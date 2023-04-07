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Франция и Китай подтвердили приверженность ДНЯО - РИА Новости, 07.04.2023
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18:19 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/dnyao-1863856441.html
Франция и Китай подтвердили приверженность ДНЯО
Франция и Китай подтвердили приверженность ДНЯО - РИА Новости, 07.04.2023
Франция и Китай подтвердили приверженность ДНЯО
Франция и Китай подтверждают свою приверженность содействию трем основным столпам Договора о нераспространении ядерного оружия - ядерному разоружению, ядерному... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:19
2023-04-07T18:19
договор о нераспространении ядерного оружия
в мире
франция
эммануэль макрон
китай
си цзиньпин
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Франция и Китай подтверждают свою приверженность содействию трем основным столпам Договора о нераспространении ядерного оружия - ядерному разоружению, ядерному нераспространению и мирному использованию ядерной энергии, говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров французского президента Эммануэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина. Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с Си Цзиньпином. В заявлении администрации французского президента отметили, что обе страны намерены укреплять координацию и сотрудничество для совместной защиты авторитета и эффективности режима контроля над вооружениями и нераспространения, а также для продвижения международного процесса контроля над вооружениями.
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договор о нераспространении ядерного оружия, в мире, франция, эммануэль макрон, китай, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Договор о нераспространении ядерного оружия, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Китай, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Франция и Китай подтвердили приверженность ДНЯО

Президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин подтвердили приверженность ДНЯО

© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Франция и Китай подтверждают свою приверженность содействию трем основным столпам Договора о нераспространении ядерного оружия - ядерному разоружению, ядерному нераспространению и мирному использованию ядерной энергии, говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров французского президента Эммануэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина.
Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с Си Цзиньпином.
«
"Франция и Китай подтверждают свою приверженность сбалансированному содействию трем столпам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а именно - ядерному разоружению, ядерному нераспространению и мирному использованию ядерной энергии", - сообщил Елисейский дворец в пятницу.
В заявлении администрации французского президента отметили, что обе страны намерены укреплять координацию и сотрудничество для совместной защиты авторитета и эффективности режима контроля над вооружениями и нераспространения, а также для продвижения международного процесса контроля над вооружениями.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Россия и Китай назвали ДНЯО краеугольным камнем механизмов разоружения
21 марта, 20:44
 
Договор о нераспространении ядерного оружияВ миреФранцияЭммануэль МакронКитайСи ЦзиньпинУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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