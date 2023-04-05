https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863153025.html

Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью

Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью - РИА Новости, 05.04.2023

Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью

Блогер и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) высказался о сбежавших из России артистах в своем последнем интервью проекту "Так сказать". РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:18

2023-04-05T13:18

2023-04-05T13:18

шоубиз

владлен татарский

знаменитости

интервью

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Блогер и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) высказался о сбежавших из России артистах в своем последнем интервью проекту "Так сказать". Он также призвал лишить выступивших против спецоперации знаменитостей возможности работать в России. По его мнению, каждый артист может выступить в зоне СВО. Он отметил, что там нужна даже поп-музыка. Владлен Татарский погиб второго апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, которая оказалась внутри подаренной ему статуэтки. Блогера наградили орденом Мужества посмертно. Его похороны пройдут в Москве 8 апреля.

https://ria.ru/20230306/prigozhin-1856131594.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владлен татарский, знаменитости, интервью