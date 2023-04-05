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СМИ: на Западе рассказали, каким должен быть следующий генсек НАТО - РИА Новости, 05.04.2023
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10:05 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/nato-1863087974.html
СМИ: на Западе рассказали, каким должен быть следующий генсек НАТО
СМИ: на Западе рассказали, каким должен быть следующий генсек НАТО - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: на Западе рассказали, каким должен быть следующий генсек НАТО
Западные чиновники считают, что следующим генеральным секретарем НАТО должен стать европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:05
2023-04-05T10:05
в мире
нато
йенс столтенберг
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Западные чиновники считают, что следующим генеральным секретарем НАТО должен стать европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, но не слишком воинственно, пишет газета Politico. "Следующим главой НАТО должны быть европеец, который может тесно работать с кем бы то ни было в Белом доме", - приводит издание слова чиновников. Также, по данным газеты, следующий глава НАТО должен поддерживать Украину, но не быть "слишком воинственным", чтобы не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию. Помимо этого, кандидату нужно пользоваться авторитетом (вероятнее всего, это должен быть бывший президент или бывший глава правительства) и суметь заручиться единодушной поддержкой 31 столицы, особенно Вашингтона. Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок его полномочий был продлен в марте прошлого года до конца сентября 2023 года. Ранее СМИ сообщали, что НАТО в октябре может возглавить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Полномочия самой фон дер Ляйен истекают только в следующем году. По данным Politico, в западных кругах бытует мнение, что Столтенберга могут попросить задержаться на своем посту еще ненадолго. "Если Столтенберг останется до следующего лета, кандидатура Урсулы фон дер Ляйен будет выглядеть логичной", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат. НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса стран, входящих в альянс. Во вторник завершилась формальная процедура присоединения к НАТО Финляндии, страна стала 31-м членом альянса. Комментируя это событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что альянс "является структурой недружественной, а во многом - враждебной для Российской Федерации" и добавил, что расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
https://ria.ru/20230213/nato-1851757931.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
СМИ: на Западе рассказали, каким должен быть следующий генсек НАТО

Politico: генсеком НАТО должен стать европеец, не очень воинственно поддерживающий Украину

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Западные чиновники считают, что следующим генеральным секретарем НАТО должен стать европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, но не слишком воинственно, пишет газета Politico.
"Следующим главой НАТО должны быть европеец, который может тесно работать с кем бы то ни было в Белом доме", - приводит издание слова чиновников. Также, по данным газеты, следующий глава НАТО должен поддерживать Украину, но не быть "слишком воинственным", чтобы не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию. Помимо этого, кандидату нужно пользоваться авторитетом (вероятнее всего, это должен быть бывший президент или бывший глава правительства) и суметь заручиться единодушной поддержкой 31 столицы, особенно Вашингтона.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом
12 сентября 2022, 08:00
Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок его полномочий был продлен в марте прошлого года до конца сентября 2023 года. Ранее СМИ сообщали, что НАТО в октябре может возглавить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Полномочия самой фон дер Ляйен истекают только в следующем году. По данным Politico, в западных кругах бытует мнение, что Столтенберга могут попросить задержаться на своем посту еще ненадолго. "Если Столтенберг останется до следующего лета, кандидатура Урсулы фон дер Ляйен будет выглядеть логичной", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.
НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса стран, входящих в альянс.
Во вторник завершилась формальная процедура присоединения к НАТО Финляндии, страна стала 31-м членом альянса. Комментируя это событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что альянс "является структурой недружественной, а во многом - враждебной для Российской Федерации" и добавил, что расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
В Великобритании предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга
13 февраля, 17:21
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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