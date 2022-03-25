Повышение НДС: ставки, расчет и изменения с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России изменилась базовая ставка НДС с 20% до 22%. Как рассчитать налог на добавленную стоимость, какая ставка действует при покупке импортных товаров, какой процент от стоимости нужно уплатить, сроки и способы уплаты НДС, особенности для организаций, как уменьшить налог и кто от него освобожден — в материале РИА Новости.

Что такое НДС и зачем его платить

Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой федеральный косвенный сбор. Термин "косвенный" не используется в Налоговом кодексе, и деление налогов на прямые и косвенные — условное. На каждой стадии производства того или иного товара по мере продвижения по этапам происходит его удорожание за счет приложения к нему труда человека. При этом образуется добавленная стоимость. Каждый продавец начисляет НДС к продажной цене.

НДС относится к обязательным видам платежей, которые перечисляются в бюджет федерального уровня. Далее средства могут быть направлены на:

образование, здравоохранение, развитие IT-сферы, совершенствование социальной инфраструктуры;

поддержку регионов;

воплощение различных госпрограмм, таких, как “Семейный капитал”, строительство дорог, мостов, стадионов и прочее.

Направления расходования НДС закрепляются Государственной думой в бюджетной политике страны.

Кто платит НДС в 2026 году: ИП, ООО, импортеры, налоговые агенты

Плательщиками НДС являются:

российские и иностранные организации, применяющие ОСН (общую систему налогообложения);

индивидуальные предприниматели, применяющие ОСН;

импортеры;

ИП и юрлица, если выделили НДС в счете-фактуре;

налоговые агенты.

С 2025 года впервые плательщиками НДС стали работающие на УСН. Налогом также облагаются и электронные услуги.

« "К ним, в частности, относятся предоставление прав на ПО, доменов и хостингов, услуги по рекламе и размещению объявлений в Интернете и другие. С 2019 года иностранные организации, оказывающие такие электронные услуги, обязаны регистрироваться в налоговых органах РФ и самостоятельно уплачивать НДС. Исключением является ситуация, при которой расчеты с конечными покупателями в РФ осуществляются через посредников на основании договоров поручения, комиссии и тому подобное. При этом если посредник также является иностранной организацией, то он аналогично должен зарегистрироваться в налоговых органах РФ и самостоятельно уплачивать НДС в российский бюджет", — рассказывает Гайк Мартиросян, управляющий партнер Quattor Advisory.

НДС при УСН с 2025 года: когда ИП и ООО обязаны платить налог

« "Для УСН с 2026 года действует новый порог автоматического освобождения от НДС. Если доход за 2025 год не превышает 20 млн рублей, обязанности исчислять и платить НДС с 1 января 2026 года не возникает. Если этот предел превышен, компания или предприниматель начинают работать с НДС. При этом сохраняется выбор между общей ставкой 22% с правом на вычет и специальными ставками 5% и 7% без вычетов", — поясняет Александр Кудряшов, старший преподаватель Кафедры экономики и финансов Факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС.

Так, если ИП переходит с УСН на ОСН, то платит НДС, когда заработал больше годового лимита доходов: в 2026 году — 20 млн рублей (за 2025 год), 15 млн рублей (за 2026 год), 10 млн рублей (за 2027 год и далее) (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ ).

НДС при ЕСХН и АУСН в 2026 году

Плательщики ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога) с 2019 года тоже обязаны платить НДС. Но они вправе получить освобождение от НДС при ЕСХН в 2026 году, если их годовой доход не превысил 60 млн рублей.

Плательщики АУСН освобождены от уплаты НДС. Предприниматели на АУСН с доходами до 60 млн рублей в 2026 году сохранили освобождение от НДС. При превышении лимита право на применение АУСН теряется. Лимит доходов для АУСН закреплен до конца 2027 года.

Ставки НДС в 2025 и 2026 году: таблица с пояснениями

С января 2026 года основная ставка НДС составляет 22%. Для бизнеса это изменение затрагивает цену договора, порядок расчета авансов, возвраты и выбор режима для УСН.

"Формально изменилась одна цифра, но по существу пришлось заново пересчитать привычные операции и договорные условия. Ставка 10% сохранена для социально значимых товаров и отдельных услуг, перечисленных в статье 164 НК РФ. Ставка 0% сохранена по экспортным операциям и другим случаям, прямо названным в Налоговом кодексе. Если цена включает НДС, используются расчетные ставки. По общей ставке это 22/122. По льготной ставке это 10/110. Для УСН со специальными ставками применяются значения 5/105 и 7/107", — поясняет Александр Кудряшов.

Ставка 2025 год 2026 год Примеры основания применения Основная 20% 22% Большинство операций, не поименованных в льготных перечнях Льготная 10% 10% Социально значимые товары (продукты, детские товары, книги, лекарства) Нулевая 0% 0% Экспорт, международные перевозки Для УСН (до 272,5 млн) 5% (до 250 млн) 5% (до 272,5 млн) Без права на вычет Для УСН (до 490,5 млн) 7% (до 450 млн) 7% (до 490,5 млн) Без права на вычет Расчетная ставка основная 20/120% 22/122% Применяется, когда сумма НДС включена в налоговую базу и ее нужно оттуда выделить Расчетная ставка пониженная 10/110% 10/110% Применяется, когда сумма НДС включена в налоговую базу, если ограниченный круг социально значимых товаров, и ее нужно оттуда выделить Расчетная ставка специальная 5/105%,7/107% 5/105%,7/107% Одна из этих ставок применяется, если вы используете специальную ставку НДС на УСН и нужно выделить сумму налога расчетным способом

Общие ставки: 22%, 10%, 0% — что к чему относится

С 2026 года применяется общая ставка НДС 22% ( п.3 ст. 164 НК РФ ). По ней налог рассчитывается в большинстве случаев, когда нет пониженной ставки 10%, нулевой ставки 0% и специальных ставок 5% и 7%, а также расчетных ставок.

« "Ставка 10% применяется при ввозе в РФ и реализации на ее территории социально значимых товаров. Их список установлен в п.2 ст. 164 НК РФ и перечень утвержден Правительством Российской Федерации с конкретными наименованиями товаров", — говорит Оксана Полещук, налоговый консультант, руководитель бухгалтерской компании "Аристократ", действительный член Института профессиональных бухгалтеров (ИПБ), член правления Ассоциации бухгалтеров Республики Башкортостан.

Ставка 10% применяется, если вы реализуете:

продовольственные товары (например, яйца, крупы, молоко, овощи);

протравленные семена сельхозкультур;

племенной скот, их семя и эмбрионы;

товары для детей;

периодические печатные издания и книги;

медицинские товары.

Кроме того, по словам Оксаны Полещук, до 31.12.2027 ставка НДС 10% применяется при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при соблюдении ряда условий.

продажа товаров, вывозимых из РФ (экспорт);

работы (услуги) по перевозке или транспортировке товаров, пассажиров и багажа;

работы (услуги) связанные с перевозкой, транспортировкой товаров;

операции с углеводородным сырьем;

отдельные операции.

Расчетные ставки: 22/122 и 10/110 — когда применять

Расчетные ставки НДС применяются, когда сумма налога включена в налоговую базу и ее нужно оттуда извлечь.

получение аванса на поставку товара, выполнение работы, оказание услуг;

получение денежных средств, связанных с определенными товарами, работами, услугами, перечисленные в ст. 162 НК РФ;

удержание НДС налоговым агентом;

переуступка (прекращение) денежного требования;

передача имущественных прав на жилье, гаражи, машино-места

реализация цифрового права.

Пример:

Перечислен аванс на выполнение ремонтно-строительных работ в размере 500 000 рублей (с НДС 22%). Работы еще не выполнены.

Расчет: НДС = 500000 * 22 /122 = 90163,93 рублей

ИТОГО: НДС = 90163,93 рублей

Чистая стоимость работ = 409836,07 рублей.

Пониженные ставки 5% и 7% для УСН: условия и ограничения

От НДС с 1 января 2026 года освобождены плательщики УСН с лимитом доходов за 2025 год 20 млн. руб.

"Это правило действует независимо от того, какой режим налогообложения вы применяли в предыдущем году и были ли вы плательщиком НДС. При этом есть операции, в отношении которых НДС нужно рассчитывать по иным ставка, несмотря на переход на специальные. При применении специальных пониженных ставок нельзя использовать входной вычет, НДС платится с полной суммы", — отмечает Оксана Полещук.

По словам эксперта, 5% применяется при доходе не более предельной величины дохода для этой ставки, умноженной на коэффициент дефлятор. В 2026 году эта сумма составляет 272,5 млн. руб.

Дальше применяется ставка 7% по аналогии с 5% предельная величина дохода для применения этой ставки в 2026 году составляет 490,5 млн. руб.

"Если вы выбрали специальную пониженную ставку, то обязаны ее применять в течение трех лет непрерывно. Те, кто впервые использует специальные ставки, могут отказаться от ее применения до истечения трех лет. Условие: это нужно сделать в первый год применения", — уточняет специалист.

Повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года: что изменилось

С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличена до 22% в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Лимиты дохода для УСН индексируются с применением коэффициента-дефлятора 1,09, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 6 ноября 2025 года № 734

« "Повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года в действительности означает не просто изменение ставки, а фундаментальную налоговую реформу, которая так или иначе затрагивает практически всех участников рынка от микробизнеса на УСН до экспортеров. Отсюда появляется больше важных изменений и "слепых зон" для бизнеса, от которых есть негативные последствия уже сейчас", — комментирует Сергей Конон, управляющий партнер компании Vita Liberta, налоговый консультант.

По словам эксперта, основная причина повышения НДС заключается в необходимости увеличения доходов бюджета в условиях роста расходов. Доплата 2% легла на плечи бизнеса, и ее нужно либо закладывать в цены, либо принимать как снижение маржинальности.

« "Повышение ставки НДС — это инструмент пополнения бюджета, в том числе для финансирования государственных программ и социальных обязательств. Таким образом компенсируется рост бюджетных расходов, а бизнес получает увеличение налоговой нагрузки при сохранении прежних цен", — говорит Оксана Полещук.

Как уточняет эксперт, на практике это приводит к тому, что чистая прибыль уменьшается. И в этих условиях предприниматели будут либо корректировать цены и перекладывать рост налога на покупателя, либо сохранять цены за счет своей прибыли.

Поэтому увеличение ставки НДС до 22% это не техническое изменение, а фактор, напрямую влияющий на финансовую модель бизнеса, которую обязательно нужно проанализировать.

Как рассчитать доплату 2% и скорректировать цены

Рассчитать доплату в 2% можно по следующей формуле:

Доплата НДС = стоимость товара без НДС*2%

Пример:

Стоимость товара без НДС = 100 рублей

НДС 20% = 100*20% = 20 рублей

НДС 22% = 100*22% = 22 рублей

Доплата = 2 рубля.

По словам Оксаны Полещук, есть два варианта, как скорректировать цены:

Переложить налог на покупателя. В этом случае цена увеличивается пропорционально росту ставки.

Пример:

Цена без НДС: 100 рублей

Цена с НДС 20%: 120 рублей

Цена с НДС 22%: 122 рублей

Рост цены: +2 рубля Сохранить цену для клиента. Цена остается прежней, налог платится за счет бизнеса.

Пример:

Цена для клиента: 120 руб. (с НДС)

НДС при 20%: 20 руб.

НДС при 22%: 120 × 22 / 122 = 21,64 руб.

Доплата: +1,64 руб. за счет прибыли.

НДС при переходе с 2025 на 2026 год: отгрузка, оплата, возврат

Момент определения налоговой базы по НДС является ключевым для выбора применяемой ставки. Сергей Конон отмечает, что в переходном периоде с 2025 по 2026 как раз кроется главная сложность, потому что ставка определяется по дате отгрузки, а не оплаты:

Если отгрузка в 2025, оплата в 2026, то ставка 20% (налоговая база — это момент отгрузки).

Если аванс в 2025, а отгрузка в 2026, то с аванса НДС по ставке 20/120, при отгрузке начисляется 22% с полной стоимости, а НДС с аванса принимается к вычету. В результате продавец доплачивает в бюджет 2% с цены товара.

Для возврата товара 2025 года в 2026 оформляется корректировочный счет-фактура со ставкой 20%.

Отгрузка до 1 января 2026, оплата после — какая ставка применяется

Плательщики должны опираться на то, какая дата события произошла раньше – отгрузка или получение предоплаты.

"Если товар отгружен до 1 января 2026 года, применяется ставка 20%, даже если оплата поступила уже в 2026 году. Сам факт поступления денег после повышения ставки ничего не меняет: реализация состоялась в 2025 году, значит и НДС остаётся 20%. Если аванс получен в 2025 году, а отгрузка происходит уже в 2026 году, то на момент получения аванса начисляется НДС по расчетной ставке 20/120%, а при отгрузке — уже по ставке 22%", — уточняет Оксана Полещук.

Возврат товара, отгруженного в 2025 году, в 2026 году

Эксперт поясняет, что отдельный блок — возвраты товаров. Если товар был отгружен в 2025 году со ставкой 20%, а возвращается покупателем уже в 2026 году, ставка при возврате не "обновляется" до 22%.

Возврат оформляется с той же ставкой, которая была применена при первоначальной реализации, то есть 20%. В кассовом чеке на возврат также указывается НДС 20%. Со стороны продавца оформляется корректировочный счет-фактура, в котором отражается уменьшение стоимости реализации с применением той же ставки 20%. Это логично вытекает из природы операции возврата: она аннулирует первоначальную сделку. Следовательно, корректировке подлежат те же налоговые обязательства (НДС в размере 20%), которые заявлены изначально.

Изменение цены после повышения ставки: скидки, бонусы, доплаты

Изменение цены после повышения ставки НДС — отдельная зона, где часто допускают ошибки. По словам Оксаны Полещук, если договор заключён в 2025 году и в нём указана цена "включая НДС", с 2026 года автоматически возникает вопрос: за чей счёт происходит увеличение налога. Если договором это не урегулировано, риск ложится на продавца, потому что он обязан начислить НДС по ставке 22%, даже если цена осталась прежней. В результате часть выручки "съедается" налогом. Если же стороны хотят сохранить экономику сделки, необходимо зафиксировать изменение цены.

« "Юридически корректный способ — оформить дополнительное соглашение к договору. В нем прямо указывается, что в связи с изменением ставки НДС с 20% до 22% стороны согласовали изменение цены договора. Как правило, формулировка выглядит так: цена увеличивается на сумму, соответствующую росту ставки НДС, либо цена определяется как "стоимость указана без НДС. НДС начисляется сверху по ставке, действующей на дату реализации". Второй вариант более безопасен на будущее, поскольку автоматически адаптирует договор под возможные изменения законодательства", — говорит специалист.

Если речь идет о доплате 2% по уже согласованной цене, в дополнительном соглашении фиксируется сумма доплаты или порядок её расчета. После этого продавец выставляет счет-фактуру уже с учетом ставки 22% на всю стоимость реализации, а разница в 2% фактически компенсируется покупателем через увеличенную цену. Без такого соглашения попытка "доначислить" 2% может привести к спорам с контрагентом и потерям для бизнеса.

Сергей Конон дополняет, если в договоре не было условия об увеличении цены при росте налоговой нагрузки, продавец не может требовать доплаты от покупателя. Ранее Конституционный Суд в Постановлении № 41-П разъяснил, что по длящимся договорам с бизнесом можно обращаться в суд, но увеличить цену – не более, чем на половину суммы НДС. И как раз саму доплату оформляют дополнительным соглашением.

Как рассчитать НДС в 2026 году: формулы, примеры, выбор ставки

Формула остается прежней: НДС к уплате = Исходящий НДС – Входящий НДС + Восстановленный НДС. Изменился не сам порядок расчета, а размер ставки и цена ошибки в документах. Оксана Полещук рассказала РИА Новости как рассчитать НДС в 2026 году.

Формула: исходящий минус входящий плюс восстановленный НДС

Формула расчета НДС к уплате при ставке 22%:

НДС к уплате = (Выручка без НДС × 22%) − Входящий НДС + Восстановленный НДС,

где:

выручка без НДС — налоговая база по реализации;

входящий НДС — суммы налога, принятые к вычету;

восстановленный НДС — суммы, подлежащие восстановлению в соответствии с НК РФ.

Пример: компания реализует товар по цене 122 000 рублей с учетом НДС 22% -22000 рублей. входящий НДС по приобретенным товарам составил 15 000 рублей, а восстановленный НДС отсутствует. Рассчитать налог к уплате.

НДС к уплате = 22000 рублей – 15000 рублей = 7000 рублей.

Формула расчета НДС к уплате при применении пониженных ставок 5% и 7% (без права на вычеты) выглядит следующим образом:

НДС к уплате = Выручка без НДС × ставка (5% или 7%)

Поскольку при этих ставках входящий НДС к вычету не принимается, он не уменьшает налог и в формуле не участвует.

Как выбрать между ставкой 5% без вычетов и 22% с вычетами

В 2026 году для части бизнеса становится актуальным выбор: применять общую ставку 22% с правом на вычеты или использовать пониженную ставку 5% без права на вычеты. Оксана Полещук отмечает, что этот выбор нельзя рассматривать формально — он напрямую зависит от структуры бизнеса, уровня маржинальности и наличия входного НДС.

Эксперт поясняет, при ставке 5% налог начисляется со всей выручки, но входящий НДС к вычету не принимается и фактически становится частью расходов. Это может быть выгодно в ситуациях, когда у бизнеса минимальные закупки с НДС или поставщики работают без НДС. В таком случае налоговая нагрузка прозрачна и относительно невысока, так как считается от оборота.

При ставке 22% ситуация обратная: налог начисляется по более высокой ставке, но появляется право уменьшать его на входящий НДС. Это делает режим более выгодным для бизнеса с существенными закупками, особенно если поставщики работают с НДС. Чем больше входного НДС, тем ниже итоговая сумма налога к уплате.

« "На практике выбор между 5% и 22% сводится к расчету эффективной налоговой нагрузки. Если у компании небольшая маржа и при этом значительная доля закупок с НДС, как правило, выгоднее применять ставку 22% с вычетами, поскольку входящий НДС существенно снижает итоговый платеж. Если же бизнес работает с высокой наценкой, но закупки либо минимальны, либо без НДС, ставка 5% может оказаться более экономичной", — говорит специалист.

Практически ориентир можно сформулировать так: если маржинальность превышает примерно 15% и при этом есть стабильный входящий НДС от поставщиков, в большинстве случаев выгоднее работать по ставке 22% с вычетами. Если же входного НДС практически нет, либо он незначителен, ставка 5% позволяет упростить учет и снизить налоговую нагрузку.

Освобождение от НДС в 2026 году: кто может не платить

В 2026 году вопрос освобождения от НДС становится особенно актуальным на фоне повышения базовой ставки до 22%. Несмотря на общее ужесточение налоговой нагрузки, законодательство сохраняет ряд механизмов, позволяющих не уплачивать НДС при соблюдении установленных условий.

Классический вариант — освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС при небольших оборотах на общем режиме. В соответствии со статьей 145 НК РФ право на освобождение получают организации и индивидуальные предприниматели, у которых выручка за три последовательных календарных месяца не превышает установленный лимит. Плательщики на ЕСХН. Сумма дохода без учета НДС за 2025 год не должна превышать 60 млн. рублей. Плательщики на АУСН. Сумма дохода без учета НДС для применения данного спецрежима за 2025 год не должна превышать 60 млн.рублей. Плательщики на УСН/патенте. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС по статье 149 НК РФ при условии, что сумма дохода за 2025 год и в течение 2026 года не превышает 20 млн.рублей. Не платят НДС также организации общественного питания при соблюдении условий, установленных законодательством. Ключевое из них — ограничение по доходам и соответствие критериям деятельности. Организация общественного питания сохраняет освобождение от НДС, если:

— годовая выручка не превышает 3 млрд ₽;

— не менее 70% дохода приходится на деятельность по ОКВЭД 56;

— среднемесячная зарплата сотрудников не ниже установленного регионального уровня.

При выполнении требований реализация услуг общепита освобождается от налогообложения. Существенные льготы предусмотрены для IT-компаний. Организации, включенные в реестр аккредитованных IT-компаний, не платят НДС по операциям, связанным с реализацией программного обеспечения и баз данных, если эти операции подпадают под положения статьи 149 НК РФ. При этом по другим видам деятельности НДС может сохраняться. Отдельный статус имеют участники проекта "Сколково". При соблюдении условий они освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в рамках своей деятельности, что фактически означает отсутствие налога к уплате. По экспортным операциям применяется ставка 0%. Формально это не освобождение, но на практике НДС к уплате не возникает, при условии что налогоплательщик подтвердил право на нулевую ставку документально. Не подлежат налогообложению реализация товаров и услуг, указанных в статье 149 НК РФ (например оказание медицинских и ветеринарных услуг, уход за больными).

"Таким образом, в 2026 году НДС не платят те, кто либо имеет право на освобождение по Налоговому кодексу, либо применяет специальные режимы, либо осуществляет виды деятельности, прямо освобожденные от налогообложения. Во всех остальных случаях НДС является обязательным и подлежит уплате по установленным ставкам", — поясняет Оксана Полещук.

Налоговые вычеты по НДС в 2026 году: новые правила и риски

В 2026 году механизм налоговых вычетов по НДС сохраняется, однако усиливается контроль со стороны налоговых органов и ужесточаются требования к подтверждению права на вычет, особенно при заявительном порядке возмещения.

« "Право на вычет по-прежнему возникает при одновременном выполнении следующих условий: товары, работы или услуги приобретены для операций, облагаемых НДС, приняты к учету, а также имеется оформленный счет-фактура от поставщика. Формальный комплект документов уже не гарантирует вычет — налоговые органы оценивают реальность операции, деловую цель и поведение контрагентов", — говорит Оксана Полещук.

По словам специалиста, отдельное внимание уделяется заявительному порядку возмещения НДС. Этот механизм позволяет получить возврат налога до завершения камеральной проверки. Для применения заявительного порядка необходимо соответствовать установленным критериям надежности, а также обеспечить документальное подтверждение суммы вычетов.

« "Организации и ИП могут возмещать НДС за 2026 год в ускоренном порядке без предоставления банковской гарантии или поручительства, если не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или в отношении них не возбуждено дело о банкротстве. Сумма такого возмещения ограничена лимитом. Если лимит превышен, для ускоренного возмещения в части превышения нужна банковская гарантия или поручительство", — уточняет эксперт.

Существенным элементом контроля становятся электронные реестры. В 2026 году усиливается практика представления и сопоставления данных в цифровом виде, включая реестры счетов-фактур, операций и документов, подтверждающих вычеты. В 2026 году электронные реестры по НДС окончательно перестают быть "дополнительной опцией" и становятся частью нормальной налоговой реальности. По сути, это не отдельный документ ради галочки, а инструмент, через который налоговая видит всю цепочку операций практически в режиме онлайн.

« "Электронные реестры — это структурированные сведения о счетах-фактурах, операциях и документах, подтверждающих вычеты или применение льгот. Они формируются в установленном формате и передаются в налоговый орган в составе декларации или по требованию. В отличие от бумажного подхода, здесь важна не только сама информация, но и ее машиночитаемость: данные должны корректно "собираться" и сопоставляться системой ФНС", — говорит Оксана Полещук.

Налоговые органы используют автоматизированные системы для сопоставления данных продавца и покупателя, выявления разрывов по НДС и анализа цепочек контрагентов. Это означает, что любые несоответствия — ошибки в реквизитах, расхождения по суммам или датам — могут привести к отказу в вычете или к дополнительным запросам.

« "Риски для бизнеса в 2026 году смещаются в сторону не только формальных ошибок, но и оценки "налоговой добросовестности". Ключевыми факторами становятся реальность операций, деловая цель, наличие ресурсов у контрагента и отсутствие признаков "технических" компаний в цепочке. Даже при наличии всех документов налоговый орган может отказать в вычете, если установит, что операция носит формальный характер или направлена исключительно на получение налоговой выгоды", — предупреждает эксперт.

Таким образом, в 2026 году вычеты по НДС остаются рабочим инструментом снижения налоговой нагрузки, но их применение требует более высокой дисциплины в документообороте, внимательного выбора контрагентов и готовности подтверждать реальность каждой операции не только документами, но и экономической логикой сделки.

Штрафы и мораторий на ответственность в 2026 году

Штраф за неуплату составляет 20% от суммы задолженности. Если выяснится, что налог не уплачен умышленно, то 40%. За отсутствие счетов-фактур — штраф 10 тысяч рублей.

Если ИП на УСН с доходом 25 млн ₽ не начислит НДС с 1 января 2026 года, ФНС доначислит налог, пени (1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки) и может применить штраф по статье 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы.

Согласно новым правилам, налоговая задолженность будет подвергаться начислению пени в соответствии с общепринятыми правилами, установленными в Налоговом кодексе РФ.

Начисляться они будут на сумму отрицательного сальдо Единого налогового счета (ЕНС) по следующим ставкам:

1/300 ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ РФ) — для сумм отрицательного сальдо ЕНС, которые существуют непрерывно в течение 30 календарных дней или менее.

1/150 ключевой ставки ЦБ РФ — для сумм отрицательного сальдо ЕНС, которые существуют непрерывно свыше 30 календарных дней (начиная с 31 календарного дня).

« "Для тех, кто впервые стал плательщиками НДС с 2026 года (те, кто превысил лимит 20 млн рублей в 2025) действует мораторий на штрафы НДС 2026 за непредставление деклараций по ст. 119 НК РФ. Кроме того, в I квартале 2026 года ФНС не штрафует за указание в кассовых чеках старой ставки 20% вместо 22% из-за технических сложностей", — поясняет Сергей Конон.

Оксана Полещук дополняет, что при этом важно понимать границы такого послабления. Мораторий не означает полного отсутствия контроля и не освобождает от обязанности уплатить сам налог и пени. Если НДС занижен или не уплачен, сумму налога придется доплатить в любом случае, а пени начисляются в общем порядке. Ослабление касается именно штрафных санкций, предусмотренных пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

Подготовка к реформе НДС 2026 года: чек-лист для ИП и ООО

По мнению Александра Кудряшова, в 2026 году бухгалтерии и руководству компании следует пройти понятную последовательность действий. Сначала пересчитать договоры, где НДС включен в цену. Затем оформить дополнительные соглашения по длящимся контрактам. После этого обновить кассовое и учетное программное обеспечение под ставку 22% и новые расчетные ставки. Для УСН необходимо заново посчитать собственный налоговый режим. Отдельного внимания требуют возвраты по отгрузкам 2025 года и электронный порядок взаимодействия по вычетам и возмещению. Последним шагом становится согласование единого подхода между бухгалтерией, юристами и коммерческой службой.

Эксперт Оксана Полещук советует:

Проверить дату операций.

Определить, какие сделки попадают под 20%, а какие под 22% (ключевая дата — момент отгрузки/реализации). Проанализировать договоры.

Проверить формулировки:

— "включая НДС";

— указана ли конкретная ставка или "ставка, действующая на дату реализации". Оформить и подписать с клиентами дополнительные соглашения.

Зафиксировать:

— изменение ставки НДС;

— увеличение цены или порядок доплаты 2%. Согласовать изменения с контрагентами.

Уведомить:

— клиентов;

— поставщиков.

Зафиксировать новые условия расчетов. Пересчитать цены с учетом новой ставки.

Определить:

— перекладываете НДС на клиента или нет (подписали дополнительное соглашение с клиентами);

— как меняется прибыль. Обновить учетные системы.

Проверить:

— ставка 22%;

— расчетная ставка 22/122;

— корректная работа 1С, касс, CRM. Обновить шаблоны документов.

Счета-фактуры, УПД, акты, накладные — ставка должна быть 22%. Отработать переходные операции.

— отгрузка 2025 / оплата 2026 → 20%;

— аванс 2025 / отгрузка 2026 → 22%;

— возвраты 2025 в 2026 → 20%. Проверить входящий НДС.

Оценить:

— долю закупок с НДС;

— влияние на вычеты и налоговую нагрузку. Сделать тестовый расчет, если стоит выбор между ставками 5/7% или 22%.

Прогнать типовую сделку:

— по ставке 5/7% (без вычетов);

— по ставке 22% (с вычетами).

Сделать расчеты и сравнить результат. Принять решение по модели НДС.

Для УСН:

— 5% / 7% без вычетов;

— или 22% с вычетами (на основе расчетов). Пересчитать денежные потоки.

Учесть:

— увеличение налоговой нагрузки;

— влияние на оборотку.

Сергей Конон советует провести инвентаризацию договоров, особенно длящихся и с авансами 2025 года, пересмотреть цены в новых договорах, заложив ставку 22%. Выбрать ставку НДС (5% или 22%) на основе анализа маржи и доли поставщиков с НДС. Уведомить контрагентов о необходимости дополнительных соглашений. Обязательно настроить учетные системы и кассы на новую ставку и расчетную ставку 22/122. И заключительный шаг на базовом уровне — подготовить обоснования на случай судебных споров об увеличении цены (Постановление КС №41-П). Документальное оформление допсоглашений и правильный выбор ставки для УСН может стать залогом спокойной работы.