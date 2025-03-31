Налоги организаций: виды, ставки, изменения в 2025 году

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Налоги организации - обязательные взносы, уплачиваемые юридическими лицами в государственную казну. Виды налогов, ставки для ООО и ИП, какие налоговые режимы существуют в РФ, как рассчитываются суммы платежей и какие изменения для плательщиков в Налоговом кодексе России вступили в силу в 2025 году, - в материале РИА Новости.

Налоги организации

Возникновение обязанности по уплате налогов зависит от многих факторов.

- Например, в зависимости от применяемой системы налогообложения, организация может быть обязана платить одни налоги и быть освобожденной от оплаты других. Так, организации, применяющие общую систему налогообложения, платят в бюджет налог на прибыль организаций (глава 25 НК РФ), а также налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ). А организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 НК РФ), освобождены от уплаты налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость. - рассказывает Денис Гришин, юрист Европейской Юридической Службы

Системы налогообложения

От выбора режима налогообложения будут зависеть расходы организации.

"Здесь важно не просто перейти на выгодную систему, а найти оптимальный вариант, который будет учитывать деятельность ООО, его доходы и расходы, и при этом не придется тратить большие суммы на налоги", - объясняет Марат Самитов, руководитель бухгалтерской компании “Самитов Консалтинг”.

По словам эксперта, в в 2025 году общество может вести бизнес на:

упрощённой системе налогообложения (УСН) и перечислять в бюджет налоги с доходов либо с разницы между доходами и расходами;

общей системе налогообложения (ОСНО);

автоматизированной упрощёнке ( АУСН );

); едином сельхозналоге (ЕНСХ).

Для каждого вида налогообложения имеются свои требования. Они могут касаться доходов, выручки, численности персонала, вида деятельности. Каждая компания должна выбирать режим, который подходит именно ей.

УСН. В последние годы большинство организаций применяет именно упрощенную систему налогообложения, которая ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса ввиду ее удобства и выгоды по сравнению с общей системой.

По словам Марии Царёвой, юриста ООО "Юридическая группа "Совет", применение УСН подразумевает, что организация уплачивает один налог вместо нескольких. Важным преимуществом УСН является то, что ее применение бессрочно: организация не должна подавать в налоговую дополнительные уведомления ежегодно.

Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва отмечает, что для применения УСН организации необходимо выполнение определенных условий:

средняя численность сотрудников не более 130;

не более 450 млн. рублей дохода;

не более 200 млн. рублей остаточной стоимости основных средств без учета стоимости российского высокотехнологичного оборудования, перечень которого утверждается Правительством РФ;

не более 25% доли участия других организаций;

отсутствие филиалов и другие критерии.

Важно учитывать, что величина доходов индексируется на коэффициент-дефлятор. На 2025 г. коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 НК РФ , равен 1.

Организация переходит на УСН добровольно либо в момент регистрации, либо посредством перехода с иных режимов налогообложения.

Однако необходимо учитывать, что переход на УСН с других режимов возможен только со следующего календарного года.

В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения "доходы" или "доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов" ("доходы минус расходы").

От этого будут зависеть налоговые ставки:

при объекте налогообложения "доходы" ставка составляет 6%,

при объекте "доходы минус расходы", ставка составляет 15%.

“Законами субъектов Российской Федерации также могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков”, - добавляет Анастасия Хрусталёва.

Обычно объект "доходы" выбирают организации с "не затратным" бизнесом. Если же у организации большие объемы расходов (например, необходимость приобретать или арендовать здания, сооружения, закупать сырье или продукцию), то целесообразно применять объект "доходы минус расходы".

- В 2025 году организации на УСН должны подать декларацию не позднее 25 марта года, следующего за отчетным ИП на УСН обязаны сдавать отчетность не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным. Также введен запрет на применение УСН банками, ломбардами, негосударственными пенсионными фондами, микрофинансовыми организациями, частными агентствами занятости, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими майнинг цифровой валюты, в компаниях, которые занимаются производством, оптовой и розничной торговлей ювелирными изделиями и изделиями с драгметаллами и другим.

“Форма налоговой декларации, применяемой с 2025 года, утверждена Приложением № 1 к приказу ФНС России от 02.10.2024 г. № ЕД-7-3/813@”, - уточняет Анастасия Хрусталёва.

По словам Дениса Гришина, при применении общей системы налогообложения компания уплачивает налог на прибыль организаций по ставке 25%. Это общая норма, закрепленная п. 1 с. 284 НК РФ. В случаях, предусмотренных указанной статьей, ставка налога на прибыль организаций может быть существенно ниже. Например, для организаций, осуществляющих медицинскую или образовательную деятельность, ставка налога на прибыль устанавливается в размере 0 % (п. 1.1 ст. 284 НК РФ) и применяется при соблюдении особенностей, установленных в законе. По налогу на прибыль организации подают в налоговый орган декларации (ст. 289 НК РФ). Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года (ст. 285 НК РФ).

АУСН. По словам Марата Самитова, автоматизированную "упрощенку" с 1 января 2025 года могут применять все регионы РФ, если принят региональный закон. Условия её использования таковы:

доход за год - до 60 млн. руб.;

в штате может состоять до 5 человек, каждый из которых – резидент РФ;

заработок сотрудникам должен выплачиваться в безналичной форме;

остаточная стоимость ОС - до 150 млн. руб.;

доля третьих юрлиц в уставном капитале – до 25%;

отсутствие обособленных подразделений.

Налог платится с доходов либо разницы доходов и расходов. Но перечислять деньги в бюджет придётся помесячно. Уплата суммы налога производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным.

ЕСХН. Единый сельскохозяйственный налог — один из льготных режимов налогообложения. Его применяют производители сельхозтоваров.

- На единый сельскохозяйственный налог переходят организации, которые производят сельскохозяйственную продукцию и оказывают сельхозуслуги с видом экономической деятельности (ОКВЭД) растениеводства, животноводства. По сути, к плательщикам единого сельскохозяйственного налога относят всех сельхозтоваропроизводителей, а еще рыбохозяйственные организации, которые занимаются рыболовством (п. 2.1 ст. 346.2 НК РФ). Организации на едином сельскохозяйственном налоге платят единый налог по льготной ставке — всего 6 %. А региональные власти могут снизить ее до 0 %. Кроме того, плательщики сельхозналога освобождены от других платежей, например, организации — от налога на прибыль, налога на имущество организаций, если имущество используется для производства и оказания сельскохозяйственных услуг. А вот налог на добавленную стоимость — обязательный налог при едином сельскохозяйственном налоге (п. 1 ст. 145 НК РФ). То есть сельскохозяйственные товаропроизводители признаются плательщиками НДС. Общая ставка НДС в России — 20 %. Но многие сельскохозяйственные товары реализуют по льготной ставке в 10 % (п. 2 ст. 164 НК РФ), - рассказывает Денис Гришин.

Льготы распространяются например, на молочную и мясную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость сдается ежеквартально. Декларация по единому сельскохозяйственному налогу сдается по итогам года.

Виды налогов

Выделяют прямые и косвенные налоги. Как правило, косвенные налоги уже включены в стоимость товаров, работ и услуг. А прямые налоги взимаются непосредственно с владельца имущества или получателя дохода. Также выделяют федеральные, региональные и местные налоги.

- Федеральные налоги устанавливаются на уровне государства, региональные – на уровне субъекта РФ, а местные – в пределах муниципального образования. Налоговый кодекс содержит исчерпывающий перечень налогов. Таким образом, региональные и местные власти не вправе вводить дополнительные обязательные платежи, как это было раньше. На данный момент им предоставлено только право по установлению особенностей конкретного налога в зависимости от их компетенции. Например, власти субъекта вправе устанавливать льготы, ставки, особенности исчисления и уплаты региональных налогов, - объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Транспортный

Транспортный налог – это региональный налог, плательщиками которого являются владельцы поставленных на государственный учет транспортных средств. Объектом налогообложения признаются легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, самолеты, вертолеты, лодки, яхты и иной наземный, воздушный и водный транспорт.

Земельный, налог на имущество

Земельный налог рассчитывается по кадастровой стоимости по состоянию на 1 января налогового периода или по среднегодовой стоимости.

"В декларацию по налогу на имущество не нужно включать сведения по объектам, когда их налоговая база устанавливается по кадастровой стоимости. В случае, если у налогоплательщика - российской организации в истекшем налоговом периоде имелись только такие объекты налогообложения, налоговая декларация не представляется”, - объясняет Анастасия Хрусталёва.

Налоговая база по земельному налогу определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Водный

Водный налог – это обязательный платеж за использование водных объектов.

- Например, налог уплачивается за забор воды из водоемов и водных объектов, использование акватории, водных объектов для гидроэнергетики и тому подобное, - говорит Оксана Васильева.

Этот вид налога уплачивают юридические лица и ИП, которые используют водные ресурсы и имеют лицензию на водопользование. Причем не только за использование поверхностных вод, но и подземных, например, добычу минеральной воды.

Торговый сбор

Как отмечает Оксана Васильева, торговый сбор – это местный налог, который устанавливается для организаций и ИП, занимающихся продажей товаров в зданиях и помещениях, на торговых точках и в других местах. Другими словами, торговый сбор является платой за право заниматься реализацией продукции в конкретном месте.

Налог на прибыль

Налог на прибыль организаций является федеральным налогом, а объектом налогообложения выступает разница между доходами и расходами.

С 01.01.2025 увеличилась ставка налога до 25%, но есть льготные категории налогоплательщиков, которые применяют пониженные ставки (например, IT-компании, малые технологические компании и др.)

“Налог на прибыль уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28-го числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом”, - уточняет Анастасия Хрусталёва.

Налог на добавленную стоимость

НДС – федеральный и основной косвенный налог. НДС называют налогом на потребление, так как он представляет собой специальную надбавку к цене при оплате товаров, работ и услуг.

С 2025 года от уплаты этого налога освобождены только организации с годовым доходом менее 60 млн руб., а также вновь открытые компании. Освобождение производится автоматически, заявлений подавать не нужно.

С 2025 года от уплаты этого налога освобождены только организации с годовым доходом менее 60 млн руб., а также вновь открытые компании. Освобождение производится автоматически, заявлений подавать не нужно. По НДС действует льгота для предприятий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ): по товарам, приобретенным до перехода на НК РФ и учтенным при инвентаризации, базу по НДС определяют как разницу между стоимостью реализованных товаров с учетом налога и стоимостью их приобретения с учетом налога (за исключением амортизируемого имущества). Исчисление НДС производится расчетным методом с применением расчетных налоговых ставок в размере 9,09% или 16,67% либо налоговой нулевой ставки в установленных случаях. По работам, связанным с исполнением госконтрактов, а также для транспортных услуг, при соблюдении определенных временных рамок вводится нулевая ставка НДС.

Более того, в 2025 году продажа акций не облагается НДС.

“От налогообложения НДС освобождены операции и услуги, перечень которых приведен в ст. 149 НК РФ ", - говорит Анастасия Хрусталёва.

Страховые взносы

Помимо налогов, юрлица обязаны перечислять в бюджет страховые взносы.

Общая ставка взносов в 2025 году - 30%, к ней добавляется переменная величина ставки взносов от несчастных случаев (размер зависит от уровня опасности производства). Взносы уплачиваются в налоговую инспекцию общим платежом, а по травматизму - в СФР отдельным платежным документом.

Налог на добычу полезных ископаемых

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) входит в совокупную обязанность по уплате налогов и сборов через единый налоговый платеж. Причем НДПИ включен в сборы, по которым нет обязанности предоставлять уведомление.

По словам Анастасии Хрусталевой, старшего вице-президента ИК Fontvielle, все пользователи недр, имеющие лицензию, как организации, так и индивидуальные предприниматели, являются плательщиками данного налога. Лицензия выдается по месту нахождения участка недр. Но может быть выдана и по месту регистрации организации, если участок используемых недр и место нахождения субъекта совпадает по региону, а также если лицензия выдана на пользование особыми участками (например, на континентальном шельфе). После получения субъектом лицензии лицензирующий орган сам сообщает в налоговую сведения и налогоплательщик ставится на учет.

Объектом налогообложения являются те полезные ископаемые, которые были добыты из недр на территории нашей страны. Понятие полезного ископаемого дается в Налоговом кодексе РФ, также указано, что им не признается продукция, которая получена субъектом при дальнейшей обработке добытого (то есть результат обрабатывающего производства не является объектом обложения данным налогом).

Налоговая база по НДПИ определяется самостоятельно налогоплательщиком, а методики расчета зависят от вида полезного ископаемого. Например, в отношении нефти обезвоженной или угля – отдельный порядок определения налоговой базы.

Налоговый период по данному налогу – календарный месяц. Фиксированная налоговая ставка не установлена, она рассчитывается по формуле, а последняя зависит от вида полезного ископаемого, времени добычи, степени сложности, способа и от многих других параметров. Например, с 2025 года повысилась до 8,4% ставка при добыче природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Все подробности – в главе 26 НК РФ . Применяются также различные коэффициенты, зависящие, например, от статуса налогоплательщика. По многим видам полезных ископаемых ставка установлена нулевая.

Расчет налогов

Как правило, расчет налогов происходит по следующей формуле:

Размер налога = налоговая база * налоговая ставка.

Сроки уплаты налогов

Для большинства налогов в 2025 году установлен единый день оплаты – до 28 числа месяца, который следует за отчетным периодом.

- Чтобы налоговая знала, сколько денег нужно списать, до 25 числа компании отправляют в ФНС уведомление об исчисленных суммах. Но если до уплаты налога наступают сроки сдачи декларации, уведомление отправлять не нужно. Всю информацию налоговики возьмут из декларации, - говорит Марат Самитов.

Штрафы за неуплату

По словам Оксаны Васильевой, за намеренную неуплату налога предусмотрен штраф в размере 40 % от суммы налога. А при допущении ошибки и случайной неуплате налога грозит штраф в размере 20 % от образовавшейся задолженности. При этом ФНС вправе начислить и проценты.

Налоговый учет

Налоговый учет — это сбор информации, а также ее обобщение с целью определения налоговой базы. Он необходим для правильной уплаты налогов, ведением такого учета занимается отдельный специалист в организации.

Изменения в 2025 году

Распределение налога на прибыль будет осуществляться следующим образом:

8% - в федеральный бюджет с 2025 по 2030 годы (с 2031 - 7%);

17% - в бюджеты регионов и федеральной территории “Сириус” (с 2031 - 18%).

Все плательщики налога на прибыль обязаны использовать основную ставку, если не применяют специальные.

Изменения коснулись и специальных ставок налога на прибыль организаций:

с 2025 года для IT-компаний ставка налога на прибыль повышена до 5%. Применять ее можно только при исчислении налога за периоды с 2025 по 2030 гооды. Далее будет действовать основная ставка по прибыли, если не возникнет оснований применять другие специальные ставки;

для организаций, включенных в реестр малых технологических компаний, в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 года № 478-ФЗ “О развитии технологических компаний в Российской Федерации”, субъекты РФ в 2025 - 2030 годах могут устанавливать пониженную ставку по налогу, зачисляемому в региональный бюджет;

для организаций, владеющих лицензиями на пользование определенными участками недр, в 2025 - 2030 годы ставка составит 20% в отношении прибыли от освоения этих участков. Ставка применяется, если соблюдается ряд условий.

Новые ставки применяются к доходам, полученным с 1 января 2025 года.

Порядок ведения бухгалтерского учета операций остается прежним. Организации рассчитывают налог на прибыль в общем порядке и уплачивают его в составе единого налогового платежа (ЕНП).

Предприниматели, работающие на УСН теперь обязаны платить НДФЛ.