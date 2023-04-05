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СМИ: Макрон прибыл в Китай с государственным визитом - РИА Новости, 05.04.2023
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10:38 05.04.2023 (обновлено: 19:35 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/makron-1863098253.html
СМИ: Макрон прибыл в Китай с государственным визитом
СМИ: Макрон прибыл в Китай с государственным визитом - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: Макрон прибыл в Китай с государственным визитом
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду прибыл с государственным визитом в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:38
2023-04-05T19:35
в мире
китай
франция
пекин
эммануэль макрон
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ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду прибыл с государственным визитом в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая. Самолет французского президента приземлился в международном аэропорту Шоуду во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 8 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Телеканал уточняет, что для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин ранее сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин и Макрон проведут переговоры, чтобы "углубить сотрудничество в различных областях между Китаем и Францией и Китаем и ЕС, а также обменяться мнениями по основным международным и региональным острым вопросам". При этом в Елисейском дворце сообщили, что в общей сложности президент Франции "проведет от шести до семи часов" в обсуждениях с китайским лидером. Последний раз Макрон и Си Цзиньпин встречались на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года, а последний визит президента Франции в Китай состоялся в 2019 году. Ранее в Елисейском дворце отмечали, что "настало время для возобновления контактов с китайскими властями" и что стороны хотят "придать новый импульс" диалогу по глобальным проблемам. Согласно данным МИД КНР, Макрон проведет отдельные встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Макрона в поездке сопровождают представители ряда крупных компаний, среди которых, согласно информации издания Politico, представители авиаконцерна Airbus, энергетической компании EDF и машиностроительной компании Alstom.
https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html
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в мире, китай, франция, пекин, эммануэль макрон
В мире, Китай, Франция, Пекин, Эммануэль Макрон
СМИ: Макрон прибыл в Китай с государственным визитом

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 апреля прибыл с государственным визитом в Пекин

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон прибывает с государственным визитом в Пекин. 5 апреля 2023
Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает с государственным визитом в Пекин. 5 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает с государственным визитом в Пекин. 5 апреля 2023
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду прибыл с государственным визитом в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.
Самолет французского президента приземлился в международном аэропорту Шоуду во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 8 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Телеканал уточняет, что для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин ранее сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин и Макрон проведут переговоры, чтобы "углубить сотрудничество в различных областях между Китаем и Францией и Китаем и ЕС, а также обменяться мнениями по основным международным и региональным острым вопросам".
При этом в Елисейском дворце сообщили, что в общей сложности президент Франции "проведет от шести до семи часов" в обсуждениях с китайским лидером.
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Последний раз Макрон и Си Цзиньпин встречались на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года, а последний визит президента Франции в Китай состоялся в 2019 году. Ранее в Елисейском дворце отмечали, что "настало время для возобновления контактов с китайскими властями" и что стороны хотят "придать новый импульс" диалогу по глобальным проблемам. Согласно данным МИД КНР, Макрон проведет отдельные встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Макрона в поездке сопровождают представители ряда крупных компаний, среди которых, согласно информации издания Politico, представители авиаконцерна Airbus, энергетической компании EDF и машиностроительной компании Alstom.
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