https://ria.ru/20230404/trepova-1862988076.html

Суд закрыл от слушателей рассмотрение вопроса об аресте Треповой

Суд закрыл от слушателей рассмотрение вопроса об аресте Треповой - РИА Новости, 04.04.2023

Суд закрыл от слушателей рассмотрение вопроса об аресте Треповой

Басманный суд Москвы по просьбе следователя закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:46

2023-04-04T17:46

2023-04-04T17:53

москва

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы по просьбе следователя закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья.Защита обвиняемой просила отклонить ходатайство следствия. Как заявил следователь, заседание необходимо провести в закрытом режиме, так как "гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни".

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, россия