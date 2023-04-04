Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского
"Другая Россия Лимонова": вербовщик Треповой Попков не относится к партии с 2009 года
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Возможный вербовщик подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года, заявил РИА Новости координатор "Другой России Э.В. Лимонова" Михаил Аксель.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе допроса Трепова заявляла, что она якобы была завербована журналистом Романом Попковым – бывшим руководителем московского отделения Национал-большевистской партии России* (запрещена в РФ, позднее на ее основе создана партия "Другая Россия Э.В. Лимонова").
"В 2009 году Лимонов про него написал, что человек, предавший один раз, предаст и второй раз... С 2009 года Роман Попков никакого отношения к движению нацболов не имеет. Более того, мы считаем его предателем", - сказал Аксель. Он добавил, что в 2009 году Попков, будучи еще членом партии, "нарушал устав организации, занимался критикой Эдуарда Лимонова".
"Попков уже как человек свое место в истории нашел – как предатель и как человек, который сотрудничает с противником. Наши товарищи воюют на Донбассе, участвуют в СВО, и, конечно, в этом плане наша позиция по поводу него понятна", - заключил Аксель.
В воскресенье в Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК** (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью – о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
* Запрещенная в России организация
** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом