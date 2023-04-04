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Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
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14:46 04.04.2023 (обновлено: 15:00 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/verbovschik-1862915743.html
Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского
Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского
Возможный вербовщик подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года, заявил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:46
2023-04-04T15:00
происшествия
россия
санкт-петербург
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
другая россия
эдуард лимонов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Возможный вербовщик подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года, заявил РИА Новости координатор "Другой России Э.В. Лимонова" Михаил Аксель. Ранее СМИ сообщали, что в ходе допроса Трепова заявляла, что она якобы была завербована журналистом Романом Попковым – бывшим руководителем московского отделения Национал-большевистской партии России* (запрещена в РФ, позднее на ее основе создана партия "Другая Россия Э.В. Лимонова"). "В 2009 году Лимонов про него написал, что человек, предавший один раз, предаст и второй раз... С 2009 года Роман Попков никакого отношения к движению нацболов не имеет. Более того, мы считаем его предателем", - сказал Аксель. Он добавил, что в 2009 году Попков, будучи еще членом партии, "нарушал устав организации, занимался критикой Эдуарда Лимонова". "Попков уже как человек свое место в истории нашел – как предатель и как человек, который сотрудничает с противником. Наши товарищи воюют на Донбассе, участвуют в СВО, и, конечно, в этом плане наша позиция по поводу него понятна", - заключил Аксель. В воскресенье в Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК** (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью – о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.* Запрещенная в России организация** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862674750.html
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россия
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происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, другая россия, эдуард лимонов
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Другая Россия, Эдуард Лимонов
Партия Лимонова рассказала о вербовщике подозреваемой в убийстве Татарского

"Другая Россия Лимонова": вербовщик Треповой Попков не относится к партии с 2009 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Возможный вербовщик подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой не имеет никакого отношения к национал-большевикам с 2009 года, заявил РИА Новости координатор "Другой России Э.В. Лимонова" Михаил Аксель.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе допроса Трепова заявляла, что она якобы была завербована журналистом Романом Попковым – бывшим руководителем московского отделения Национал-большевистской партии России* (запрещена в РФ, позднее на ее основе создана партия "Другая Россия Э.В. Лимонова").
Дарья Трепова
Знакомый подозреваемой в убийстве Татарского рассказал о ней
3 апреля, 15:34
"В 2009 году Лимонов про него написал, что человек, предавший один раз, предаст и второй раз... С 2009 года Роман Попков никакого отношения к движению нацболов не имеет. Более того, мы считаем его предателем", - сказал Аксель. Он добавил, что в 2009 году Попков, будучи еще членом партии, "нарушал устав организации, занимался критикой Эдуарда Лимонова".
"Попков уже как человек свое место в истории нашел – как предатель и как человек, который сотрудничает с противником. Наши товарищи воюют на Донбассе, участвуют в СВО, и, конечно, в этом плане наша позиция по поводу него понятна", - заключил Аксель.
В воскресенье в Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК** (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью – о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
* Запрещенная в России организация
** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
Скульптурная мастерская в доме, где жила Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Стали известны подробности о доме, в котором жила Трепова
3 апреля, 13:17
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в ПетербургеДругая РоссияЭдуард Лимонов
 
 
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