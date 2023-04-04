https://ria.ru/20230404/verbovschik-1862915743.html

Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского

Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского - РИА Новости, 04.04.2023

Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского

Возможный вербовщик подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года, заявил... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:46

2023-04-04T14:46

2023-04-04T15:00

происшествия

россия

санкт-петербург

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

другая россия

эдуард лимонов

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Возможный вербовщик подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года, заявил РИА Новости координатор "Другой России Э.В. Лимонова" Михаил Аксель. Ранее СМИ сообщали, что в ходе допроса Трепова заявляла, что она якобы была завербована журналистом Романом Попковым – бывшим руководителем московского отделения Национал-большевистской партии России* (запрещена в РФ, позднее на ее основе создана партия "Другая Россия Э.В. Лимонова"). "В 2009 году Лимонов про него написал, что человек, предавший один раз, предаст и второй раз... С 2009 года Роман Попков никакого отношения к движению нацболов не имеет. Более того, мы считаем его предателем", - сказал Аксель. Он добавил, что в 2009 году Попков, будучи еще членом партии, "нарушал устав организации, занимался критикой Эдуарда Лимонова". "Попков уже как человек свое место в истории нашел – как предатель и как человек, который сотрудничает с противником. Наши товарищи воюют на Донбассе, участвуют в СВО, и, конечно, в этом плане наша позиция по поводу него понятна", - заключил Аксель. В воскресенье в Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК** (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью – о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.* Запрещенная в России организация** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862674750.html

https://ria.ru/20230403/masterskaya-1862630756.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, другая россия, эдуард лимонов