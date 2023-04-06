Китай не позволит лишить свой народ права на счастье, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай решительно защищает свой суверенитет, безопасность и интересы развития
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай решительно защищает свой суверенитет, безопасность и интересы развития, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.
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"Китай решительно защищает свой суверенитет, безопасность и интересы развития и никогда не позволит какой-либо силе лишить китайский народ права на счастье", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и ЕС должны укреплять диалог, налаживать правильное взаимопонимание и избегать недопонимания и ошибочных суждений. Глава КНР добавил, что здоровое развитие отношений между Китаем и ЕС неотделимо от самостоятельности, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, Китай проводит независимую миролюбивую внешнюю политику и уважает право народов всех стран на самостоятельный выбор пути своего развития.