https://ria.ru/20230406/ukraina-1863570282.html

Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине

Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 06.04.2023

Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине

Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и совместно создавать условия для мирных переговоров, первоочередная задача сегодня состоит в содействии... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:40

2023-04-06T18:40

2023-04-06T19:03

в мире

украина

китай

си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

евросоюз

франция

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и совместно создавать условия для мирных переговоров, первоочередная задача сегодня состоит в содействии прекращению огня, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.Си Цзиньпин подчеркнул, что первоочередной задачей на данный момент является "содействие прекращению огня и войны, а также противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы".Глава КНР также добавил, что украинский кризис не является проблемой между Китаем и ЕС. Си Цзиньпин отметил, что Китай продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров, а Пекин также поддерживает европейскую сторону в выдвижении идей и планов политического урегулирования украинского кризиса на основе ее собственных фундаментальных и долгосрочных интересов.Ранее в четверг Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров с Макроном заявил, что не существует "чудодейственного средства" для решения украинского кризиса, по его словам, стороны должны создавать условия для прекращения конфликта и начала мирных переговоров, накапливая взаимное доверие.

https://ria.ru/20230406/makron-1863518804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, китай, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, франция, европа