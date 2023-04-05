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Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан

Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан - РИА Новости, 05.04.2023

Житель Мурманска устроил дебош на борту рейса Москва — Магадан

Житель Мурманска устроил дебош на борту самолета рейсом Москва-Магадан с попыткой выйти из лайнера в воздухе, после приземления его госпитализировали, сообщил... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:35

2023-04-05T11:35

2023-04-05T13:25

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МАГАДАН, 5 апр – РИА Новости. Житель Мурманска устроил дебош на борту самолета рейсом Москва-Магадан с попыткой выйти из лайнера в воздухе, после приземления его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель линейного отдела полиции в аэропорту Магадана МВД России на транспорте. "Один из пассажиров, житель Мурманска, вел себя неадекватно. Но все обстоятельства мы сейчас еще выясняем. Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства. "По показаниям свидетелей, пассажир пытался выйти из самолета во время полета", - добавил он. По его словам, пассажир мог быть нездоров или нетрезв, это еще предстоит выяснить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мурманск, магадан, россия, происшествия, туризм, новости - туризм