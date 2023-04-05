https://ria.ru/20230405/kitay-1863140819.html
Боррель призвал Китай к "позитивному поведению"
Боррель призвал Китай к "позитивному поведению" - РИА Новости, 05.04.2023
Боррель призвал Китай к "позитивному поведению"
ЕС намерен продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем по решению глобальных вопросов, но ожидает от Китая "позитивного поведения", в особенности, что... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:56
2023-04-05T11:56
2023-04-05T11:56
в мире
китай
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. ЕС намерен продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем по решению глобальных вопросов, но ожидает от Китая "позитивного поведения", в особенности, что касается украинского кризиса, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Боррель в среду принимает участие во встрече глав МИД стран НАТО с партнерами из индотихоокеанского региона, на которой будет обсуждаться растущее сотрудничество Москвы и Пекина и угрозы, которые оно создает для стран альянса. "ЕС намерен продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем для решения проблем глобального характера. Мы хотим вести конструктивное взаимодействие с Китаем. Но от Китая ждут, что он будет вести себя как позитивный глобальный игрок, особенно в том, что касается российской агрессии в отношении Украины", - сказал Боррель. Ранее глава евродипломатии сообщил, что намерен на следующей неделе посетить Китай. В среду и четверг в Пекине также ждут главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая проведет встречи с китайским руководством по отношениям между ЕС и Китаем. Накануне своего визита глава ЕК заявила, что ЕС будет выстраивать свои отношения с КНР в зависимости от ее позиции по украинскому кризису.
https://ria.ru/20230405/neft-1862684555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Китай, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель призвал Китай к "позитивному поведению"
Боррель: ЕС хочет взаимодействовать с Китаем, но ожидает от него позитивного поведения
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. ЕС намерен продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем по решению глобальных вопросов, но ожидает от Китая "позитивного поведения", в особенности, что касается украинского кризиса, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в среду принимает участие во встрече глав МИД стран НАТО
с партнерами из индотихоокеанского региона, на которой будет обсуждаться растущее сотрудничество Москвы
и Пекина
и угрозы, которые оно создает для стран альянса.
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"ЕС намерен продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем для решения проблем глобального характера. Мы хотим вести конструктивное взаимодействие с Китаем. Но от Китая ждут, что он будет вести себя как позитивный глобальный игрок, особенно в том, что касается российской агрессии в отношении Украины", - сказал Боррель.
Ранее глава евродипломатии сообщил, что намерен на следующей неделе посетить Китай. В среду и четверг в Пекине также ждут главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен
, которая проведет встречи с китайским руководством по отношениям между ЕС и Китаем.
Накануне своего визита глава ЕК заявила, что ЕС будет выстраивать свои отношения с КНР в зависимости от ее позиции по украинскому кризису.
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