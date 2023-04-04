https://ria.ru/20230404/tatarskiy-1863001371.html

В Луганске почтили память погибшего военкора Владлена Татарского

В Луганске почтили память погибшего военкора Владлена Татарского - РИА Новости, 04.04.2023

В Луганске почтили память погибшего военкора Владлена Татарского

Коллеги и сослуживцы погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского почтили его память, возложив цветы к стихийному мемориалу в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:25

2023-04-04T18:25

2023-04-04T18:25

луганск

санкт-петербург

владлен татарский

алексей навальный

владимир путин

фонд борьбы с коррупцией

молодая гвардия

украина

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Коллеги и сослуживцы погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского почтили его память, возложив цветы к стихийному мемориалу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Возле памятника российским добровольцам в сквере Молодой Гвардии в центральной части города разместили портрет Татарского. Коллеги, сослуживцы и знакомые погибшего приходят сюда почтить его память и приносят цветы. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин, 1982-2023) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация признана иностранным агентом и запрещена) Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

луганск

санкт-петербург

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Коллеги и сослуживцы Татарского несут цветы к стихийному мемориалу в Луганске Коллеги и сослуживцы Татарского несут цветы к стихийному мемориалу в Луганске 2023-04-04T18:25 true PT0M43S

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