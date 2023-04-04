https://ria.ru/20230404/studenty-1862831443.html

При взрыве в кафе в Петербурге пострадали пятеро студентов СПбГУ

При взрыве в кафе в Петербурге пострадали пятеро студентов СПбГУ - РИА Новости, 04.04.2023

При взрыве в кафе в Петербурге пострадали пятеро студентов СПбГУ

Пять студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пострадали при взрыве в воскресенье в кафе Петербурга, говорится в материалах вуза. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:49

2023-04-04T10:49

2023-04-04T10:49

россия

происшествия

санкт-петербург

украина

владлен татарский

санкт-петербургский государственный университет

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Пять студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пострадали при взрыве в воскресенье в кафе Петербурга, говорится в материалах вуза. "Количество пострадавших в результате взрыва студентов СПбГУ увеличилось до пяти человек. Универсантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ", - приводится в разделе "виртуальная приемная" СПбГУ ответ первого проректора по учебной работе Марины Лавриковой. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.*Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

россия

санкт-петербург

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, санкт-петербургский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге