Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине
Лидер Китая Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и совместно создавать условия для мирных переговоров, первоочередная задача сегодня состоит в содействии прекращению огня, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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"Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и рациональность и совместно создавать условия для мирных переговоров", - приводит слова китайского лидера официальный сайт МИД КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что первоочередной задачей на данный момент является "содействие прекращению огня и войны, а также противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы".
Глава КНР также добавил, что украинский кризис не является проблемой между Китаем и ЕС. Си Цзиньпин отметил, что Китай продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров, а Пекин также поддерживает европейскую сторону в выдвижении идей и планов политического урегулирования украинского кризиса на основе ее собственных фундаментальных и долгосрочных интересов.
Ранее в четверг Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров с Макроном заявил, что не существует "чудодейственного средства" для решения украинского кризиса, по его словам, стороны должны создавать условия для прекращения конфликта и начала мирных переговоров, накапливая взаимное доверие.