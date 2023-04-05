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Испания передаст Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля - РИА Новости, 05.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/leopard-1863155040.html
Испания передаст Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля
Испания передаст Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля - РИА Новости, 05.04.2023
Испания передаст Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля
Испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля, заявила в среду министр обороны страны Маргарита... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:25
2023-04-05T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
маргарита роблес
педро санчес
сергей лавров
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МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля, заявила в среду министр обороны страны Маргарита Роблес во время интервью телеканалу RTVE. "У нас есть группа из шести танков, которые уже отремонтированы и в настоящее время проверяются на работоспособность. Наша идея заключается в том, что во второй половине апреля они должны быть направлены на Украину и присоединены к группе танков, предоставленных другими странами", - пояснила она. Министр добавила, что армейские службы королевства работают над еще четырьмя танками, чтобы привести их в состояние боевой готовности. На прошлой неделе Роблес завила, что Мадрид передаст танки Киеву после католической Пасхи, которая в этом году приходится на 9 апреля. Тогда же она напомнила, что во время своего визита на Украину премьер-министр королевства Педро Санчес взял на себя обязательство направить Киеву 10 танков Leopard. В январе Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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в мире, украина, россия, киев, маргарита роблес, педро санчес, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Маргарита Роблес, Педро Санчес, Сергей Лавров, НАТО
Испания передаст Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля

Министр обороны Роблес: Испания передаст Украине шесть Leopard во второй половине апреля

© AP Photo / Joerg SarbachТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля, заявила в среду министр обороны страны Маргарита Роблес во время интервью телеканалу RTVE.
"У нас есть группа из шести танков, которые уже отремонтированы и в настоящее время проверяются на работоспособность. Наша идея заключается в том, что во второй половине апреля они должны быть направлены на Украину и присоединены к группе танков, предоставленных другими странами", - пояснила она.
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Сравнение основных боевых танков России и НАТОПосмотреть
Министр добавила, что армейские службы королевства работают над еще четырьмя танками, чтобы привести их в состояние боевой готовности.
На прошлой неделе Роблес завила, что Мадрид передаст танки Киеву после католической Пасхи, которая в этом году приходится на 9 апреля. Тогда же она напомнила, что во время своего визита на Украину премьер-министр королевства Педро Санчес взял на себя обязательство направить Киеву 10 танков Leopard.
В январе Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевМаргарита РоблесПедро СанчесСергей ЛавровНАТО
 
 
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