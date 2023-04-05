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Стенд Made in Russia откроют на выставке "Иннопром: Центральная Азия 2023" - РИА Новости, 05.04.2023
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16:18 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/stend-1863254469.html
Стенд Made in Russia откроют на выставке "Иннопром: Центральная Азия 2023"
Стенд Made in Russia откроют на выставке "Иннопром: Центральная Азия 2023" - РИА Новости, 05.04.2023
Стенд Made in Russia откроют на выставке "Иннопром: Центральная Азия 2023"
Одна из самых крупных международных промышленных выставок на территории СНГ - "Иннопром: Центральная Азия 2023" пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте, российское РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:18
2023-04-05T16:18
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
узбекистан
россия
ташкент
вероника никишина
технологии
экономика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Одна из самых крупных международных промышленных выставок на территории СНГ - "Иннопром: Центральная Азия 2023" пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте, российское бизнес-сообщество будет представлено национальной экспозицией Made in Russia, организатором которой является Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.Так, на выставке можно будет увидеть 5D-принтер, токарные станки, аппарат для низкочастотной магнитотерапии, газовый хроматограф, высокоточные микроомметры, шумоизолированные кабины, регистраторы аварийных событий, интеллектуальные датчики давления, газоанализаторы кислорода, логистических роботов, зерноуборочную и автомобильную технику и другие разработки, представленные под брендом "Сделано в России"."Россия активно развивает экономические связи с Узбекистаном и странами Центральной Азии. Выставка "Иннопром" каждый год становится площадкой, на которой закладывается фундамент для будущего сотрудничества и заключаются сделки. Активно развивающаяся экономика региона открывает хорошие перспективы для российских экспортеров высоких технологий и делает этот рынок привлекательным. А продукция, сделанная в России, традиционно пользуется высоким спросом у партнеров в регионе", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В рамках экспозиции Made in Russia запланированы B2B-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и других стран.26 апреля РЭЦ организует в рамках деловой программы круглый стол "Индустриализация 2.0. Технологическая кооперация России и Узбекистана: подготовка кадров, экспорт технологий, развитие совместных предприятий". В фокусе тематической сессии - все направления технологической кооперации двух стран: вопросы подготовки квалифицированных кадров для промышленности Узбекистана, технологическое оснащение производственных площадок этой страны российским оборудованием, вопросы трансфера технологий и создания совместных производств, локализация и возможности экспорта. В работе круглого стола примут участие представители бизнеса, Минпромторга РФ, профильных ведомств Узбекистана.
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узбекистан
россия
ташкент
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), узбекистан, россия, ташкент, вероника никишина, технологии, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Узбекистан, Россия, Ташкент, Вероника Никишина, Технологии, Экономика

Стенд Made in Russia откроют на выставке "Иннопром: Центральная Азия 2023"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Made in Russia
Стенд Made in Russia - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Одна из самых крупных международных промышленных выставок на территории СНГ - "Иннопром: Центральная Азия 2023" пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте, российское бизнес-сообщество будет представлено национальной экспозицией Made in Russia, организатором которой является Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.
«
"Участниками экспозиции Made in Russia станут более 50 отечественных предприятий из сферы IT, цифровых технологий, образования, машиностроения, медицины, металлургии, нефтегазовой отрасли, логистики, строительства, химической промышленности, а также энергетики", - говорится в сообщении.
Так, на выставке можно будет увидеть 5D-принтер, токарные станки, аппарат для низкочастотной магнитотерапии, газовый хроматограф, высокоточные микроомметры, шумоизолированные кабины, регистраторы аварийных событий, интеллектуальные датчики давления, газоанализаторы кислорода, логистических роботов, зерноуборочную и автомобильную технику и другие разработки, представленные под брендом "Сделано в России".
"Россия активно развивает экономические связи с Узбекистаном и странами Центральной Азии. Выставка "Иннопром" каждый год становится площадкой, на которой закладывается фундамент для будущего сотрудничества и заключаются сделки. Активно развивающаяся экономика региона открывает хорошие перспективы для российских экспортеров высоких технологий и делает этот рынок привлекательным. А продукция, сделанная в России, традиционно пользуется высоким спросом у партнеров в регионе", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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В рамках экспозиции Made in Russia запланированы B2B-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и других стран.
26 апреля РЭЦ организует в рамках деловой программы круглый стол "Индустриализация 2.0. Технологическая кооперация России и Узбекистана: подготовка кадров, экспорт технологий, развитие совместных предприятий". В фокусе тематической сессии - все направления технологической кооперации двух стран: вопросы подготовки квалифицированных кадров для промышленности Узбекистана, технологическое оснащение производственных площадок этой страны российским оборудованием, вопросы трансфера технологий и создания совместных производств, локализация и возможности экспорта. В работе круглого стола примут участие представители бизнеса, Минпромторга РФ, профильных ведомств Узбекистана.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)УзбекистанРоссияТашкентВероника НикишинаТехнологииЭкономика
 
 
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