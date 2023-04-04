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Десятки профессоров РАН призвали снять с WWF России* статус иноагента - РИА Новости, 04.04.2023
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12:41 04.04.2023 (обновлено: 12:43 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/wwf-1862871412.html
Десятки профессоров РАН призвали снять с WWF России* статус иноагента
Десятки профессоров РАН призвали снять с WWF России* статус иноагента - РИА Новости, 04.04.2023
Десятки профессоров РАН призвали снять с WWF России* статус иноагента
Более 60 ученых, в том числе доктора наук, профессора и один лауреат Нобелевской премии, подписали заявление с призывом отменить решение о признании WWF России* РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:41
2023-04-04T12:43
иноагенты
россия
российская академия наук
всемирный фонд дикой природы
экология
природа
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 60 ученых, в том числе доктора наук, профессора и один лауреат Нобелевской премии, подписали заявление с призывом отменить решение о признании WWF России* иностранным агентом. Документ опубликован на сайте организации "Заповедный альянс". Среди подписантов один академик РАН и 11 членов-корреспондентов РАН, 25 профессоров, 38 докторов наук и 15 заслуженных экологов РФ. Главным образом они представляют научные институты РАН, а также высшую школу - МГУ им. М.В. Ломоносова, МСХА им. К.А. Тимирязева, Воронежский государственный университет и другие. Авторы обращения заявляют, что 30 лет работа WWF России* сопровождалась "не выводом из страны финансовых средств, а их привлечением в Россию", с последующим направлением на оплату труда россиян, оказание технической помощи отечественным государственным природоохранным структурам и экологическое просвещение. "В связи с изложенным выражаем солидарность с коллегами из WWF России* и призываем Министерство юстиции Российской Федерации исправить совершенную ошибку", - говорится в заявлении. Среди подписантов академик РАН Юрий Дгебуадзе, 11 членов-корреспондентов РАН, в том числе лауреат Нобелевской премии мира в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата Ольга Соломина, научный руководитель Института водных и биологических проблем ДВО РАН Борис Воронов и директор Зоологического института РАН Никита Чернецов. Всего заявление подписали 67 российских ученых и экологов-практиков, в том числе 25 профессоров, 38 докторов наук, 15 заслуженных экологов России и 4 заслуженных деятеля науки РФ. Минюст РФ внес WWF России* в реестр иноагентов 10 марта. Согласно решению ведомства, представители организации "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения властей и препятствовать реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Ранее, комментируя призывы пересмотреть решение по WWF России*, сенатор Андрей Клишас заявил: "Не нравится, идите в суд". Тем не менее о подаче соответствующего иска кем-либо из общественников пока не сообщалось.* Организация, выполняющая функции иноагента.
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иноагенты, россия, российская академия наук, всемирный фонд дикой природы, экология, природа, общество
иноагенты, Россия, Российская академия наук, Всемирный фонд дикой природы, Экология, природа, Общество
Десятки профессоров РАН призвали снять с WWF России* статус иноагента

Более 60 ученых подписали заявление с призывом снять с WWF России статус иноагента

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭмблема WWF на униформе одного из сотрудников лесного отдела Амурского филиала WWF России в Приморском крае
Эмблема WWF на униформе одного из сотрудников лесного отдела Амурского филиала WWF России в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эмблема WWF на униформе одного из сотрудников лесного отдела Амурского филиала WWF России в Приморском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 60 ученых, в том числе доктора наук, профессора и один лауреат Нобелевской премии, подписали заявление с призывом отменить решение о признании WWF России* иностранным агентом. Документ опубликован на сайте организации "Заповедный альянс".
Среди подписантов один академик РАН и 11 членов-корреспондентов РАН, 25 профессоров, 38 докторов наук и 15 заслуженных экологов РФ. Главным образом они представляют научные институты РАН, а также высшую школу - МГУ им. М.В. Ломоносова, МСХА им. К.А. Тимирязева, Воронежский государственный университет и другие.
«
"Выражаем категорическое несогласие с решением Минюста России и считаем его глубоко ошибочным, несправедливым и идущим во вред экологической политике нашей страны", - следует из документа.
Авторы обращения заявляют, что 30 лет работа WWF России* сопровождалась "не выводом из страны финансовых средств, а их привлечением в Россию", с последующим направлением на оплату труда россиян, оказание технической помощи отечественным государственным природоохранным структурам и экологическое просвещение.
"В связи с изложенным выражаем солидарность с коллегами из WWF России* и призываем Министерство юстиции Российской Федерации исправить совершенную ошибку", - говорится в заявлении.
Среди подписантов академик РАН Юрий Дгебуадзе, 11 членов-корреспондентов РАН, в том числе лауреат Нобелевской премии мира в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата Ольга Соломина, научный руководитель Института водных и биологических проблем ДВО РАН Борис Воронов и директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.
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Всего заявление подписали 67 российских ученых и экологов-практиков, в том числе 25 профессоров, 38 докторов наук, 15 заслуженных экологов России и 4 заслуженных деятеля науки РФ.
Минюст РФ внес WWF России* в реестр иноагентов 10 марта. Согласно решению ведомства, представители организации "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения властей и препятствовать реализации промышленных и инфраструктурных проектов.
Ранее, комментируя призывы пересмотреть решение по WWF России*, сенатор Андрей Клишас заявил: "Не нравится, идите в суд". Тем не менее о подаче соответствующего иска кем-либо из общественников пока не сообщалось.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
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