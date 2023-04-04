Аксенов призвал отомстить за гибель Владлена Татарского
Аксенов призвал нанести сокрушительный удар в ответ на убийство Владлена Татарского
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Автомобиль Следственного комитета России у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ответ на убийство военкора Владлена Татарского должен быть сокрушительным, а проблему украинского терроризма необходимо решать радикально.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте.
"Видно, что к подготовке терактов (в Киеве) готовятся серьезно, не без участия американцев. Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов обратил внимание, что для достижения террористических целей Киев использует любые средства, активно вербуя женщин. Он выразил соболезнования родным и близким Фомина.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом