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В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне - РИА Новости, 06.04.2023
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14:20 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/basseyn-1863476116.html
В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне
В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне - РИА Новости, 06.04.2023
В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне
Первоклассник получил травму позвоночника в бассейне школы Невского района, сообщает в четверг прокуратура Петербурга. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:20
2023-04-06T14:20
происшествия
санкт-петербург
школа
дети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Первоклассник получил травму позвоночника в бассейне школы Невского района, сообщает в четверг прокуратура Петербурга. "Прокуратура Невского района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства по факту травмирования несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. По предварительной информации, в среду ребенок 2015 года рождения повредил позвоночник "в результате падения в бассейне школы № 691 Невского района". Насколько серьезной оказалась травма и в каком состоянии находится мальчик, данных пока нет.
https://ria.ru/20230406/proverka-1863474502.html
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происшествия, санкт-петербург, школа, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Школа, Дети
В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне

В Невском районе Петербурга первоклассник получил травму позвоночника в школьном бассейне

© Fotolia / ChiccoDodiFCБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Бассейн. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Первоклассник получил травму позвоночника в бассейне школы Невского района, сообщает в четверг прокуратура Петербурга.
"Прокуратура Невского района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства по факту травмирования несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в среду ребенок 2015 года рождения повредил позвоночник "в результате падения в бассейне школы № 691 Невского района". Насколько серьезной оказалась травма и в каком состоянии находится мальчик, данных пока нет.
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