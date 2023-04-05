https://ria.ru/20230405/lidery-1863252026.html

Кириенко описал главный принцип конкурса "Лидеры России"

Кириенко описал главный принцип конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 05.04.2023

Кириенко описал главный принцип конкурса "Лидеры России"

Главный принцип конкурса "Лидеры России" - никакого блата, никаких связей, раньше пытались дозвониться и выяснить "где тут правильный кабинет", но за пять лет... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:14

2023-04-05T16:14

2023-04-05T16:14

политика

россия

сергей кириенко

"лидеры россии"

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Главный принцип конкурса "Лидеры России" - никакого блата, никаких связей, раньше пытались дозвониться и выяснить "где тут правильный кабинет", но за пять лет привыкли, что нет такого кабинета и никому позвонить невозможно, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей", был запущен во вторник. "Главный принцип конкурса "Лидеры России" - никакого блата, никаких связей. И ничего с ним сделать нельзя. За пять лет к этому все привыкли. Помните, в первые годы ещё пытались дозваниваться и пытались каким-то образом выяснить, где тут правильный кабинет или кто должен кому позвонить для того, чтобы получить преимущество в конкурсе. За пять лет привыкли, что нет такого кабинета и никому позвонить невозможно", - сказал Кириенко на заседании Наблюдательного совета конкурса "Лидеры России". Он также поблагодарил коллег из Наблюдательного совета конкурса за активное участие, а также тех, кто присоединился к совету - ректора НИУ ВШЭ Никиту Анимисова, двухкратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину, директора Третьяковской галереи Елену Проничеву, а также российского актёра и художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского.

https://ria.ru/20230404/konkurs-1862998559.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сергей кириенко, "лидеры россии"