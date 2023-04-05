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Кириенко описал главный принцип конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 05.04.2023
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16:14 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/lidery-1863252026.html
Кириенко описал главный принцип конкурса "Лидеры России"
Кириенко описал главный принцип конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 05.04.2023
Кириенко описал главный принцип конкурса "Лидеры России"
Главный принцип конкурса "Лидеры России" - никакого блата, никаких связей, раньше пытались дозвониться и выяснить "где тут правильный кабинет", но за пять лет... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:14
2023-04-05T16:14
политика
россия
сергей кириенко
"лидеры россии"
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Главный принцип конкурса "Лидеры России" - никакого блата, никаких связей, раньше пытались дозвониться и выяснить "где тут правильный кабинет", но за пять лет привыкли, что нет такого кабинета и никому позвонить невозможно, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей", был запущен во вторник. "Главный принцип конкурса "Лидеры России" - никакого блата, никаких связей. И ничего с ним сделать нельзя. За пять лет к этому все привыкли. Помните, в первые годы ещё пытались дозваниваться и пытались каким-то образом выяснить, где тут правильный кабинет или кто должен кому позвонить для того, чтобы получить преимущество в конкурсе. За пять лет привыкли, что нет такого кабинета и никому позвонить невозможно", - сказал Кириенко на заседании Наблюдательного совета конкурса "Лидеры России". Он также поблагодарил коллег из Наблюдательного совета конкурса за активное участие, а также тех, кто присоединился к совету - ректора НИУ ВШЭ Никиту Анимисова, двухкратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину, директора Третьяковской галереи Елену Проничеву, а также российского актёра и художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского.
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политика, россия, сергей кириенко, "лидеры россии"
Политика, Россия, Сергей Кириенко, "Лидеры России"
Кириенко описал главный принцип конкурса "Лидеры России"

Кириенко заявил, что главный принцип конкурса "Лидеры России" — никаких блата и связей

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Главный принцип конкурса "Лидеры России" - никакого блата, никаких связей, раньше пытались дозвониться и выяснить "где тут правильный кабинет", но за пять лет привыкли, что нет такого кабинета и никому позвонить невозможно, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей", был запущен во вторник.
"Главный принцип конкурса "Лидеры России" - никакого блата, никаких связей. И ничего с ним сделать нельзя. За пять лет к этому все привыкли. Помните, в первые годы ещё пытались дозваниваться и пытались каким-то образом выяснить, где тут правильный кабинет или кто должен кому позвонить для того, чтобы получить преимущество в конкурсе. За пять лет привыкли, что нет такого кабинета и никому позвонить невозможно", - сказал Кириенко на заседании Наблюдательного совета конкурса "Лидеры России".
Он также поблагодарил коллег из Наблюдательного совета конкурса за активное участие, а также тех, кто присоединился к совету - ректора НИУ ВШЭ Никиту Анимисова, двухкратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину, директора Третьяковской галереи Елену Проничеву, а также российского актёра и художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Кириенко запустил пятый сезон конкурса "Лидеры России"
4 апреля, 18:18
 
ПолитикаРоссияСергей Кириенко"Лидеры России"
 
 
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