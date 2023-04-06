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МВД подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии - РИА Новости, 06.04.2023
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11:57 06.04.2023 (обновлено: 12:23 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/mvd-1863422424.html
МВД подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии
МВД подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии - РИА Новости, 06.04.2023
МВД подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии
МВД РФ подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:57
2023-04-06T12:23
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика ингушетия
малгобекский район
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МВД РФ подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии, сообщается на сайте МВД Медиа.Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. По данным источника РИА Новости, три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Как отмечал источник, боевикам, которые открыли огонь по силовикам в селе в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться, их поиски продолжаются."В ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России... Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнование родным и близким погибших коллег", - говорится в сообщении.Отмечается, что старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Малгобекский" Ингушетии майор полиции Башир Хаутиев родился в 1992 году во Владикавказе. В органах внутренних дел с октября 2014 года. На должность назначен в феврале 2022 года.Начальник пункта полиции "Петровский" УМВД России по городу Туле капитан полиции Максим Алехин родился в 1984 году в городе Туле. В органах внутренних дел служил с мая 2012 года. На должность назначен в августе 2021 года.Помощник дежурного ИВС МОМВД России "Ефремовский" Тульской области сержант полиции Максим Родионов родился в 1998 году в поселке Первомайский Ефремовского района Тульской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в октябре 2019 года. На должность назначен в июле 2021 года.
https://ria.ru/20230329/ingushetiya-1861496308.html
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россия
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия, малгобекский район
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Ингушетия, Малгобекский район
МВД подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии

МВД подтвердило гибель майора Хаутиева, капитана Алехина и сержанта Родионова в Ингушетии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МВД РФ подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии, сообщается на сайте МВД Медиа.
Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. По данным источника РИА Новости, три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Как отмечал источник, боевикам, которые открыли огонь по силовикам в селе в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться, их поиски продолжаются.
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"В ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России... Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнование родным и близким погибших коллег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Малгобекский" Ингушетии майор полиции Башир Хаутиев родился в 1992 году во Владикавказе. В органах внутренних дел с октября 2014 года. На должность назначен в феврале 2022 года.
Начальник пункта полиции "Петровский" УМВД России по городу Туле капитан полиции Максим Алехин родился в 1984 году в городе Туле. В органах внутренних дел служил с мая 2012 года. На должность назначен в августе 2021 года.
Помощник дежурного ИВС МОМВД России "Ефремовский" Тульской области сержант полиции Максим Родионов родился в 1998 году в поселке Первомайский Ефремовского района Тульской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в октябре 2019 года. На должность назначен в июле 2021 года.
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