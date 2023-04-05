Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кипре в майские праздники
АТОР: цена путевок на Кипр на майские праздники начинается от 166 тысяч рублей на двоих
© AP Photo / Petros KaradjiasПопулярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр
© AP Photo / Petros Karadjias
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость путевок на Кипр в майские каникулы, сообщает АТОР.
С 29 апреля блочную полетную программу на остров на рейсах Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте запускает туроператор Tez Tour. Самолеты будут летать из Москвы в Ларнаку трижды в неделю. Пересадка займет 2 часа 40 минут. Багаж (до 20 килограммов) отдыхающие получат уже на Кипре. С собой можно взять ручную кладь весом до семи килограммов.
Туроператор обещал помочь клиентам сделать визу на Кипр. Электронные про-визы теперь не выдают, а национальную можно будет получить за пять рабочих дней. Стоимость оформления разрешения на въезд для туристов старше 12 лет — 95 евро, детей от шести до 12 лет — 55 евро, детям до шести лет — бесплатно. Также на остров можно въехать по открытой шенгенской мультивизе или по многократной визе Болгарии и Румынии.
Наиболее востребованные курорты Кипра — Айя-Напа и Протарас. Также можно забронировать тур в Лимассол, Ларнаку и Пафос.
Недельный тур на двоих с вылетом 29 апреля и размещением в трехзвездочной гостинице с завтраком будет стоит не менее 166 тысяч рублей. "Пятерки" дороже, от 205 тысяч рублей. Путевки в "трешку", работающую по системе "все включено" — от 195 тысяч рублей.
Тур с вылетом после каникул на двоих без питания будет стоить от 124 тысяч рублей, в июне — от 149 тысяч рублей.
В конце февраля программу на Кипр анонсировал туроператор FUN&SUN (бывший “TUI Россия”). Он будет возить туристов на остров с пересадкой в Кувейте или Ереване.