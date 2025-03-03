Налог на имущество организаций: ставки, сроки уплаты, кто имеет льготы

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Налог на имущество организаций — региональный налог, который обязаны платить юридические лица, имеющие недвижимость, учитываемую на балансе в качестве основных средств. Какие объекты налогообложения учитываются, ставки налога, расчет по кадастровой или среднегодовой стоимости, срок подачи декларации и уплаты налога, какие виды льгот существуют и изменения в законе в 2025 году, — в материале РИА Новости.

Налог на имущество организаций

НК РФ , так и законами субъектов, которые определяют значение ставок, а также наличие налоговых льгот. Налогом на имущество организаций облагается недвижимость юридических лиц, используемая в хозяйственной деятельности. Поскольку этот налог является региональным, порядок его уплаты регулируется как, так и законами субъектов, которые определяют значение ставок, а также наличие налоговых льгот.

- Компании и предприятия обязаны уплачивать налог на имущество, если им принадлежат объекты недвижимости, к которым относятся здания, сооружения и иные прочно связанные с землей объекты, объекты незавершенного строительства, — объясняет Мария Стригалева, руководитель юридической и налоговой практики BLCONS GROUP.

Кто платит

Налогоплательщиками признаются организации — коммерческие и некоммерческие, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, которые имеют в собственности или владеют на праве оперативного управления недвижимостью либо получили или создали такое имущество в рамках концессионного соглашения.

- Обязанность организации уплачивать налог сохраняется даже в случаях сдачи объектов в аренду, передачи в доверительное управление или для ведения совместной деятельности, — говорит Мария Стригалева.е или для ведения совместной деятельности, - говорит Мария Стригалева.

- Не платят налог на имущество юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы:

- ЕСХН (в части того имущества, которое используется при производстве сельхоз. продукции, первичной и последующей переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями);

- УСН (но здесь есть исключение - объекты недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость), - напоминает Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle.

© Getty Images / fizkes Женщина считает стоимость налога на долговой кредит на калькуляторе © Getty Images / fizkes Женщина считает стоимость налога на долговой кредит на калькуляторе

С какого имущества платить

Если возникают сомнения, к какому виду относится то или иное имущество, в первую очередь стоит обратить внимание на формальные признаки объекта: является ли оно основным средством и к какой группе (движимой или недвижимой) ближе по классификатору.

ст. 374 НК РФ ", — отмечает Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle. "Так, в качестве недвижимого имущества в основном выступают тесно связанные с землей вещи: здания, жилые и нежилые помещения, гаражи, комплексы и некоторые другие виды объектов. Движимым же имуществом являются такие объекты, которые возможно переместить без значительного ущерба их функционалу. К примеру: машины, некоторые виды оборудования, деньги, ценные бумаги и подобное. Не взимается этот налог за землю, за водоемы, суда, памятники и некоторые другие виды объектов, перечисленные в", — отмечает Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle.

Мария Стригалева предупреждает, что в ситуациях, когда компания владеет и пользуется объектом, но не регистрирует право собственности, налоговый орган может доначислить налог даже в отсутствие записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Инспекция в таких случаях считает, что включение объекта в налоговую базу определяется его экономической сущностью и не должно зависеть от волеизъявления налогоплательщика, не представившего документы в ЕГРН. Такие случаи налоговики рассматривают как уклонение от налогообложения и кроме доначисления налога компании придется заплатить пени и штраф.

Движимое имущество

статьи 374 НК РФ объектами налогообложения по налогу на имущество организаций признавалось движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. Начиная с 1 января 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций. Ксения Беляева, юрист направления интеллектуальной собственности и франчайзинга юридической группы "Совет", уточняет, что согласно действовавшей в налоговых периодах 2014 - 2018 гг. редакции пункта 1объектами налогообложения по налогу на имущество организаций признавалось движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. Начиная с 1 января 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций.

Недвижимое имущество

По словам Оксаны Родионовой, руководителя налоговой практики фирмы “Деловой фарватер”, под налогообложение попадает недвижимость, которая отражается в бухгалтерской отчетности:

· На счете 01 "Основные средства", если недвижимость находится в распоряжении компании. При этом не важно, использует компания это имущество или нет.

На счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", если организация передала недвижимое имущество в аренду или лизинг.

Также под налогообложение попадает недвижимость, которую организация:

передала в доверительное управление;

внесла в совместную деятельность в рамках договора простого или инвестиционного товарищества;

получила по концессионному соглашению: организация (концессионер) обязуется за собственные средства создать или реконструировать недвижимость, другая сторона (концедент) дает компании права владения и пользования этим имуществом на определенный срок.

Налогом на имущество облагаются жилые помещения, которые не учтены на балансе в качестве основных средств, однако по закону субъекта РФ облагаются налогом по кадастровой стоимости. Например, частный дом, который компания купила для дальнейшей перепродажи и учла его в бухучете в качестве товара.

© iStock.com / coldsnowstorm Мужчина, проверяющий счета © iStock.com / coldsnowstorm Мужчина, проверяющий счета

С какого имущества не надо платить

Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что при расчете налога на имущество организаций не учитываются:

земельные участки;

имущество, принадлежащее органам власти;

объекты культурного наследия;

ядерные установки;

движимое имущество.

- С 2023 года список дополнен имуществом, закрепленным за ведомственными учреждениями, которые занимаются обеспечением деятельности и социально-бытовым обслуживанием президента РФ, оказанием госуслуг по санаторно-курортному лечению. Не нужно включать в налоговую базу земельные участки, водные объекты и другие природные ресурсы, так как в отношении них установлены иные виды налогов и сборов, — уточняет Мария Стригалева.

Налоговая база

Налоговой база — это денежное выражение стоимости имущества, подлежащего налогообложению.

Виды имущества

- Как правило, окончательная классификация видов имущества устанавливается законом субъекта РФ говорит Оксана Васильева.

Москве законом выделяются: Например, взаконом выделяются:

административно-деловые центры и торговые центры, отдельно стоящие нежилые здания (строения, сооружения) общей площадью свыше 1 000 кв. метров;

жилые помещения, гаражи и машиноместа;

объекты незавершенного строительства;

помещения в МКД, фактически используемые для размещения офисов, торговых объектов, заведений общественного питания и бытового обслуживания, если их суммарная площадь свыше 3 000 кв. метров, и многое другое.

Расчет налога

Чтобы рассчитать налог на имущество организаций, нужно определить налоговую базу и умножить ее на ставку налога. Налоговая база рассчитывается отдельно в отношении каждого объекта недвижимости. Поскольку налог на имущество организаций уплачивается в отношении двух групп объектов недвижимости (те, которые находятся в распоряжении компании, и те, которые переданы в аренду или лизинг), порядок определения налоговой базы для них отличается.

По кадастровой стоимости

Для отдельных объектов недвижимости расчет налога производится от кадастровой стоимости.

Это распространяется на административно-деловые и торговые центры, жилые помещения, жилые строения, многоквартирные дома, наемные дома, садовые дома, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства и другие объекты, перечисленные в пп. 4 ч. 1 ст. 378.2 НК РФ . При этом учитывается разрешенное использование или наименование таких объектов, содержащееся в ЕГРН или в документации технического учета, либо фактическое использование. На уровне каждого субъекта ежегодно утверждается перечень объектов недвижимости, по которым расчет налога должен производиться по кадастровой стоимости. Налоговой базой признается кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, — объясняет Мария Стригалева.

"В 2023 году начался тотальный переход на кадастровую оценку в качестве налоговой базы. Это повлекло за собой увеличение размера имущественных налогов юрлиц", — говорит Дмитрий Желнин, управляющий партнер компании "Митсан Консалтинг".

По среднегодовой стоимости

Для имущества, которое учитывается на балансе организации в качестве основных средств, налоговая база определяется исходя из среднегодовой стоимости имущества.

По словам Ксении Беляевой, в этом случае имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с бухгалтерскими учетными данными.

На что необходимо обратить внимание при определении налоговой базы исходя из среднегодовой стоимости имущества:

если остаточная стоимость имущества включает в себя денежную оценку предстоящих в будущем затрат, связанных с данным имуществом, остаточная стоимость этого имущества определяется без учета таких затрат;

если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода;

налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества, а также в отношении имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения;

если налогооблагаемый объект недвижимости фактически находится на территориях разных субъектов, налоговая база в отношении него определяется отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем субъекте в части, пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта.

Примеры расчета

Чтобы определить налоговую базу имущества по его среднегодовой стоимости, нужно суммировать величину остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода (года) и на последнее число года. Затем полученный результат разделить на 13.

Ставка налога

Ставки налога на имущество регулируются Налоговым кодексом РФ, причем указана только максимальная планка.

- Регионы уполномочены устанавливать на своей территории любые налоговые ставки, если они не превышают максимальные значения, указанные в Налоговом кодексе, — объясняет Дмитрий Желнин. Это:

не более 2% к объектам, налогообложение которых осуществляется по кадастру;

не более 2,2% к объектам, налогообложение которых осуществляется по среднегодовой балансовой стоимости;

не более 2,5% в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость и кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

0% в отношении объектов, согласно ст. 380 НК РФ вошедших в перечень исключенных из базы налогооблагаемых объектов недвижимости.

Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 "О налоге на имущество организаций"), а в Забайкальском крае - 1,5% ( Закон Забайкальского края от 20.11.2008 № 72-ЗЗК "О налоге на имущество организаций"). Например, в Москве объекты недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, облагаются ставкой в 2% (г. Москвы от 05.11.2003 № 64 "О налоге на имущество организаций"), а в- 1,5% (Забайкальского края от 20.11.2008 № 72-ЗЗК "О налоге на имущество организаций").

Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle, напоминает, что возможно установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от вида недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, и (или) его кадастровой стоимости.

Порядок уплаты

С 1 января 2024 года порядок уплаты имущественного налога организаций изменился.

Как платить

ЕНП ). Организации и ИП перечисляют налог на имущество в составе единого налогового платежа. Проверить состояние ЕНС можно в личном кабинете на сайте налоговой службы, а также в учетной бухгалтерской системе налогоплательщика. Для всех налогоплательщиков действует единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью единого налогового платежа (). Организации и ИП перечисляют налог на имущество в составе единого налогового платежа. Проверить состояние ЕНС можно в личном кабинете наналоговой службы, а также в учетной бухгалтерской системе налогоплательщика.

Куда платить

Взиманием налогов занимается Федеральная налоговая служба.

- Отечественные компании платят налог и авансовые платежи по местонахождению компании, зарубежные организации — по месту постановки на учет их представительств. В отношении объектов, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость, деньги перечисляются в бюджет по месту нахождения этих объектов, — говорит Анастасия Хрусталева.

Налоговый период

По словам Оксаны Васильевой, налоговый период составляет один календарный год, а отчетные периоды — квартал, полугодие и девять месяцев. Законодательством субъекта могут и не устанавливаться отчетные периоды.

Сроки уплаты

- Авансовые платежи по завершении каждого квартала должны перечисляться до 28-го числа следующего месяца. По итогам календарного года организация уплачивает налог не позднее 25 февраля следующего года, — отмечает Мария Стригалева.

Налоговая отчетность

ФНС по месту нахождения необходимо предоставить налоговую декларацию, форма которой утверждена Приказом от 27.09.2024 по месту нахождения необходимо предоставить налоговую декларацию, форма которой утверждена Приказом от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@

- Организации и ИП перечисляют налог на имущество в составе единого налогового платежа.

С 2024 года отменена обязанность налогоплательщика представлять в налоговый орган уведомление об исчисленной сумме налога за истекший налоговый период.

Декларация по налогу

Декларируют объекты, по которым налог считается исходя из среднегодовой стоимости. Если же компания владеет только “кадастровыми” объектами, декларацию сдавать не нужно.

Приказом ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@ . Налогоплательщики же будут при необходимости предоставлять в адрес налоговых органов пояснения - с 1 января 2024 года действует новая форма таких пояснений. утвержденная Приказом ФНС России от 28.08.2023 "Вместо этого налоговые органы направляют налогоплательщикам сообщения об исчисленных суммах налога по форме, утвержденной. Налогоплательщики же будут при необходимости предоставлять в адрес налоговых органов пояснения - с 1 января 2024 года действует новая форма таких пояснений. утвержденная Приказом ФНС России от 28.08.2023 № ЕД-7-21/577@

-Те организации, которые не имеют имущества, признаваемого объектом налогообложения, не должны представлять декларацию, — поясняет Анастасия Хрусталева.

Штрафы за неуплату налога и несдачу декларации

(ст. 119 НК РФ) : Законодательно установлен максимальный и минимальный размер штрафа за просрочку сдачи декларации

максимальная сумма штрафа не может превышать 30% от суммы неуплаченного в срок налога;

минимальный размер штрафа — 1000 рублей.

Оптимизация налога

Чтобы уменьшить налоговое бремя, Оксана Васильева советует внимательно ознакомиться с региональным законодательством. Возможно, налогоплательщик вправе претендовать на налоговые льготы. Кроме того:

стоит избавиться от ненужных активов;

приобретать имущество следует в тех регионах, где налоговая ставка будет минимальна;

в определенных случаях единый объект большой площади будет выгодно раздробить на несколько маленьких;

можно обратиться в суд для оспаривания кадастровой оценки. Это актуально для недвижимости, налоговая база которой рассчитывается исходя из сведений из ЕГРН.

Хорошие специалисты предложат несколько легальных способов оптимизации налога на имущество. При этом основным способом сейчас выступает снижение кадастровой стоимости. Предварительные отчеты о кадастровой оценке требуют грамотности собственников недвижимости и юристов, чтобы исправить ошибки и законным образом сдержать рост имущественных налогов”, — объясняет Дмитрий Желнин.

Для этого, по словам эксперта, нужно знать, что ценообразующими факторами, которые напрямую влияют на формирование кадастровой стоимости, являются:

18 обязательных характеристик объекта недвижимости;

11 дополнительных;

4, которые могут быть применены в соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.

На практике данные по дополнительным и возможным характеристикам чаще всего некорректны или вообще отсутствуют. Исправление отчета — самый грамотный способ оптимизации имущественных налогов организаций, который на практике позволяет снизить имущественный налог на 30%.

© iStock.com / Panuwat Dangsungnoen Бизнесмен подписывает документы © iStock.com / Panuwat Dangsungnoen Бизнесмен подписывает документы

Льготы и вычеты

в статье 381 НК . В Налоговом кодексе приведен закрытый перечень налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога на имущество юрлиц. В этот список входят религиозные организации, общественные организации инвалидов, производители фармацевтической продукции и ряд других предприятий. Полный перечень можно посмотреть

Данный перечень действует во всех без исключения регионах России. Льготы в основном распространяются на имущество, которое организации из списка используют для основной деятельности.

сайте ФНС. Также ряд предприятий полностью освобождаются от уплаты указанного налога, например: Информацию о региональных льготах можно найти наФНС. Также ряд предприятий полностью освобождаются от уплаты указанного налога, например:

организации, относящиеся к религиозной или уголовно-исполнительной системе;

общероссийские общественные организации инвалидов;

управляющие компании Инновационного центра “Сколково” и организации, являющиеся его участниками;

производители фармацевтической продукции (ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями) и другие.

Категории льготников

По словам Оксаны Родионовой, не должны уплачивать налог на имущество также компании, которые работают в рамках специального налогового режима "Упрощенная система налогообложения (УСН)" — для недвижимости, которая облагается налогом, сформированным из среднегодовой, а не кадастровой стоимости. При этом каждый субъект РФ самостоятельно решает, какая недвижимость в регионе облагается по кадастровой стоимости.

Виды льгот

От налогообложения освобождено имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций, специализированных протезно-ортопедических предприятий и некоторые другие объекты, субъекты РФ могут дополнительно утверждать перечни имущества, не подпадающего под налогообложение на территории данного региона.

“Российские организации, имеющие право на льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, вправе представить в налоговый орган по своему выбору соответствующее заявление о налоговой льготе и подтверждающие документы. Данная льгота позволяет оплачивать только часть налога либо освобождает от него полностью. Например, в Удмуртии налоговая льгота предоставляется резидентам индустриальных (промышленных) парков в отношении имущества, учитываемого на балансе резидента и расположенного соответственно на территории индустриального (промышленного) парка. При условии, что резиденты включены в региональный реестр резидентов и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, они освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на 5 лет”, — рассказывает Ксения Беляева.

Порядок получения льгот

Для получения льготы, освобождающей от уплаты налога, необходимо представить в налоговый орган заявление и подтверждающие документы: свидетельство о праве собственности и соответствующий реестр.

Изменения 2025 года

С 2025 года расширился перечень льгот по налогу на имущество организаций. Так, к перечню организаций, освобожденных от уплаты этого налога, добавились те, кто производит электроэнергию из возобновляемых источников, в отношении имущества солнечных электростанций, а также организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и иные.

Советы экспертов