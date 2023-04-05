СМИ: Макрон прибыл в Китай с государственным визитом
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 апреля прибыл с государственным визитом в Пекин
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон прибывает с государственным визитом в Пекин. 5 апреля 2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает с государственным визитом в Пекин. 5 апреля 2023
ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду прибыл с государственным визитом в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.
Самолет французского президента приземлился в международном аэропорту Шоуду во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 8 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Телеканал уточняет, что для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин ранее сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин и Макрон проведут переговоры, чтобы "углубить сотрудничество в различных областях между Китаем и Францией и Китаем и ЕС, а также обменяться мнениями по основным международным и региональным острым вопросам".
При этом в Елисейском дворце сообщили, что в общей сложности президент Франции "проведет от шести до семи часов" в обсуждениях с китайским лидером.
Последний раз Макрон и Си Цзиньпин встречались на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года, а последний визит президента Франции в Китай состоялся в 2019 году. Ранее в Елисейском дворце отмечали, что "настало время для возобновления контактов с китайскими властями" и что стороны хотят "придать новый импульс" диалогу по глобальным проблемам. Согласно данным МИД КНР, Макрон проведет отдельные встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.