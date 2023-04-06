https://ria.ru/20230406/rossiya-1863463895.html

Макрон призвал Си Цзиньпина "образумить Россию"

Макрон призвал Си Цзиньпина "образумить Россию" - РИА Новости, 06.04.2023

Макрон призвал Си Цзиньпина "образумить Россию"

Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг призвал его "образумить Россию" и способствовать переговорам на... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:45

2023-04-06T13:45

2023-04-06T16:38

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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эммануэль макрон

франция

китай

си цзиньпин

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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг призвал его "образумить Россию" и способствовать переговорам на Украине, сообщило агентство Франс Пресс. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Как заявили в четверг в Кремле, ситуация с Украиной пока сложная, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, пока путей достижения целей, помимо спецоперации, нет. "Говорить о стратегическом и взаимовыгодном партнерстве - это значить говорить о мире и стабильности в мире. Мы привержены этому. Я знаю, что вы привержены Уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете", - заявил Макрон. По его словам, ситуация на Украине "нанесла удар по этой стабильности, положила конец десятилетиям мира в Европе". "Я знаю, что могу рассчитывать на вас ввиду двух принципов, которые я только что привел, для того, чтобы образумить Россию и усадить всех за стол переговоров", - сказал Макрон. Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце отмечали, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863412478.html

https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html

https://ria.ru/20230404/kitay-1862796752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, эммануэль макрон, франция, китай, си цзиньпин, ситуация в днр и лнр