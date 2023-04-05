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Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 05.04.2023 (обновлено: 09:27 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/dron-1863068118.html
Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС
Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.04.2023
Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС
Украинский ударный дрон польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T07:03
2023-04-05T09:27
специальная военная операция на украине
происшествия
польша
россия
энергодар
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 5 апр — РИА Новости. Украинский ударный дрон польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность АЭС. "Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами", — подчеркнул военный. Также командир подразделения уточнил, что специалисты установили марку беспилотника — Warmate. Мощность взрывчатки в тротиловом эквиваленте оценивается в два килограмма.Двадцать девятого марта объект посетил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он вместе с советником гендиректора "Росэнергоатома" Ренатом Карчаа осмотрел территорию станции. По словам Карчаа, Гросси убедился, что на ЗАЭС никогда не было и не будет наступательных вооружений. Гендиректор МАГАТЭ призвал предпринять меры для защиты объекта от атак. Это уже второй визит Гросси на электростанцию и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он поручил организовать постоянное присутствие экспертов международного агентства на станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
https://ria.ru/20230405/vodokhranilische-1863065362.html
польша
россия
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"Мог нанести огневое воздействие на ЗАЭС": командир о падении беспилотника ВСУ
"Мог нанести огневое воздействие на ЗАЭС": командир о падении беспилотника ВСУ
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происшествия, польша, россия, энергодар, рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, росэнергоатом, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Польша, Россия, Энергодар, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Запорожская АЭС
Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС

Ударный дрон украинских боевиков упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС

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ЭНЕРГОДАР, 5 апр — РИА Новости. Украинский ударный дрон польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность АЭС.
"Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами", — подчеркнул военный.
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Также командир подразделения уточнил, что специалисты установили марку беспилотника — Warmate. Мощность взрывчатки в тротиловом эквиваленте оценивается в два килограмма.
Двадцать девятого марта объект посетил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он вместе с советником гендиректора "Росэнергоатома" Ренатом Карчаа осмотрел территорию станции. По словам Карчаа, Гросси убедился, что на ЗАЭС никогда не было и не будет наступательных вооружений. Гендиректор МАГАТЭ призвал предпринять меры для защиты объекта от атак. Это уже второй визит Гросси на электростанцию и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он поручил организовать постоянное присутствие экспертов международного агентства на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С прошлого марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПольшаРоссияЭнергодарРафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭРосэнергоатомЗапорожская АЭС
 
 
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