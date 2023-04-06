https://ria.ru/20230406/nalogi-1863562826.html

Налоги организаций: виды, ставки, изменения в 2023 году

Налоги организации 2023: виды налогообложения юридических лиц, ставки, суммы

Налоги организаций: виды, ставки, изменения в 2023 году

Налоги организации - обязательные взносы, уплачиваемые юридическими лицами в государственную казну. Виды налогов, ставки для ООО и ИП, какие налоговые режимы... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:51

2023-04-06T19:51

2023-04-06T19:51

россия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Налоги организации - обязательные взносы, уплачиваемые юридическими лицами в государственную казну. Виды налогов, ставки для ООО и ИП, какие налоговые режимы существуют в РФ, как рассчитываются суммы платежей и какие изменения для плательщиков в Налоговом кодексе России вступили в силу в 2023 году, - в материале РИА Новости.Налоги организацииВозникновение обязанности по уплате налогов зависит от многих факторов.- Например, в зависимости от применяемой системы налогообложения, организация может быть обязана платить одни налоги и быть освобожденной от оплаты других. Так, организации, применяющие общую систему налогообложения, платят в бюджет налог на прибыль организаций (глава 25 НК РФ), а также налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ). А организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 НК РФ), освобождены от уплаты налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость. - рассказывает Денис Гришин, юрист Европейской Юридической Службы.Системы налогообложенияОт выбора режима налогообложения будут зависеть расходы организации."Здесь важно не просто перейти на выгодную систему, а найти оптимальный вариант, который будет учитывать деятельность ООО, его доходы и расходы, и при этом не придется тратить большие суммы на налоги", - объясняет Марат Самитов, руководитель бухгалтерской компании “Самитов Консалтинг”.По словам эксперта, в в 2023 году общество может вести бизнес на:Для каждого вида налогообложения имеются свои требования. Они могут касаться доходов, выручки, численности персонала, вида деятельности. Каждая компания должна выбирать режим, который подходит именно ей.УСН. В последние годы большинство организаций применяет именно упрощенную систему налогообложения, которая ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса ввиду ее удобства и выгоды по сравнению с общей системой.По словам Марии Царёвой, юриста ООО "Юридическая группа "Совет", применение УСН подразумевает, что организация уплачивает один налог вместо нескольких. Важным преимуществом УСН является то, что ее применение бессрочно: организация не должна подавать в налоговую дополнительные уведомления ежегодно.Для применения УСН организации необходимо выполнение определенных условий:Важно учитывать, что величина доходов индексируется на коэффициент-дефлятор, позволяющий превысить установленное ограничение (в 2023 году он составляет 1,257, соответственно, предельная сумма дохода для применения УСН в этом году составляет 251,4 млн. рублей).Организация переходит на УСН добровольно либо в момент регистрации, либо посредством перехода с иных режимов налогообложения.Однако необходимо учитывать, что переход на УСН с других режимов возможен только со следующего календарного года.В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения "доходы" или "доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов" ("доходы минус расходы").От этого будут зависеть налоговые ставки:Обычно объект "доходы" выбирают организации с "не затратным" бизнесом. Если же у организации большие объемы расходов (например, необходимость приобретать или арендовать здания, сооружения, закупать сырье или продукцию), то целесообразно применять объект "доходы минус расходы".- В 2023 году изменился срок уплаты УСН - организации на УСН должны отчитываться не позднее 28 марта года, следующего за отчетным, ИП на УСН должны сдавать отчетность не позднее 28 апреля года, следующего за отчетным (Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Также введен запрет на применение УСН и ПСН в компаниях, которые занимаются производством, оптовой и розничной торговлей ювелирными изделиями и изделиями с драгметаллами (Федеральный закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ)/ ФНС России подготовила изменения в форму и формат декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. В частности, в Разделы 1.1 и 1.2 декларации будут внесены уточнения в части срока уплаты налога с 2023 года, - отмечает Оксана Родионова, руководитель налоговой практики компании “Деловой фарватер”.ОСНО. По словам Дениса Гришина, при применении общей системы налогообложения компания уплачивает налог на прибыль организаций по ставке 20 %. Это общая норма, закрепленная п. 1 с. 284 НК РФ. В случаях, предусмотренных указанной статьей, ставка налога на прибыль организаций может быть существенно ниже. Например, для организаций, осуществляющих медицинскую или образовательную деятельность, ставка налога на прибыль устанавливается в размере 0 % (п. 1.1 ст. 284 НК РФ) и применяется при соблюдении особенностей, установленных в законе. По налогу на прибыль организации подают в налоговый орган декларации (ст. 289 НК РФ). Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года (ст. 285 НК РФ).АУСН. По словам Марата Самитова, автоматизированную "упрощенку" могут применять юрлица с регистрацией в Москве и Подмосковье, в Калужской области или Татарстане. Спецрежим действует еще в порядке эксперимента. Условия её использования таковы:Налог платится с доходов либо разницы доходов и расходов. Но перечислять деньги в бюджет придётся помесячно.ЕСХН. Единый сельскохозяйственный налог — один из льготных режимов налогообложения. Его применяют производители сельхозтоваров.- На единый сельскохозяйственный налог переходят организации, которые производят сельскохозяйственную продукцию и оказывают сельхозуслуги с видом экономической деятельности (ОКВЭД) растениеводства, животноводства. По сути, к плательщикам единого сельскохозяйственного налога относят всех сельхозтоваропроизводителей, а еще рыбохозяйственные организации, которые занимаются рыболовством (п. 2.1 ст. 346.2 НК РФ). Организации на едином сельскохозяйственном налоге платят единый налог по льготной ставке — всего 6 %. А региональные власти могут снизить ее до 0 %. Кроме того, плательщики сельхозналога освобождены от других платежей, например, организации — от налога на прибыль, налога на имущество организаций, если имущество используется для производства и оказания сельскохозяйственных услуг. А вот налог на добавленную стоимость — обязательный налог при едином сельскохозяйственном налоге (п. 1 ст. 145 НК РФ). То есть сельскохозяйственные товаропроизводители признаются плательщиками НДС. Общая ставка НДС в России — 20 %. Но многие сельскохозяйственные товары реализуют по льготной ставке в 10 % (п. 2 ст. 164 НК РФ), - рассказывает Денис Гришин.Льготы распространяются например, на молочную и мясную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость сдается ежеквартально. Декларация по единому сельскохозяйственному налогу сдается по итогам года.Виды налоговВыделяют прямые и косвенные налоги. Как правило, косвенные налоги уже включены в стоимость товаров, работ и услуг. А прямые налоги взимаются непосредственно с владельца имущества или получателя дохода. Также выделяют федеральные, региональные и местные налоги.- Федеральные налоги устанавливаются на уровне государства, региональные – на уровне субъекта РФ, а местные – в пределах муниципального образования. Налоговый кодекс содержит исчерпывающий перечень налогов. Таким образом, региональные и местные власти не вправе вводить дополнительные обязательные платежи, как это было раньше. На данный момент им предоставлено только право по установлению особенностей конкретного налога в зависимости от их компетенции. Например, власти субъекта вправе устанавливать льготы, ставки, особенности исчисления и уплаты региональных налогов, - объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.ТранспортныйТранспортный налог – это региональный налог, плательщиками которого являются владельцы поставленных на государственный учет транспортных средств. Объектом налогообложения признаются легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, самолеты, вертолеты, лодки, яхты и иной наземный, воздушный и водный транспорт.Земельный, налог на имуществоЗемельный и имущественный налоги за 2023 год требуется рассчитывать по кадастровой стоимости, не превышающей значение на 01.01.2022."Кроме того, в декларацию по налогу на имущество не нужно будет включать сведения по объектам, когда их налоговая база устанавливается по кадастровой стоимости (Закон от 02.07.2021 г. № 305-ФЗ), а потому меняется бланк декларации. ИФНС сама будет считать платеж и присылать в компанию сообщение о рассчитанном налоге. Если налогоплательщик не согласится с расчетом, он передает в ИФНС письменные пояснения. Отчитываться за 2022 год нужно уже по новой форме (приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@)", - объясняет Оксана Родионова.ВодныйВодный налог – это обязательный платеж за использование водных объектов.- Например, налог уплачивается за забор воды из водоемов и водных объектов, использование акватории, водных объектов для гидроэнергетики и тому подобное, - говорит Оксана Васильева.Этот вид налога уплачивают юридические лица и ИП, которые используют водные ресурсы и имеют лицензию на водопользование. Причем не только за использование поверхностных вод, но и подземных, например, добычу минеральной воды.Торговый сборКак отмечает Оксана Васильева, торговый сбор – это местный налог, который устанавливается для организаций и ИП, занимающихся продажей товаров в зданиях и помещениях, на торговых точках и в других местах. Другими словами, торговый сбор является платой за право заниматься реализацией продукции в конкретном месте.Налог на прибыльНалог на прибыль организаций является федеральным налогом, а объектом налогообложения выступает разница между доходами и расходами.По словам Оксаны Родионовой, с 01.01.2023 вступила в силу обновленная форма декларации по налогу на прибыль организаций (приказ ФНС России от 17.08.2022 № СД-7-3/753@), которая учитывает освобождение от налога на прибыль организаций, зарегистрированных на Курилах после 01.01.2022. Также учитывается применение различных ставок налогообложения доходов, связанных с деятельностью международных холдинговых компаний. Кроме того, для организаций расширен перечень доходов, которые можно не учитывать в базе налога на прибыль (Федеральный закон от 28.06.2022 № 196-ФЗ). Из налоговой базы будут исключены доходы в виде имущества, безвозмездно полученного организацией в случае, если законодательством РФ на данную организацию возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества. Для организаций на весь 2023 год продлевается срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль, введенных субъектами РФ (Федеральный закон от 28.06.2022 № 211-ФЗ)- Что касается налога на прибыль, то с января начал действовать новый порядок и сроки его уплаты. Датой получения дохода будет считаться фактический день выплаты заработной платы, а не последний день месяца, за который он начислен. Поэтому в процедуре удержания НДФЛ будет учитываться и аванс. Сдавать декларацию за квартал нужно будет не позднее 25-го числа месяца после его окончания, а за год – не позже 25 марта следующего года, - отмечает Андрей Андреев, адвокат, председатель совета Московской коллегии адвокатов “Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры”."Также с 01.01.2023 освобождаются от обложения НДФЛ выплаты на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) на оплату услуг связи. Освобождаются от налогообложения НДФЛ доходы в виде денежных средств и (или) иного имущества, безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации или проходящими военную службу по контракту, и (или) налогоплательщиками, являющимися членами семей указанных лиц, при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы по мобилизации указанных лиц и (или) с заключенными указанными лицами контрактами", - добавляет Любовь Ганибаева, старший руководитель проектов, направление “Оценка и финансовый консалтинг” группы компаний SRG.Налог на добавленную стоимостьНДС – федеральный и основной косвенный налог. НДС называют налогом на потребление, так как он представляет собой специальную надбавку к цене при оплате товаров, работ и услуг.- С 2023 года начал действовать новый порядок возмещения налога - если по итогам налогового периода сумма вычетов по НДС превышает общую сумму исчисленного налога, полученная разница учитывается на едином налоговом счете (ЕНС). При этом заявить к возврату на расчетный счет или к зачету в счет будущих платежей налогоплательщик сможет только сумму, учтенную на ЕНС, которая сформирует положительное сальдо, - уточняет Оксана Родионова.Эксперт добавляет, что по НДС введена льгота для предприятий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ): по товарам, приобретенным до перехода на НК РФ и учтенным при инвентаризации, базу по НДС определяют как разницу между стоимостью реализованных товаров с учетом налога и стоимостью их приобретения с учетом налога (за исключением амортизируемого имущества). Исчисление НДС производится расчетным методом с применением расчетных налоговых ставок в размере 9,09% или 16,67% либо налоговой нулевой ставки в установленных случаях. По работам, связанным с исполнением госконтрактов, а также для транспортных услуг, при соблюдении определенных временных рамок вводится нулевая ставка НДС.Более того, в 2023 году продажа акций не облагается НДС, т.е. применяется нулевая ставка НДС к налоговой базе по доходам от операций по реализации или от иного выбытия в 2022 году акций (долей) российских организаций, в отношении которого были установлены санкции, при условии владения или более одного года (Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ)."Кроме того, с 01.01.2023 от налогообложения НДС освобождена передача прав на программы для ЭВМ военного, специального или двойного назначения, освобождены от НДС работы (услуги), а также имущественные права, передаваемые НКО в рамках реализации ими федеральных проектов, финансируемых за счет средств федеральной субсидии", - говорит Любовь Ганибаева.Страховые взносыПомимо налогов, юрлица обязаны перечислять в бюджет страховые взносы.- С 2023 года действует единая базовая ставка - 30%. Если заработок сотрудника нарастающим итогом достигнет предельной базы, которая составляет 1 917 000 руб., ставка снижается до 15,1%. Для малого и среднего бизнеса предусмотрены льготы. Если заработок сотрудников в таких компаниях превышает МРОТ, взносы рассчитываются по ставке 15%, - уточняет Марат СамитовНалог на добычу полезных ископаемыхНалог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) входит в совокупную обязанность по уплате налогов и сборов через единый налоговый платеж. Эта система начала применяться с 1 января текущего года. Причем НДПИ включен в сборы, по которым нет обязанности предоставлять уведомление.По словам Анастасии Хрусталевой, старшего вице-президента ИК Fontvielle, все пользователи недр, имеющие лицензию, как организации, так и индивидуальные предприниматели, являются плательщиками данного налога. Лицензия выдается по месту нахождения участка недр. Но может быть выдана и по месту регистрации организации, если участок используемых недр и место нахождения субъекта совпадает по региону, а также если лицензия выдана на пользование особыми участками (например, на континентальном шельфе). После получения субъектом лицензии лицензирующий орган сам сообщает в налоговую сведения и налогоплательщик ставится на учет.Объектом налогообложения являются те полезные ископаемые, которые были добыты из недр на территории нашей страны. Понятие полезного ископаемого дается в Налоговом кодексе РФ, также указано, что им не признается продукция, которая получена субъектом при дальнейшей обработке добытого (то есть результат обрабатывающего производства не является объектом обложения данным налогом).Налоговая база по НДПИ определяется самостоятельно налогоплательщиком, а методики расчета зависят от вида полезного ископаемого. Например, в отношении нефти обезвоженной или угля – отдельный порядок определения налоговой базы.Налоговый период по данному налогу – календарный месяц. Фиксированная налоговая ставка не установлена, она рассчитывается по формуле, а последняя зависит от вида полезного ископаемого, времени добычи, степени сложности, способа и от многих других параметров. Все подробности – в ст. 342 НК РФ. Применяются также различные коэффициенты, зависящие, например, от статуса налогоплательщика. По многим видам полезных ископаемых ставка установлена нулевая."С 2023 года вводится временное увеличение налоговых ставок по НДПИ в отношении угля. Согласно пп. 10 п. 2 ст. 337 НК РФ добытым полезным ископаемым в целях НДПИ признается “камень строительный” (за исключением камня строительного, предназначенного для получения щебня), а также “щебень”, налогообложение которого производится по налоговой ставке 5,5%", - рассказывает Любовь Ганибаева.Расчет налоговКак правило, расчет налогов происходит по следующей формуле:Размер налога = налоговая база * налоговая ставка.Сроки уплаты налоговДля большинства налогов с 2023 года установлен единый день оплаты – до 28 числа месяца, который следует за отчетным периодом.- Чтобы налоговая знала, сколько денег нужно списать, до 25 числа компании отправляют в ФНС уведомление об исчисленных суммах. Но если до уплаты налога наступают сроки сдачи декларации, уведомление отправлять не нужно. Всю информацию налоговики возьмут из декларации, - говорит Марат Самитов.Штрафы за неуплатуПо словам Оксаны Васильевой, за намеренную неуплату налога предусмотрен штраф в размере 40 % от суммы налога. А при допущении ошибки и случайной неуплате налога грозит штраф в размере 20 % от образовавшейся задолженности. При этом ФНС вправе начислить и проценты.Налоговый учетНалоговый учет — это сбор информации, а также ее обобщение с целью определения налоговой базы. Он необходим для правильной уплаты налогов, ведением такого учета занимается отдельный специалист в организации.Изменения в 2023 годуГлавное событие в налоговой сфере – смена формата уплаты обязательных платежей. Вместо существовавших ранее налогов был введен единый налоговый платеж (ЕНП), призванный оптимизировать систему налогообложения и облегчить расчеты бухгалтерам.По словам Андрея Андреева, используя универсальную платежку, работодатель перечисляет все налоги, сборы, взносы и штрафы на единый налоговый счет (ЕНС) не позднее 28-го числа месяца. Отдельно от ЕНП будут уплачиваться утилизационный сбор, взносы на травматизм (перечисляются в новый Социальный фонд России) и НДФЛ с выплат иностранцам с патентом.Если обособленные подразделения компании самостоятельно платили налоги, то они могут продолжить это делать, указывая свой КПП в уведомлении. Но денежные средства все равно будут поступать на ЕНС компании.Следующее важное изменение – произошло слияние Пенсионного Фонда России и Фонда Социального Страхования в единый внебюджетный Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Это привело к введению беззаявительной регистрации страхователей на основании данных, которые СФР получит от налогового органа.Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.11.2022 N 2143, компании и ИП будут платить все взносы (ОПС, ОМС, ВНиМ) по единому тарифу – стандартная ставка без льгот 30%. Льготников объединили в три группы: представители малого и среднего бизнеса и предприятий общепита до 1500 человек платят 15%, социально ориентированные НКО, благотворительные организации и ИТ-компании — 7,6%. Ну а члены экипажей судов, участники специальных административных районов в Калининградской области и Приморском крае и участники проекта "Сколково" не платят взносов вообще.Теперь взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за граждан выплачиваются и работникам, заключившим договоры гражданско-правового характера. Таким образом, больше нет различий в начислении взносов в зависимости от вида договора — трудовой, гражданско-правовой или авторский. А еще была введена единая форма сведений (ЕФС), которая заменит сразу 4 отчета — 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.Из-за перехода на систему ЕНС изменились и правила начисления штрафов, пеней и освобождения от ответственности за налоговые долги. Теперь появился термин "совокупная обязанность налогоплательщика", под которым подразумевается общая сумма всех налогов, сборов и взносов. Если на момент подачи налоговой декларации на ЕНС будет положительное сальдо, “покрывающее” сумму недоплаты, штрафа не будет, а за неуплату налогов организацию привлекают по статье 122 НК РФ. Работодателю придется выплатить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налогов и сборов; 40% - если компания не доплатила их специально. Привлекать к ответственности по статье 122 НК РФ за неуплату или неполную уплаты налогов не будут в том случае, если у компании образуется недоплата, но до дня вынесения решения налоговой, она пополнит единый налоговый счет и на нем образуется положительное сальдо (новая редакция п. 4 ст. 122 НК РФ). За неуплату НДФЛ ответственность предусмотрена статьей 123 НК РФ.

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россия

москва

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная налоговая служба (фнс россии)