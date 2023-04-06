https://ria.ru/20230406/boeviki-1863508501.html
В Ингушетии объявили награду за данные о боевиках, напавших на силовиков
В Ингушетии объявили награду за данные о боевиках, напавших на силовиков - РИА Новости, 06.04.2023
В Ингушетии объявили награду за данные о боевиках, напавших на силовиков
МВД по республике Ингушетия объявило о денежном вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых за нападения на сотрудников РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:42
2023-04-06T15:42
2023-04-06T16:02
происшествия
республика ингушетия
мвд по ингушетии
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НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. МВД по республике Ингушетия объявило о денежном вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых за нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба на сайте министерства.Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Как отмечал источник, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются.Уточняется, что в розыск объявлены четверо жителей республики: Микаил Мошхоев 1998 года рождения, Амир Боков, 2001 года рождения, Амирхан Гуражев, 1989 года рождения и Адам Оздоев, 1987 года рождения.Располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МВД по Ингушетии по номерам: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28. Конфиденциальность гарантируется.Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
республика ингушетия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
Кадры с места нападения на пост ДПС в Ингушетии
МВД по Ингушетии сообщило, что около полуночи неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14" возле селения Кантышево в Назрановском районе. В результате был ранен один сотрудник полиции. Нападавших ищут.
2023-04-06T15:42
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия, мвд по ингушетии, видео
Происшествия, Республика Ингушетия, МВД по Ингушетии
В Ингушетии объявили награду за данные о боевиках, напавших на силовиков
МВД Ингушетии выплатит три миллиона рублей за данные о напавших на силовиков преступниках
НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости.
МВД по республике Ингушетия объявило о денежном вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых за нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба на сайте
министерства.
Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли
, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Как отмечал источник, боевикам удалось скрыться
, их поиски продолжаются.
«
"Министерством внутренних дел по Республике Ингушетия объявлено денежное вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в совершении нападения на пост ДПС "Волга-14" 27 марта и посягательстве на жизнь полицейских в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района 5 апреля. За информацию, которая поможет раскрыть данные преступления, назначена выплата в сумме 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в розыск объявлены четверо жителей республики: Микаил Мошхоев 1998 года рождения, Амир Боков, 2001 года рождения, Амирхан Гуражев, 1989 года рождения и Адам Оздоев, 1987 года рождения.
Располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МВД по Ингушетии по номерам: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28. Конфиденциальность гарантируется.
Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.
Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.
Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.