https://ria.ru/20230406/si-1863535897.html
Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским
Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским - РИА Новости, 06.04.2023
Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским, когда сложатся условия, привела его слова глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:03
2023-04-06T17:03
2023-04-06T17:27
в мире
китай
си цзиньпин
владимир зеленский
украина
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
пекин
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БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским, когда сложатся условия, привела его слова глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свое стремление своевременно поговорить, когда будут созданы соответствующие условия", — сказала она на пресс-конференции в Пекине по итогам своих переговоров с китайским руководством.
https://ria.ru/20230329/vstrecha-1861514997.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, владимир зеленский, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, пекин
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Украина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Пекин
Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским
Глава ЕК фон дер Ляйен: Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, когда сложатся условия