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Аксенов призвал отомстить за гибель Владлена Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
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11:08 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/tatarskiy-1862838926.html
Аксенов призвал отомстить за гибель Владлена Татарского
Аксенов призвал отомстить за гибель Владлена Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
Аксенов призвал отомстить за гибель Владлена Татарского
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ответ на убийство военкора Владлена Татарского должен быть сокрушительным, а проблему украинского терроризма необходимо... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:08
2023-04-04T11:08
россия
санкт-петербург
сергей аксенов (политик)
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ответ на убийство военкора Владлена Татарского должен быть сокрушительным, а проблему украинского терроризма необходимо решать радикально. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. "Видно, что к подготовке терактов (в Киеве) готовятся серьезно, не без участия американцев. Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным", - написал он в своем Telegram-канале. Аксенов обратил внимание, что для достижения террористических целей Киев использует любые средства, активно вербуя женщин. Он выразил соболезнования родным и близким Фомина.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
россия
санкт-петербург
республика крым
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россия, санкт-петербург, сергей аксенов (политик), владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия, республика крым
Россия, Санкт-Петербург, Сергей Аксенов (политик), Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия, Республика Крым
Аксенов призвал отомстить за гибель Владлена Татарского

Аксенов призвал нанести сокрушительный удар в ответ на убийство Владлена Татарского

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Автомобиль Следственного комитета России у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Следственного комитета России у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ответ на убийство военкора Владлена Татарского должен быть сокрушительным, а проблему украинского терроризма необходимо решать радикально.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте.
"Видно, что к подготовке терактов (в Киеве) готовятся серьезно, не без участия американцев. Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов обратил внимание, что для достижения террористических целей Киев использует любые средства, активно вербуя женщин. Он выразил соболезнования родным и близким Фомина.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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