https://ria.ru/20230405/deboshir-1863131005.html
Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан
Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан - РИА Новости, 05.04.2023
Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан
Житель Мурманска устроил дебош на борту самолета рейсом Москва-Магадан с попыткой выйти из лайнера в воздухе, после приземления его госпитализировали, сообщил... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:35
2023-04-05T11:35
2023-04-05T13:25
мурманск
магадан
россия
происшествия
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МАГАДАН, 5 апр – РИА Новости. Житель Мурманска устроил дебош на борту самолета рейсом Москва-Магадан с попыткой выйти из лайнера в воздухе, после приземления его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель линейного отдела полиции в аэропорту Магадана МВД России на транспорте. "Один из пассажиров, житель Мурманска, вел себя неадекватно. Но все обстоятельства мы сейчас еще выясняем. Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства. "По показаниям свидетелей, пассажир пытался выйти из самолета во время полета", - добавил он. По его словам, пассажир мог быть нездоров или нетрезв, это еще предстоит выяснить.
мурманск
магадан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, магадан, россия, происшествия, туризм, новости - туризм
Мурманск, Магадан, Россия, Происшествия, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан
Жителя Мурманска, устроившего дебош на борту рейса из Москвы в Магадан, госпитализировали
МАГАДАН, 5 апр – РИА Новости. Житель Мурманска устроил дебош на борту самолета рейсом Москва-Магадан с попыткой выйти из лайнера в воздухе, после приземления его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель линейного отдела полиции в аэропорту Магадана МВД России на транспорте.
"Один из пассажиров, житель Мурманска, вел себя неадекватно. Но все обстоятельства мы сейчас еще выясняем. Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
"По показаниям свидетелей, пассажир пытался выйти из самолета во время полета", - добавил он.
По его словам, пассажир мог быть нездоров или нетрезв, это еще предстоит выяснить.