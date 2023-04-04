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При взрыве в кафе в Петербурге пострадали пятеро студентов СПбГУ - РИА Новости, 04.04.2023
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10:49 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/studenty-1862831443.html
При взрыве в кафе в Петербурге пострадали пятеро студентов СПбГУ
При взрыве в кафе в Петербурге пострадали пятеро студентов СПбГУ - РИА Новости, 04.04.2023
При взрыве в кафе в Петербурге пострадали пятеро студентов СПбГУ
Пять студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пострадали при взрыве в воскресенье в кафе Петербурга, говорится в материалах вуза. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:49
2023-04-04T10:49
россия
происшествия
санкт-петербург
украина
владлен татарский
санкт-петербургский государственный университет
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Пять студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пострадали при взрыве в воскресенье в кафе Петербурга, говорится в материалах вуза. "Количество пострадавших в результате взрыва студентов СПбГУ увеличилось до пяти человек. Универсантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ", - приводится в разделе "виртуальная приемная" СПбГУ ответ первого проректора по учебной работе Марины Лавриковой. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.*Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская
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россия
санкт-петербург
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россия, происшествия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, санкт-петербургский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Владлен Татарский, Санкт-Петербургский государственный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
При взрыве в кафе в Петербурге пострадали пятеро студентов СПбГУ

Пять студентов СПбГУ пострадали при взрыве в кафе в воскресенье

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Пять студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пострадали при взрыве в воскресенье в кафе Петербурга, говорится в материалах вуза.
"Количество пострадавших в результате взрыва студентов СПбГУ увеличилось до пяти человек. Универсантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ", - приводится в разделе "виртуальная приемная" СПбГУ ответ первого проректора по учебной работе Марины Лавриковой.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
*Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургУкраинаВладлен ТатарскийСанкт-Петербургский государственный университетСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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