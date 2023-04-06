https://ria.ru/20230406/kino-1863442506.html
В Сети обсуждают предсказание "Симпсонов" об аресте Трампа и Барби
В Сети обсуждают предсказание "Симпсонов" об аресте Трампа и Барби - РИА Новости, 06.04.2023
В Сети обсуждают предсказание "Симпсонов" об аресте Трампа и Барби
В Сети обсуждают предсказание "Симпсонов" об аресте Дональда Трампа и фильме Греты Гервиг о Барби, пишет New York Post. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:18
2023-04-06T13:18
2023-04-06T13:18
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Сети обсуждают предсказание "Симпсонов" об аресте Дональда Трампа и фильме Греты Гервиг о Барби, пишет New York Post.Новое пророчество пользователи нашли в эпизоде "Лиза против Малибу Стейси". На экраны он вышел в 1994 году. В серии рассказывается о новинке на прилавках — говорящих куклах. По мнению, отличницы Лизы эти игрушки произносили банальные и глупые вещи. Девочка нашла автора Малибу Стейси. Вместе они разработали куклу, которая бы учила детей чему-то важному. В интернете заметили, что в одном из эпизодов телеведущий Кент Брокман после репортажа о Малибу Стейси неожиданно сообщает, что президент арестован."Малибу Стейси" — аналог Барби в мире Симпсонов. Пользователей удивило совпадение. Арест бывшего президента США Дональда Трампа по времени близок в релизу трейлера фильма про "Барби". "Симпосны" снова делают правильные прогнозы", "Я убежден, что кто-то из команды сериала — путешественник во времени", "Не буду врать, это дичайшее пророчество "Симпсонов", "Фильм о Барби и арест Трампа? — "Симпсоны" вновь предсказали будущее", — New York Post цитирует пользователей. Об аресте Трампа стало известно 4 апреля. Политик находился под стражей около двух часов, пока ему зачитывали обвинения, потом формальный арест с него сняли.Новости о релизе трейлера фильма Греты Гервиг в зарубежных СМИ также появились 4 апреля. Например, о его премьере сообщал Deadline. Главные роли в картине про Барби исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, симпсоны, дональд трамп, марго робби
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Симпсоны, Дональд Трамп, Марго Робби
В Сети обсуждают предсказание "Симпсонов" об аресте Трампа и Барби
В Сети обсуждают предсказание "Симпсонов" об аресте Трампа и фильме Гервиг о Барби
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Сети обсуждают предсказание "Симпсонов" об аресте Дональда Трампа и фильме Греты Гервиг о Барби, пишет New York Post.
Новое пророчество пользователи нашли в эпизоде "Лиза против Малибу Стейси". На экраны он вышел в 1994 году.
В серии рассказывается о новинке на прилавках — говорящих куклах. По мнению, отличницы Лизы эти игрушки произносили банальные и глупые вещи. Девочка нашла автора Малибу Стейси. Вместе они разработали куклу, которая бы учила детей чему-то важному. В интернете заметили, что в одном из эпизодов телеведущий Кент Брокман после репортажа о Малибу Стейси неожиданно сообщает, что президент арестован.
"Малибу Стейси" — аналог Барби в мире Симпсонов. Пользователей удивило совпадение. Арест бывшего президента США Дональда Трампа по времени близок в релизу трейлера фильма про "Барби".
"Симпосны" снова делают правильные прогнозы", "Я убежден, что кто-то из команды сериала — путешественник во времени", "Не буду врать, это дичайшее пророчество "Симпсонов", "Фильм о Барби и арест Трампа? — "Симпсоны" вновь предсказали будущее", — New York Post цитирует пользователей.
Об аресте Трампа стало
известно 4 апреля. Политик находился
под стражей около двух часов, пока ему зачитывали обвинения, потом формальный арест с него сняли.
Новости о релизе трейлера фильма Греты Гервиг в зарубежных СМИ также появились 4 апреля. Например, о его премьере сообщал
Deadline. Главные роли в картине про Барби исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.
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