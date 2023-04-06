https://ria.ru/20230406/basseyn-1863476116.html

В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне

В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне - РИА Новости, 06.04.2023

В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне

Первоклассник получил травму позвоночника в бассейне школы Невского района, сообщает в четверг прокуратура Петербурга. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:20

2023-04-06T14:20

2023-04-06T14:20

происшествия

санкт-петербург

школа

дети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Первоклассник получил травму позвоночника в бассейне школы Невского района, сообщает в четверг прокуратура Петербурга. "Прокуратура Невского района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства по факту травмирования несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. По предварительной информации, в среду ребенок 2015 года рождения повредил позвоночник "в результате падения в бассейне школы № 691 Невского района". Насколько серьезной оказалась травма и в каком состоянии находится мальчик, данных пока нет.

https://ria.ru/20230406/proverka-1863474502.html

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, школа, дети