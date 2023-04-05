https://ria.ru/20230405/makron-1863098253.html

СМИ: Макрон прибыл в Китай с государственным визитом

СМИ: Макрон прибыл в Китай с государственным визитом - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ: Макрон прибыл в Китай с государственным визитом

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду прибыл с государственным визитом в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:38

2023-04-05T10:38

2023-04-05T19:35

в мире

китай

франция

пекин

эммануэль макрон

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ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду прибыл с государственным визитом в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая. Самолет французского президента приземлился в международном аэропорту Шоуду во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 8 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Телеканал уточняет, что для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин ранее сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин и Макрон проведут переговоры, чтобы "углубить сотрудничество в различных областях между Китаем и Францией и Китаем и ЕС, а также обменяться мнениями по основным международным и региональным острым вопросам". При этом в Елисейском дворце сообщили, что в общей сложности президент Франции "проведет от шести до семи часов" в обсуждениях с китайским лидером. Последний раз Макрон и Си Цзиньпин встречались на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года, а последний визит президента Франции в Китай состоялся в 2019 году. Ранее в Елисейском дворце отмечали, что "настало время для возобновления контактов с китайскими властями" и что стороны хотят "придать новый импульс" диалогу по глобальным проблемам. Согласно данным МИД КНР, Макрон проведет отдельные встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Макрона в поездке сопровождают представители ряда крупных компаний, среди которых, согласно информации издания Politico, представители авиаконцерна Airbus, энергетической компании EDF и машиностроительной компании Alstom.

https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html

https://ria.ru/20230404/proval-1862787858.html

китай

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, франция, пекин, эммануэль макрон