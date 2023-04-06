https://ria.ru/20230406/kitay-1863539280.html

Си Цзиньпин: двусторонние отношения КНР не нацелены против третьих сторон

Си Цзиньпин: двусторонние отношения КНР не нацелены против третьих сторон - РИА Новости, 06.04.2023

Си Цзиньпин: двусторонние отношения КНР не нацелены против третьих сторон

Развитие двусторонних отношений между Китаем и какой-либо страной не нацелено против третьих сторон и не зависит от третьих сторон, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:17

2023-04-06T17:17

2023-04-06T17:17

в мире

китай

си цзиньпин

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Развитие двусторонних отношений между Китаем и какой-либо страной не нацелено против третьих сторон и не зависит от третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. "Развитие двусторонних отношений между Китаем и какой-либо страной не направлено против третьих сторон, не зависит от них и не подчиняется им", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также отметил, что Китай проводит независимую и мирную внешнюю политику и уважает право людей со всего мира выбирать свой собственный путь развития.

https://ria.ru/20230406/kitay-1863538331.html

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия