https://ria.ru/20230227/kipr-1854675873.html

Российских туристов будут возить на Кипр через Кувейт

Российских туристов будут возить на Кипр через Кувейт - РИА Новости, 27.02.2023

Российских туристов будут возить на Кипр через Кувейт

Туроператор FUN&SUN (бывш. “TUI Россия”) выставил туры с перелетом на Кипр на майские праздники, лето и осень на рейсах иностранного перевозчика, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:04

2023-02-27T18:04

2023-02-27T18:04

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Туроператор FUN&SUN (бывш. “TUI Россия”) выставил туры с перелетом на Кипр на майские праздники, лето и осень на рейсах иностранного перевозчика, сообщает АТОР.Доставлять туристов на остров из Москвы должны самолеты кувейтской авиакомпании Jazeera Airways. Перелеты на Кипр будут осуществляться с посадкой в Кувейте. Общая длительность полета вместе со стыковкой – около 11 часов. Пассажирам придется выйти из самолета, но не нужно будет забирать багаж. Транзит займет 2 часа 40 минут.Отправление из Москвы – по понедельникам, средам, субботам. Программа заявлена с конца апреля по 23 октября 2023 года.Стоимость туров на майские праздники на 7 ночей стартует от 136 тысяч рублей на двоих. С размещением в отелях "все включено" — ближе к 200 тысячам.Для посещения Кипра требуется виза. При покупке путевки ее можно оформить через туроператора.

https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854619161.html

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