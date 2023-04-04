При взрыве в кафе в Петербурге пострадали пятеро студентов СПбГУ
Пять студентов СПбГУ пострадали при взрыве в кафе в воскресенье
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Пять студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пострадали при взрыве в воскресенье в кафе Петербурга, говорится в материалах вуза.
"Количество пострадавших в результате взрыва студентов СПбГУ увеличилось до пяти человек. Универсантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ", - приводится в разделе "виртуальная приемная" СПбГУ ответ первого проректора по учебной работе Марины Лавриковой.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
*Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская