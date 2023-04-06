https://ria.ru/20230406/boeviki-1863406472.html
Источник: напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться
Источник: напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться - РИА Новости, 06.04.2023
Источник: напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться
Боевикам, которые открыли огонь по силовикам в селе в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться, их поиски продолжаются, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:10
2023-04-06T11:10
2023-04-06T11:13
происшествия
малгобекский район
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Боевикам, которые открыли огонь по силовикам в селе в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться, их поиски продолжаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. По данным источника РИА Новости, три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести."По имеющейся информации, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются, режим КТО в Малгобекском районе действует", - сказал собеседник агентства.Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863356632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, малгобекский район, республика ингушетия
Происшествия, Малгобекский район, Республика Ингушетия
Источник: напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться
Источник сообщил, что боевиков, напавших на силовиков в Ингушетии, разыскивают
НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Боевикам, которые открыли огонь по силовикам в селе в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться, их поиски продолжаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. По данным источника РИА Новости, три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.
В Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания
"По имеющейся информации, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются, режим КТО в Малгобекском районе
действует", - сказал собеседник агентства.
Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.
Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
Житель Ингушетии получил срок за участие в террористической организации