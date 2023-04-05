https://ria.ru/20230405/nato-1863087974.html

СМИ: на Западе рассказали, каким должен быть следующий генсек НАТО

СМИ: на Западе рассказали, каким должен быть следующий генсек НАТО - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ: на Западе рассказали, каким должен быть следующий генсек НАТО

Западные чиновники считают, что следующим генеральным секретарем НАТО должен стать европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:05

2023-04-05T10:05

2023-04-05T10:05

в мире

нато

йенс столтенберг

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Западные чиновники считают, что следующим генеральным секретарем НАТО должен стать европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, но не слишком воинственно, пишет газета Politico. "Следующим главой НАТО должны быть европеец, который может тесно работать с кем бы то ни было в Белом доме", - приводит издание слова чиновников. Также, по данным газеты, следующий глава НАТО должен поддерживать Украину, но не быть "слишком воинственным", чтобы не пугать страны, боящиеся спровоцировать Россию. Помимо этого, кандидату нужно пользоваться авторитетом (вероятнее всего, это должен быть бывший президент или бывший глава правительства) и суметь заручиться единодушной поддержкой 31 столицы, особенно Вашингтона. Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок его полномочий был продлен в марте прошлого года до конца сентября 2023 года. Ранее СМИ сообщали, что НАТО в октябре может возглавить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Полномочия самой фон дер Ляйен истекают только в следующем году. По данным Politico, в западных кругах бытует мнение, что Столтенберга могут попросить задержаться на своем посту еще ненадолго. "Если Столтенберг останется до следующего лета, кандидатура Урсулы фон дер Ляйен будет выглядеть логичной", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат. НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса стран, входящих в альянс. Во вторник завершилась формальная процедура присоединения к НАТО Финляндии, страна стала 31-м членом альянса. Комментируя это событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что альянс "является структурой недружественной, а во многом - враждебной для Российской Федерации" и добавил, что расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

https://ria.ru/20230213/nato-1851757931.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен