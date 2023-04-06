https://ria.ru/20230406/si-1863535897.html

Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским

Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским - РИА Новости, 06.04.2023

Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским, когда сложатся условия, привела его слова глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:03

2023-04-06T17:03

2023-04-06T17:27

в мире

китай

си цзиньпин

владимир зеленский

украина

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

пекин

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БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским, когда сложатся условия, привела его слова глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свое стремление своевременно поговорить, когда будут созданы соответствующие условия", — сказала она на пресс-конференции в Пекине по итогам своих переговоров с китайским руководством.

https://ria.ru/20230329/vstrecha-1861514997.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, си цзиньпин, владимир зеленский, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, пекин