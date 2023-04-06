https://ria.ru/20230406/basseyn-1863476116.html
В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне
В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне - РИА Новости, 06.04.2023
В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне
Первоклассник получил травму позвоночника в бассейне школы Невского района, сообщает в четверг прокуратура Петербурга. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:20
2023-04-06T14:20
2023-04-06T14:20
происшествия
санкт-петербург
школа
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113804/95/1138049593_0:48:2500:1454_1920x0_80_0_0_855cb63271dd42cbaff7cd45b998920e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Первоклассник получил травму позвоночника в бассейне школы Невского района, сообщает в четверг прокуратура Петербурга. "Прокуратура Невского района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства по факту травмирования несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. По предварительной информации, в среду ребенок 2015 года рождения повредил позвоночник "в результате падения в бассейне школы № 691 Невского района". Насколько серьезной оказалась травма и в каком состоянии находится мальчик, данных пока нет.
https://ria.ru/20230406/proverka-1863474502.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113804/95/1138049593_250:0:2250:1500_1920x0_80_0_0_90b71d99e43b531043eacec222ebaec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, школа, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Школа, Дети
В Петербурге первоклассник повредил позвоночник в школьном бассейне
В Невском районе Петербурга первоклассник получил травму позвоночника в школьном бассейне