Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 06.04.2023 (обновлено: 19:03 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863570282.html
Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине
Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 06.04.2023
Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине
Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и совместно создавать условия для мирных переговоров, первоочередная задача сегодня состоит в содействии... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:40
2023-04-06T19:03
в мире
украина
китай
си цзиньпин
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и совместно создавать условия для мирных переговоров, первоочередная задача сегодня состоит в содействии прекращению огня, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.Си Цзиньпин подчеркнул, что первоочередной задачей на данный момент является "содействие прекращению огня и войны, а также противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы".Глава КНР также добавил, что украинский кризис не является проблемой между Китаем и ЕС. Си Цзиньпин отметил, что Китай продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров, а Пекин также поддерживает европейскую сторону в выдвижении идей и планов политического урегулирования украинского кризиса на основе ее собственных фундаментальных и долгосрочных интересов.Ранее в четверг Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров с Макроном заявил, что не существует "чудодейственного средства" для решения украинского кризиса, по его словам, стороны должны создавать условия для прекращения конфликта и начала мирных переговоров, накапливая взаимное доверие.
https://ria.ru/20230406/makron-1863518804.html
украина
китай
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, китай, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, франция, европа
В мире, Украина, Китай, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Франция, Европа
Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал создавать условия для мирных переговоров по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и совместно создавать условия для мирных переговоров, первоочередная задача сегодня состоит в содействии прекращению огня, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«
"Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и рациональность и совместно создавать условия для мирных переговоров", - приводит слова китайского лидера официальный сайт МИД КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что первоочередной задачей на данный момент является "содействие прекращению огня и войны, а также противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы".
Глава КНР также добавил, что украинский кризис не является проблемой между Китаем и ЕС. Си Цзиньпин отметил, что Китай продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров, а Пекин также поддерживает европейскую сторону в выдвижении идей и планов политического урегулирования украинского кризиса на основе ее собственных фундаментальных и долгосрочных интересов.
Ранее в четверг Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров с Макроном заявил, что не существует "чудодейственного средства" для решения украинского кризиса, по его словам, стороны должны создавать условия для прекращения конфликта и начала мирных переговоров, накапливая взаимное доверие.
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость
Вчера, 16:16
 
В миреУкраинаКитайСи ЦзиньпинЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзФранцияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала