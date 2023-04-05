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Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
11:35 05.04.2023 (обновлено: 13:25 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/deboshir-1863131005.html
Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан
Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан - РИА Новости, 05.04.2023
Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан
Житель Мурманска устроил дебош на борту самолета рейсом Москва-Магадан с попыткой выйти из лайнера в воздухе, после приземления его госпитализировали, сообщил... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:35
2023-04-05T13:25
мурманск
магадан
россия
происшествия
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МАГАДАН, 5 апр – РИА Новости. Житель Мурманска устроил дебош на борту самолета рейсом Москва-Магадан с попыткой выйти из лайнера в воздухе, после приземления его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель линейного отдела полиции в аэропорту Магадана МВД России на транспорте. "Один из пассажиров, житель Мурманска, вел себя неадекватно. Но все обстоятельства мы сейчас еще выясняем. Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства. "По показаниям свидетелей, пассажир пытался выйти из самолета во время полета", - добавил он. По его словам, пассажир мог быть нездоров или нетрезв, это еще предстоит выяснить.
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мурманск, магадан, россия, происшествия, туризм, новости - туризм
Мурманск, Магадан, Россия, Происшествия, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан

Жителя Мурманска, устроившего дебош на борту рейса из Москвы в Магадан, госпитализировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАГАДАН, 5 апр – РИА Новости. Житель Мурманска устроил дебош на борту самолета рейсом Москва-Магадан с попыткой выйти из лайнера в воздухе, после приземления его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель линейного отдела полиции в аэропорту Магадана МВД России на транспорте.
"Один из пассажиров, житель Мурманска, вел себя неадекватно. Но все обстоятельства мы сейчас еще выясняем. Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
"По показаниям свидетелей, пассажир пытался выйти из самолета во время полета", - добавил он.
По его словам, пассажир мог быть нездоров или нетрезв, это еще предстоит выяснить.
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