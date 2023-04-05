Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью
Блогер Владлен Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Блогер и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) высказался о сбежавших из России артистах в своем последнем интервью проекту "Так сказать".
«
"Все знали, что они предатели. Ни у кого на фронте о них не было иллюзий. Важно, что люди вернутся с фронта – без ноги, без руки. А там концерт актрисы, которая собирала деньги для ВСУ или кричала: "Слава Украине". Всю эту мышиную возню надо прекращать. Надо лишить этих артистов авторских прав и собственности", – рассказал Татарский.
Он также призвал лишить выступивших против спецоперации знаменитостей возможности работать в России.
«
"Заработал деньги в России, а сейчас против. Пусть возвращает деньги назад. Пой там в Израиле, в США. Здесь не надо этого делать. Их надо просто депортировать. Многие сами уехали. Надо забрать дом в Подмосковье и сделать музыкальную или спортивную школу. Просто им еще кто-то сочувствует", – добавил блогер.
По его мнению, каждый артист может выступить в зоне СВО. Он отметил, что там нужна даже поп-музыка.
«
"Нужны все. Но девушка или парень, которым поют про любовь, должны понимать, что это "свой" человек поет", – заключил военкор.