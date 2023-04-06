https://ria.ru/20230406/kitay-1863539280.html
Си Цзиньпин: двусторонние отношения КНР не нацелены против третьих сторон
Си Цзиньпин: двусторонние отношения КНР не нацелены против третьих сторон - РИА Новости, 06.04.2023
Си Цзиньпин: двусторонние отношения КНР не нацелены против третьих сторон
Развитие двусторонних отношений между Китаем и какой-либо страной не нацелено против третьих сторон и не зависит от третьих сторон, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:17
2023-04-06T17:17
2023-04-06T17:17
в мире
китай
си цзиньпин
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Развитие двусторонних отношений между Китаем и какой-либо страной не нацелено против третьих сторон и не зависит от третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. "Развитие двусторонних отношений между Китаем и какой-либо страной не направлено против третьих сторон, не зависит от них и не подчиняется им", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также отметил, что Китай проводит независимую и мирную внешнюю политику и уважает право людей со всего мира выбирать свой собственный путь развития.
https://ria.ru/20230406/kitay-1863538331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Си Цзиньпин: двусторонние отношения КНР не нацелены против третьих сторон
Си Цзиньпин: развитие отношений КНР с другими странами не нацелено против третьих сторон
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Развитие двусторонних отношений между Китаем и какой-либо страной не нацелено против третьих сторон и не зависит от третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
"Развитие двусторонних отношений между Китаем и какой-либо страной не направлено против третьих сторон, не зависит от них и не подчиняется им", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также отметил, что Китай проводит независимую и мирную внешнюю политику и уважает право людей со всего мира выбирать свой собственный путь развития.
Китай не позволит лишить свой народ права на счастье, заявил Си Цзиньпин