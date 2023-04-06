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Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским - РИА Новости, 06.04.2023
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17:03 06.04.2023 (обновлено: 17:27 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/si-1863535897.html
Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским
Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским - РИА Новости, 06.04.2023
Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским, когда сложатся условия, привела его слова глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:03
2023-04-06T17:27
в мире
китай
си цзиньпин
владимир зеленский
украина
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
пекин
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БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским, когда сложатся условия, привела его слова глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свое стремление своевременно поговорить, когда будут созданы соответствующие условия", — сказала она на пресс-конференции в Пекине по итогам своих переговоров с китайским руководством.
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в мире, китай, си цзиньпин, владимир зеленский, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, пекин
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Украина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Пекин
Глава Еврокомиссии заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским

Глава ЕК фон дер Ляйен: Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, когда сложатся условия

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским, когда сложатся условия, привела его слова глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свое стремление своевременно поговорить, когда будут созданы соответствующие условия", — сказала она на пресс-конференции в Пекине по итогам своих переговоров с китайским руководством.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
29 марта, 12:55
 
В миреКитайСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийУкраинаЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенПекин
 
 
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