https://ria.ru/20230405/kitay-1863140819.html

Боррель призвал Китай к "позитивному поведению"

Боррель призвал Китай к "позитивному поведению" - РИА Новости, 05.04.2023

Боррель призвал Китай к "позитивному поведению"

ЕС намерен продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем по решению глобальных вопросов, но ожидает от Китая "позитивного поведения", в особенности, что... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:56

2023-04-05T11:56

2023-04-05T11:56

в мире

китай

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. ЕС намерен продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем по решению глобальных вопросов, но ожидает от Китая "позитивного поведения", в особенности, что касается украинского кризиса, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Боррель в среду принимает участие во встрече глав МИД стран НАТО с партнерами из индотихоокеанского региона, на которой будет обсуждаться растущее сотрудничество Москвы и Пекина и угрозы, которые оно создает для стран альянса. "ЕС намерен продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем для решения проблем глобального характера. Мы хотим вести конструктивное взаимодействие с Китаем. Но от Китая ждут, что он будет вести себя как позитивный глобальный игрок, особенно в том, что касается российской агрессии в отношении Украины", - сказал Боррель. Ранее глава евродипломатии сообщил, что намерен на следующей неделе посетить Китай. В среду и четверг в Пекине также ждут главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая проведет встречи с китайским руководством по отношениям между ЕС и Китаем. Накануне своего визита глава ЕК заявила, что ЕС будет выстраивать свои отношения с КНР в зависимости от ее позиции по украинскому кризису.

https://ria.ru/20230405/neft-1862684555.html

https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз