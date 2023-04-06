https://ria.ru/20230406/ldpr-1863429075.html

Песков выразил уверенность, что ЛДПР продолжит развиваться

Песков выразил уверенность, что ЛДПР продолжит развиваться - РИА Новости, 06.04.2023

Песков выразил уверенность, что ЛДПР продолжит развиваться

ЛДПР после смерти ее основателя Владимира Жириновского будет и дальше развиваться, никаких сомнений быть не должно, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:13

2023-04-06T12:13

2023-04-06T12:23

лдпр

политика

россия

владимир жириновский

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ЛДПР после смерти ее основателя Владимира Жириновского будет и дальше развиваться, никаких сомнений быть не должно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни."Трудно переоценить роль Жириновского в процессе формирования и развития нашей политической системы, и его вклад, который он внес. Но, скорее, я не соглашусь с вами в том, что не появилось ни харизматичных, ни там опытных (лидеров - ред.) Конечно, Жириновский набирал свой вес политический, набирал свой опыт в течение нескольких десятилетий, которые он активно работал в российской политике", - сказал Песков журналистам.По его словам, "сейчас тоже мы видим, партия продолжает развитие, при нынешнем руководителе тоже достаточно активно занимает позицию по текущим вопросам, и партия абсолютно не занимает какую-то пассивную позицию, наоборот, они продолжают именно дело Жириновского и ведут партию вперед". "Поэтому со временем, конечно, партия будет дальше развиваться, здесь никаких сомнений быть не должно", - подчеркнул пресс-секретарь президента.Жириновского госпитализировали с коронавирусом в феврале 2022 года. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщил 6 апреля в Госдуме спикер палаты Вячеслав Володин. В четверг на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник политику.

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Кирилл Волков

лдпр, политика, россия, владимир жириновский, дмитрий песков