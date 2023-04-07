https://ria.ru/20230407/dnyao-1863856441.html
Франция и Китай подтвердили приверженность ДНЯО
Франция и Китай подтвердили приверженность ДНЯО - РИА Новости, 07.04.2023
Франция и Китай подтвердили приверженность ДНЯО
Франция и Китай подтверждают свою приверженность содействию трем основным столпам Договора о нераспространении ядерного оружия - ядерному разоружению, ядерному... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:19
2023-04-07T18:19
2023-04-07T18:19
договор о нераспространении ядерного оружия
в мире
франция
эммануэль макрон
китай
си цзиньпин
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Франция и Китай подтверждают свою приверженность содействию трем основным столпам Договора о нераспространении ядерного оружия - ядерному разоружению, ядерному нераспространению и мирному использованию ядерной энергии, говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров французского президента Эммануэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина. Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с Си Цзиньпином. В заявлении администрации французского президента отметили, что обе страны намерены укреплять координацию и сотрудничество для совместной защиты авторитета и эффективности режима контроля над вооружениями и нераспространения, а также для продвижения международного процесса контроля над вооружениями.
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договор о нераспространении ядерного оружия, в мире, франция, эммануэль макрон, китай, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Договор о нераспространении ядерного оружия, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Китай, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Франция и Китай подтвердили приверженность ДНЯО
Президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин подтвердили приверженность ДНЯО