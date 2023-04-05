https://ria.ru/20230405/kipr-1863151302.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники - РИА Новости, 05.04.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники

Туроператоры определили стоимость путевок на Кипр в майские каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:05

2023-04-05T13:05

2023-04-05T13:05

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туризм

кипр

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость путевок на Кипр в майские каникулы, сообщает АТОР.С 29 апреля блочную полетную программу на остров на рейсах Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте запускает туроператор Tez Tour. Самолеты будут летать из Москвы в Ларнаку трижды в неделю. Пересадка займет 2 часа 40 минут. Багаж (до 20 килограммов) отдыхающие получат уже на Кипре. С собой можно взять ручную кладь весом до семи килограммов.Туроператор обещал помочь клиентам сделать визу на Кипр. Электронные про-визы теперь не выдают, а национальную можно будет получить за пять рабочих дней. Стоимость оформления разрешения на въезд для туристов старше 12 лет — 95 евро, детей от шести до 12 лет — 55 евро, детям до шести лет — бесплатно. Также на остров можно въехать по открытой шенгенской мультивизе или по многократной визе Болгарии и Румынии.Наиболее востребованные курорты Кипра — Айя-Напа и Протарас. Также можно забронировать тур в Лимассол, Ларнаку и Пафос.Недельный тур на двоих с вылетом 29 апреля и размещением в трехзвездочной гостинице с завтраком будет стоит не менее 166 тысяч рублей. "Пятерки" дороже, от 205 тысяч рублей. Путевки в "трешку", работающую по системе "все включено" — от 195 тысяч рублей.Тур с вылетом после каникул на двоих без питания будет стоить от 124 тысяч рублей, в июне — от 149 тысяч рублей.В конце февраля программу на Кипр анонсировал туроператор FUN&SUN (бывший “TUI Россия”). Он будет возить туристов на остров с пересадкой в Кувейте или Ереване.

https://ria.ru/20230227/kipr-1854675873.html

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ларнака (район)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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