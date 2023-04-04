https://ria.ru/20230404/wwf-1862871412.html

Десятки профессоров РАН призвали снять с WWF России* статус иноагента

Десятки профессоров РАН призвали снять с WWF России* статус иноагента - РИА Новости, 04.04.2023

Десятки профессоров РАН призвали снять с WWF России* статус иноагента

Более 60 ученых, в том числе доктора наук, профессора и один лауреат Нобелевской премии, подписали заявление с призывом отменить решение о признании WWF России* РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:41

2023-04-04T12:41

2023-04-04T12:43

иноагенты

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 60 ученых, в том числе доктора наук, профессора и один лауреат Нобелевской премии, подписали заявление с призывом отменить решение о признании WWF России* иностранным агентом. Документ опубликован на сайте организации "Заповедный альянс". Среди подписантов один академик РАН и 11 членов-корреспондентов РАН, 25 профессоров, 38 докторов наук и 15 заслуженных экологов РФ. Главным образом они представляют научные институты РАН, а также высшую школу - МГУ им. М.В. Ломоносова, МСХА им. К.А. Тимирязева, Воронежский государственный университет и другие. Авторы обращения заявляют, что 30 лет работа WWF России* сопровождалась "не выводом из страны финансовых средств, а их привлечением в Россию", с последующим направлением на оплату труда россиян, оказание технической помощи отечественным государственным природоохранным структурам и экологическое просвещение. "В связи с изложенным выражаем солидарность с коллегами из WWF России* и призываем Министерство юстиции Российской Федерации исправить совершенную ошибку", - говорится в заявлении. Среди подписантов академик РАН Юрий Дгебуадзе, 11 членов-корреспондентов РАН, в том числе лауреат Нобелевской премии мира в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата Ольга Соломина, научный руководитель Института водных и биологических проблем ДВО РАН Борис Воронов и директор Зоологического института РАН Никита Чернецов. Всего заявление подписали 67 российских ученых и экологов-практиков, в том числе 25 профессоров, 38 докторов наук, 15 заслуженных экологов России и 4 заслуженных деятеля науки РФ. Минюст РФ внес WWF России* в реестр иноагентов 10 марта. Согласно решению ведомства, представители организации "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения властей и препятствовать реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Ранее, комментируя призывы пересмотреть решение по WWF России*, сенатор Андрей Клишас заявил: "Не нравится, идите в суд". Тем не менее о подаче соответствующего иска кем-либо из общественников пока не сообщалось.* Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230402/zamok-1862230640.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, россия, российская академия наук, всемирный фонд дикой природы, экология, природа, общество