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Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью - РИА Новости, 05.04.2023
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Шоубиз
 
13:18 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863153025.html
Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью
Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью - РИА Новости, 05.04.2023
Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью
Блогер и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) высказался о сбежавших из России артистах в своем последнем интервью проекту "Так сказать". РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:18
2023-04-05T13:18
шоубиз
владлен татарский
знаменитости
интервью
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Блогер и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) высказался о сбежавших из России артистах в своем последнем интервью проекту "Так сказать". Он также призвал лишить выступивших против спецоперации знаменитостей возможности работать в России. По его мнению, каждый артист может выступить в зоне СВО. Он отметил, что там нужна даже поп-музыка. Владлен Татарский погиб второго апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, которая оказалась внутри подаренной ему статуэтки. Блогера наградили орденом Мужества посмертно. Его похороны пройдут в Москве 8 апреля.
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владлен татарский, знаменитости, интервью
Шоубиз, Владлен Татарский, Знаменитости, Интервью
Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью

Блогер Владлен Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью

© Фото : Владлен Татарский/ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Владлен Татарский/ВКонтакте
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Блогер и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) высказался о сбежавших из России артистах в своем последнем интервью проекту "Так сказать".
«
"Все знали, что они предатели. Ни у кого на фронте о них не было иллюзий. Важно, что люди вернутся с фронта – без ноги, без руки. А там концерт актрисы, которая собирала деньги для ВСУ или кричала: "Слава Украине". Всю эту мышиную возню надо прекращать. Надо лишить этих артистов авторских прав и собственности", – рассказал Татарский.
Он также призвал лишить выступивших против спецоперации знаменитостей возможности работать в России.
«

"Заработал деньги в России, а сейчас против. Пусть возвращает деньги назад. Пой там в Израиле, в США. Здесь не надо этого делать. Их надо просто депортировать. Многие сами уехали. Надо забрать дом в Подмосковье и сделать музыкальную или спортивную школу. Просто им еще кто-то сочувствует", – добавил блогер.

По его мнению, каждый артист может выступить в зоне СВО. Он отметил, что там нужна даже поп-музыка.
«
"Нужны все. Но девушка или парень, которым поют про любовь, должны понимать, что это "свой" человек поет", – заключил военкор.
Владлен Татарский погиб второго апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, которая оказалась внутри подаренной ему статуэтки. Блогера наградили орденом Мужества посмертно. Его похороны пройдут в Москве 8 апреля.
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