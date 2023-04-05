Стенд Made in Russia откроют на выставке "Иннопром: Центральная Азия 2023"
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Одна из самых крупных международных промышленных выставок на территории СНГ - "Иннопром: Центральная Азия 2023" пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте, российское бизнес-сообщество будет представлено национальной экспозицией Made in Russia, организатором которой является Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.
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"Участниками экспозиции Made in Russia станут более 50 отечественных предприятий из сферы IT, цифровых технологий, образования, машиностроения, медицины, металлургии, нефтегазовой отрасли, логистики, строительства, химической промышленности, а также энергетики", - говорится в сообщении.
Так, на выставке можно будет увидеть 5D-принтер, токарные станки, аппарат для низкочастотной магнитотерапии, газовый хроматограф, высокоточные микроомметры, шумоизолированные кабины, регистраторы аварийных событий, интеллектуальные датчики давления, газоанализаторы кислорода, логистических роботов, зерноуборочную и автомобильную технику и другие разработки, представленные под брендом "Сделано в России".
"Россия активно развивает экономические связи с Узбекистаном и странами Центральной Азии. Выставка "Иннопром" каждый год становится площадкой, на которой закладывается фундамент для будущего сотрудничества и заключаются сделки. Активно развивающаяся экономика региона открывает хорошие перспективы для российских экспортеров высоких технологий и делает этот рынок привлекательным. А продукция, сделанная в России, традиционно пользуется высоким спросом у партнеров в регионе", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В рамках экспозиции Made in Russia запланированы B2B-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и других стран.
26 апреля РЭЦ организует в рамках деловой программы круглый стол "Индустриализация 2.0. Технологическая кооперация России и Узбекистана: подготовка кадров, экспорт технологий, развитие совместных предприятий". В фокусе тематической сессии - все направления технологической кооперации двух стран: вопросы подготовки квалифицированных кадров для промышленности Узбекистана, технологическое оснащение производственных площадок этой страны российским оборудованием, вопросы трансфера технологий и создания совместных производств, локализация и возможности экспорта. В работе круглого стола примут участие представители бизнеса, Минпромторга РФ, профильных ведомств Узбекистана.