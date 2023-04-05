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Дебошир с рейса Москва-Магадан разбил монитор в спинке кресла
Дебошир с рейса Москва-Магадан разбил монитор в спинке кресла - РИА Новости, 05.04.2023
Дебошир с рейса Москва-Магадан разбил монитор в спинке кресла
Пассажир рейса Москва-Магадан вел себя агрессивно и разбил монитор в спинке кресла, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия". РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:03
2023-04-05T12:03
2023-04-05T13:33
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пассажир рейса Москва-Магадан вел себя агрессивно и разбил монитор в спинке кресла, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия"."Во время выполнения рейса авиакомпании "Россия" FV6289 Москва-Магадан 5 апреля один из пассажиров нарушал общественный порядок, его поведение создавало угрозу безопасности полета. В частности, путешественник использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно, разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал", — сказал собеседник. Он уточнил, что в аэропорту Магадана дебошир был передан в руки правоохранительных органов. Авиакомпания будет рассматривать вопрос о взыскании с пассажира ущерба за повреждение оборудования воздушного судна.Ранее в полиции аэропорта Магадана РИА Новости сообщили, что житель Мурманска устроил дебош на борту летевшего из Москвы самолета. После приземления его госпитализировали. По словам свидетелей, мужчина "пытался выйти из самолета во время полета".
https://ria.ru/20230405/deboshir-1863131005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Магадан, Мурманск, Москва, Россия, Новости - Туризм
Дебошир с рейса Москва-Магадан разбил монитор в спинке кресла
Авиакомпания "Россия": дебошир с рейса Москва-Магадан разбил монитор в спинке кресла
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пассажир рейса Москва-Магадан вел себя агрессивно и разбил монитор в спинке кресла, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".
"Во время выполнения рейса авиакомпании "Россия" FV6289 Москва-Магадан 5 апреля один из пассажиров нарушал общественный порядок, его поведение создавало угрозу безопасности полета. В частности, путешественник использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно, разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал", — сказал собеседник.
Он уточнил, что в аэропорту Магадана
дебошир был передан в руки правоохранительных органов.
Авиакомпания будет рассматривать вопрос о взыскании с пассажира ущерба за повреждение оборудования воздушного судна.
Ранее в полиции аэропорта Магадана РИА Новости сообщили
, что житель Мурманска
устроил дебош на борту летевшего из Москвы
самолета. После приземления его госпитализировали. По словам свидетелей, мужчина "пытался выйти из самолета во время полета".
Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан