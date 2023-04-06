https://ria.ru/20230406/neyroset-1863503540.html

В ЛДПР создадут нейросеть "Жириновский"

В ЛДПР создадут нейросеть "Жириновский" - РИА Новости, 06.04.2023

В ЛДПР создадут нейросеть "Жириновский"

Задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:26

2023-04-06T15:26

2023-04-06T15:26

общество

технологии

владимир жириновский

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. В четверг лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что при помощи искусственного интеллекта создается первый в мире политический алгоритм "Жириновский". "Этот алгоритм или нейросеть Жириновский мы создадим на базе более чем 18 тыс. часов его интервью и выступление за 30 с лишним лет он охватил в них большую часть тем. Этой базы данных вполне хватит для того чтобы сгенерировать его ответ на возможные новые вопросы. Задачи этой нейросети исключительно просветительские - познакомить людей с наследием Жириновского", - сообщили в пресс-службе. Разработкой будут заниматься специалисты университетов мировых цивилизаций, отметили там. "Мы выбрали для этого проекта современную привлекательную для молодёжи форму", - рассказали в партии.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, владимир жириновский, лдпр, леонид слуцкий (политик)