересов по украинскому кризису - РИА Новости, 07.04.2023
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17:48 07.04.2023 (обновлено: 18:01 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/krizis-1863843303.html
Си Цзиньпин заявил об отсутствии личных интересов по украинскому кризису
Си Цзиньпин заявил об отсутствии личных интересов по украинскому кризису - РИА Новости, 07.04.2023
Си Цзиньпин заявил об отсутствии личных интересов по украинскому кризису
Китай никогда не будет рассматривать украинский кризис с точки зрения личных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:48
2023-04-07T18:01
китай
украина
си цзиньпин
в мире
эммануэль макрон
франция
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай никогда не будет рассматривать украинский кризис с точки зрения личных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе неформальной встречи в Гуанчжоу."Китай никогда не будет рассматривать украинский вопрос с точки зрения личных интересов, но всегда будет придерживаться справедливой позиции", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.Китайский лидер отметил, что причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам. "Как можно скорее прекратить войну в интересах заинтересованных сторон и всего мира, политическое урегулирование - единственный правильный путь", - сказал он.Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230404/kitay-1862841577.html
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китай, украина, си цзиньпин, в мире, эммануэль макрон, франция, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Китай, Украина, Си Цзиньпин, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Си Цзиньпин заявил об отсутствии личных интересов по украинскому кризису

Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Китая личных интересов по украинскому кризису

© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай никогда не будет рассматривать украинский кризис с точки зрения личных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе неформальной встречи в Гуанчжоу.
"Китай никогда не будет рассматривать украинский вопрос с точки зрения личных интересов, но всегда будет придерживаться справедливой позиции", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Пекин высказался о позиции Европы в разрешении украинского кризиса
4 апреля, 11:13
Китайский лидер отметил, что причины кризиса на Украине сложны, его затягивание наносит ущерб всем сторонам. "Как можно скорее прекратить войну в интересах заинтересованных сторон и всего мира, политическое урегулирование - единственный правильный путь", - сказал он.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров между политиками.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине
6 апреля, 15:56
 
КитайУкраинаСи ЦзиньпинВ миреЭммануэль МакронФранцияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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