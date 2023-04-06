https://ria.ru/20230406/kitay-1863538331.html

Китай не позволит лишить свой народ права на счастье, заявил Си Цзиньпин

Китай не позволит лишить свой народ права на счастье, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 06.04.2023

Китай не позволит лишить свой народ права на счастье, заявил Си Цзиньпин

Китай решительно защищает свой суверенитет, безопасность и интересы развития, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с главой... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:14

2023-04-06T17:14

2023-04-06T17:14

в мире

китай

си цзиньпин

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай решительно защищает свой суверенитет, безопасность и интересы развития, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и ЕС должны укреплять диалог, налаживать правильное взаимопонимание и избегать недопонимания и ошибочных суждений. Глава КНР добавил, что здоровое развитие отношений между Китаем и ЕС неотделимо от самостоятельности, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, Китай проводит независимую миролюбивую внешнюю политику и уважает право народов всех стран на самостоятельный выбор пути своего развития.

https://ria.ru/20230405/schaste-1862985840.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, си цзиньпин, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен