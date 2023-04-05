https://ria.ru/20230405/kitay-1863163667.html
В Кремле прокомментировали слова посла Китая о дружбе с Россией
В Кремле прокомментировали слова посла Китая о дружбе с Россией - РИА Новости, 05.04.2023
В Кремле прокомментировали слова посла Китая о дружбе с Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, комментируя слова посла КНР, что заявление о "безграничной дружбе" с РФ – риторический прием, что в... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:41
2023-04-05T12:41
2023-04-05T12:41
в мире
россия
китай
франция
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, комментируя слова посла КНР, что заявление о "безграничной дружбе" с РФ – риторический прием, что в Кремле ориентируются на содержание и дух контактов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Ранее The New York Times сообщило, что посол Китая в Европейском союзе Фу Цун перед разговором с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином не более чем риторический прием. "Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов как заявление восприняли в Кремле. Он подчеркнул, что "весь контекст" встречи лидеров обеих стран в двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров. "Они весьма содержательны, и именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, который находится на совместной повестке дня", - заключил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20230405/putin-1863161592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, франция, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, еврокомиссия
В мире, Россия, Китай, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Еврокомиссия
В Кремле прокомментировали слова посла Китая о дружбе с Россией
Песков заявил, что в Кремле ориентируются на содержание контактов Путина и Си Цзиньпина
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, комментируя слова посла КНР, что заявление о "безграничной дружбе" с РФ – риторический прием, что в Кремле ориентируются на содержание и дух контактов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.
Ранее The New York Times сообщило, что посол Китая в Европейском союзе Фу Цун
перед разговором с президентом Франции Эммануэлем Макроном
и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
заявил, что заявление о "безграничной дружбе" между Москвой
и Пекином
не более чем риторический прием.
"Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов как заявление восприняли в Кремле.
Он подчеркнул, что "весь контекст" встречи лидеров обеих стран в двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров.
"Они весьма содержательны, и именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, который находится на совместной повестке дня", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике