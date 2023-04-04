https://ria.ru/20230404/tatarskiy-1862838926.html

Аксенов призвал отомстить за гибель Владлена Татарского

Аксенов призвал отомстить за гибель Владлена Татарского - РИА Новости, 04.04.2023

Аксенов призвал отомстить за гибель Владлена Татарского

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ответ на убийство военкора Владлена Татарского должен быть сокрушительным, а проблему украинского терроризма необходимо... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:08

2023-04-04T11:08

2023-04-04T11:08

россия

санкт-петербург

сергей аксенов (политик)

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ответ на убийство военкора Владлена Татарского должен быть сокрушительным, а проблему украинского терроризма необходимо решать радикально. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. "Видно, что к подготовке терактов (в Киеве) готовятся серьезно, не без участия американцев. Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным", - написал он в своем Telegram-канале. Аксенов обратил внимание, что для достижения террористических целей Киев использует любые средства, активно вербуя женщин. Он выразил соболезнования родным и близким Фомина.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

россия

санкт-петербург

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, санкт-петербург, сергей аксенов (политик), владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия, республика крым