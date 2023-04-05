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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
13:05 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/kipr-1863151302.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники - РИА Новости, 05.04.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники
Туроператоры определили стоимость путевок на Кипр в майские каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:05
2023-04-05T13:05
туризм
новости - туризм
туризм
кипр
кувейт
ларнака (район)
ассоциация туроператоров россии (атор)
ереван
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость путевок на Кипр в майские каникулы, сообщает АТОР.С 29 апреля блочную полетную программу на остров на рейсах Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте запускает туроператор Tez Tour. Самолеты будут летать из Москвы в Ларнаку трижды в неделю. Пересадка займет 2 часа 40 минут. Багаж (до 20 килограммов) отдыхающие получат уже на Кипре. С собой можно взять ручную кладь весом до семи килограммов.Туроператор обещал помочь клиентам сделать визу на Кипр. Электронные про-визы теперь не выдают, а национальную можно будет получить за пять рабочих дней. Стоимость оформления разрешения на въезд для туристов старше 12 лет — 95 евро, детей от шести до 12 лет — 55 евро, детям до шести лет — бесплатно. Также на остров можно въехать по открытой шенгенской мультивизе или по многократной визе Болгарии и Румынии.Наиболее востребованные курорты Кипра — Айя-Напа и Протарас. Также можно забронировать тур в Лимассол, Ларнаку и Пафос.Недельный тур на двоих с вылетом 29 апреля и размещением в трехзвездочной гостинице с завтраком будет стоит не менее 166 тысяч рублей. "Пятерки" дороже, от 205 тысяч рублей. Путевки в "трешку", работающую по системе "все включено" — от 195 тысяч рублей.Тур с вылетом после каникул на двоих без питания будет стоить от 124 тысяч рублей, в июне — от 149 тысяч рублей.В конце февраля программу на Кипр анонсировал туроператор FUN&amp;SUN (бывший “TUI Россия”). Он будет возить туристов на остров с пересадкой в Кувейте или Ереване.
https://ria.ru/20230227/kipr-1854675873.html
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кувейт
ларнака (район)
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новости - туризм, туризм, кипр, кувейт, ларнака (район), ассоциация туроператоров россии (атор), ереван, цены
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Кипр, Кувейт, Ларнака (район), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Ереван, Цены
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники

АТОР: цена путевок на Кипр на майские праздники начинается от 166 тысяч рублей на двоих

© AP Photo / Petros KaradjiasПопулярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр
Популярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Petros Karadjias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость путевок на Кипр в майские каникулы, сообщает АТОР.
С 29 апреля блочную полетную программу на остров на рейсах Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте запускает туроператор Tez Tour. Самолеты будут летать из Москвы в Ларнаку трижды в неделю. Пересадка займет 2 часа 40 минут. Багаж (до 20 килограммов) отдыхающие получат уже на Кипре. С собой можно взять ручную кладь весом до семи килограммов.
Туроператор обещал помочь клиентам сделать визу на Кипр. Электронные про-визы теперь не выдают, а национальную можно будет получить за пять рабочих дней. Стоимость оформления разрешения на въезд для туристов старше 12 лет — 95 евро, детей от шести до 12 лет — 55 евро, детям до шести лет — бесплатно. Также на остров можно въехать по открытой шенгенской мультивизе или по многократной визе Болгарии и Румынии.
Наиболее востребованные курорты Кипра — Айя-Напа и Протарас. Также можно забронировать тур в Лимассол, Ларнаку и Пафос.
Недельный тур на двоих с вылетом 29 апреля и размещением в трехзвездочной гостинице с завтраком будет стоит не менее 166 тысяч рублей. "Пятерки" дороже, от 205 тысяч рублей. Путевки в "трешку", работающую по системе "все включено" — от 195 тысяч рублей.
Тур с вылетом после каникул на двоих без питания будет стоить от 124 тысяч рублей, в июне — от 149 тысяч рублей.
В конце февраля программу на Кипр анонсировал туроператор FUN&SUN (бывший “TUI Россия”). Он будет возить туристов на остров с пересадкой в Кувейте или Ереване.
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