https://ria.ru/20230404/terrorizm-1862993260.html
Член СПЧ предложил обсудить ужесточение наказания за терроризм для женщин
Член СПЧ предложил обсудить ужесточение наказания за терроризм для женщин - РИА Новости, 04.04.2023
Член СПЧ предложил обсудить ужесточение наказания за терроризм для женщин
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил обсудить вопрос ужесточения наказания за терроризм для женщин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:02
2023-04-04T18:02
2023-04-04T18:02
россия
санкт-петербург
владлен татарский
кирилл кабанов
украина
леонид слуцкий (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил обсудить вопрос ужесточения наказания за терроризм для женщин. "Я соглашусь полностью в том, что должно быть ужесточение в отношение женщин, очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного, у нас даже нет специальных учреждений женских для пожизненного содержания. Я думаю, что мы можем разговаривать об ужесточении. То есть террористы должны знать, что они будут жестко наказываться", - сказал Кабанов РИА Новости. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России после гибели военкора Владлена Татарского. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html
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РИА Новости
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россия, санкт-петербург, владлен татарский, кирилл кабанов, украина, леонид слуцкий (политик), следственный комитет россии (ск рф), лдпр
Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Кирилл Кабанов, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Следственный комитет России (СК РФ), ЛДПР
Член СПЧ предложил обсудить ужесточение наказания за терроризм для женщин
Член СПЧ Кабанов предложил обсудить вопрос ужесточения наказания за терроризм для женщин
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил обсудить вопрос ужесточения наказания за терроризм для женщин.
"Я соглашусь полностью в том, что должно быть ужесточение в отношение женщин, очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного, у нас даже нет специальных учреждений женских для пожизненного содержания. Я думаю, что мы можем разговаривать об ужесточении. То есть террористы должны знать, что они будут жестко наказываться", - сказал Кабанов РИА Новости.
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
предложил отменить мораторий на смертную казнь в России
после гибели военкора Владлена Татарского
. В воскресенье в Петербурге
в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК
считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального
.
СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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